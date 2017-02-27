Вкладчик1234 написав:

Выборы в США в этом году на нас окажут более сильное влияние, чем любой другой фактор."Есть мнение", что ближе к выборам толстосумы предпочитают фиксировать прибыль, "до выяснения ситуации". И фиксировать они будут в "никому ненужном". Это окажет влияние на желание "инвесторов" вкладываться во что-либо, а также на предложение активов.99% что продолжится замедление торговли и транспорта во всем мире. Что окажет давление на "чавун і олію".Плюс ко всему, степень "выхода и фиксации прибыли" будет зависеть от того, кто предположительно выиграет выборы. Если Трамп - то движения будут чисто коррекционные, без смены глобальных трендов. Если демократ - волатильность будет сильнее.Да и в любом случае, волатильность в этом году будет сильнее, чем в прошлом.ИМХО, потоки денег пойдут в сторону "тихих гаваней".Соответственно, откуда-то они уйдут, и куда-то придут.Решение "откуда" деньги будут выходить, и "куда" идти - оставляю делать каждому самостоятельно