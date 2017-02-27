|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 січ, 2020 12:58
Искатель написав:
Там реально много вопросов. А еще на следующей неделе (30.01) суд по Привату.
Пусть уже ставят какие-то точки, а то уже пятый год никто не может вразумительно ответить законно ли поступили в декабре 2016 года или с нарушениями законодательства.
Искатель написав:
Но МВФ ждет этого решения, и пока его не будет, денег тоже не будет.
Скорее МВФ ждет голосования по земельной реформе, так как тема по Привату вряд ли скоро завершится.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 14905
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3897 раз.
- Подякували: 5902 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
Додано: Суб 25 січ, 2020 13:06
freeze написав: juristkostya написав: freeze написав:
В упор не понимаю по каким принципам осуществляются кадровые назначения.
Из сегодняшнего.
Одесский предприниматель Владимир Усов, создавший фабрику 3D-печати Kwambio и издательство электронных учебников «Гутенбергз», возглавил Государственное космическое агентство Украины, родился 23 сентября 1983 года в Одессе. Окончил Одесский национальный морской университет.
И.о. председателя правления Одесского припортового завода назначили ресторатора Николая Синицу, владельца корпорации «Омекс», которой принадлежит сеть ресторанов «Два Гуся», кофейни «СIТI», «Суши-кафе», пиццерия Felicita. Кроме того, он партнер американской компании Amway, которая использует технологии прямых продаж и сетевого маркетинга, член партии «Свобода».
Профессионала может назначить только профессионал более высокого уровня. Но среди тех, кто уполномочен назначать, профессионалов нет.
Всё происходит как того желали мудрые 73%. Вы зробылы цэ разом.
Может у вас путаница в терминологии ? И путаете термины - способность к адекватному мышлению вкупе с порядочностью и профессионализм ?
Вацлав Гавел или Ангела Меркель никогда не занимались до того экономикой и никогда не были профессионалами в этой области, но делали вполне вменяемые назначения на экономические посты.
Никакой путаницы. Госуправление - самостоятельная профессия. Нужно определенная подготовка, стаж и психотип, "просто адекватный человек" совсем не гарантированно может быть руководителем.
Профессиональный управленец высокого уровня способен назначить профессионалов более низкого звена по отдельным направлениям (экономика, ЖКХ, здравоохранение и проч).
Профан на высоком посту закономерно плодит профанов по всей вертикали сверху донизу.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 2480
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 711 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 січ, 2020 13:12
juristkostya написав:
Профессиональный управленец высокого уровня
В какой день, упомянутые мной Вацлав Гавел и Ангела Меркель стали профессиональными управленцами высокого уровня ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 14905
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3897 раз.
- Подякували: 5902 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
Додано: Суб 25 січ, 2020 13:19
freeze написав: juristkostya написав:
Профессиональный управленец высокого уровня
В какой день, упомянутые мной Вацлав Гавел и Ангела Меркель стали профессиональными управленцами высокого уровня ?
Не изучал их биографии, но, могу предположить, в тот момент, когда приняли решение не обещать избирателям экономическое чудо без усилий и побочных эффектов
ну, типа, это когда обещают одновременно и облегчить жизнь бизнесу, и повысить соц обеспечение, и снизить тарифы, и все это мгновенно
Впрочем, та же Меркель к должность премьера методично шла порядка 20 лет. Вполне адекватный карьерный рост на фоне нашего самородка, который ещё за неделю до принятия президентских полномочий активно занимался телевизионными шоу
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 2480
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 711 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16616
|2059172
|
|
|346
|56907
|
Чет 23 січ, 2020 16:04
Ой+
|
|6774
|1500424
|
Сер 15 січ, 2020 23:09
ЛОБ
|