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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:33
Нефть дешевеет на новостях о вирусе, и отказе Бразилии вступить в ОПЭК.
Рубль за ней.
Похоже, и гривна будет падать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:00
freeze написав:
В упор не понимаю по каким принципам осуществляются кадровые назначения.
Из сегодняшнего.
Одесский предприниматель Владимир Усов, создавший фабрику 3D-печати Kwambio и издательство электронных учебников «Гутенбергз», возглавил Государственное космическое агентство Украины, родился 23 сентября 1983 года в Одессе. Окончил Одесский национальный морской университет.
И.о. председателя правления Одесского припортового завода назначили ресторатора Николая Синицу, владельца корпорации «Омекс», которой принадлежит сеть ресторанов «Два Гуся», кофейни «СIТI», «Суши-кафе», пиццерия Felicita. Кроме того, он партнер американской компании Amway, которая использует технологии прямых продаж и сетевого маркетинга, член партии «Свобода».
Кто больше занесет.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:02
Libo
Вроде все логично. Объявлен карантин, останавливается транспортное сообщение, меньше летают, меньше ездят, меньше потребляют, меньшая деловая активность. Насколько понимаю, Китай - крупнейший покупатель нефти в мире. Это, вот если Лукашенко вообще перестанет покупать нефть, то никто об этом может не узнать. Китай немного другое дело. Да еще и на фоне нерешенных торговых споров. Опять-таки, предположу, что ситуация с эпидемией может привести к дальнейшему падению китайского экспорта. Что, опять-таки, приведет к снижению цен на нефть.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 10:29
freeze написав:
В упор не понимаю по каким принципам осуществляются кадровые назначения.
Из сегодняшнего.
Одесский предприниматель Владимир Усов, создавший фабрику 3D-печати Kwambio и издательство электронных учебников «Гутенбергз», возглавил Государственное космическое агентство Украины, родился 23 сентября 1983 года в Одессе. Окончил Одесский национальный морской университет.
И.о. председателя правления Одесского припортового завода назначили ресторатора Николая Синицу, владельца корпорации «Омекс», которой принадлежит сеть ресторанов «Два Гуся», кофейни «СIТI», «Суши-кафе», пиццерия Felicita. Кроме того, он партнер американской компании Amway, которая использует технологии прямых продаж и сетевого маркетинга, член партии «Свобода».
Профессионала может назначить только профессионал более высокого уровня. Но среди тех, кто уполномочен назначать, профессионалов нет.
Всё происходит как того желали мудрые 73%. Вы зробылы цэ разом.
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juristkostya
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Додано: Суб 25 січ, 2020 11:09
juristkostya написав: freeze написав:
В упор не понимаю по каким принципам осуществляются кадровые назначения.
Из сегодняшнего.
Одесский предприниматель Владимир Усов, создавший фабрику 3D-печати Kwambio и издательство электронных учебников «Гутенбергз», возглавил Государственное космическое агентство Украины, родился 23 сентября 1983 года в Одессе. Окончил Одесский национальный морской университет.
И.о. председателя правления Одесского припортового завода назначили ресторатора Николая Синицу, владельца корпорации «Омекс», которой принадлежит сеть ресторанов «Два Гуся», кофейни «СIТI», «Суши-кафе», пиццерия Felicita. Кроме того, он партнер американской компании Amway, которая использует технологии прямых продаж и сетевого маркетинга, член партии «Свобода».
Профессионала может назначить только профессионал более высокого уровня. Но среди тех, кто уполномочен назначать, профессионалов нет.
Всё происходит как того желали мудрые 73%. Вы зробылы цэ разом.
Может у вас путаница в терминологии ? И путаете термины - способность к адекватному мышлению вкупе с порядочностью и профессионализм ?
Вацлав Гавел или Ангела Меркель никогда не занимались до того экономикой и никогда не были профессионалами в этой области, но делали вполне вменяемые назначения на экономические посты.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 25 січ, 2020 11:54
Востаннє редагувалось Искатель
в Суб 25 січ, 2020 12:44, всього редагувалось 1 раз.
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Искатель
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Додано: Суб 25 січ, 2020 12:04
Искатель
звоночек для гривны, шо нбу уже не "таргетирует" на выше 24хх, а откупает...
а шо делать?
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чик
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Додано: Суб 25 січ, 2020 12:37
чик написав:Искатель
звоночек для гривны, шо нбу уже не "таргетирует" на выше 24хх, а откупает...
Там реально много вопросов. А еще на следующей неделе (30.01) суд по Привату. Может, опять перенесут, конечно. Но МВФ ждет этого решения, и пока его не будет, денег тоже не будет.
Потому, скорее всего, за евробондами и пошли. "Только этого мало", как поется в песне.
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Искатель
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Додано: Суб 25 січ, 2020 12:41
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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vovan_prm
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Додано: Суб 25 січ, 2020 12:45
vovan_prm написав:
Ссылка ведет "вникуда"
Виноват. Исправил.
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Искатель
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