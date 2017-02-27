Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:33

Нефть дешевеет на новостях о вирусе, и отказе Бразилии вступить в ОПЭК.

Рубль за ней.



Похоже, и гривна будет падать

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин