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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 січ, 2020 11:54
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Искатель
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Додано: Суб 25 січ, 2020 12:04
Искатель
звоночек для гривны, шо нбу уже не "таргетирует" на выше 24хх, а откупает...
а шо делать?
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чик
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