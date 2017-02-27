freeze написав:В упор не понимаю по каким принципам осуществляются кадровые назначения. Из сегодняшнего.
Одесский предприниматель Владимир Усов, создавший фабрику 3D-печати Kwambio и издательство электронных учебников «Гутенбергз», возглавил Государственное космическое агентство Украины, родился 23 сентября 1983 года в Одессе. Окончил Одесский национальный морской университет.
И.о. председателя правления Одесского припортового завода назначили ресторатора Николая Синицу, владельца корпорации «Омекс», которой принадлежит сеть ресторанов «Два Гуся», кофейни «СIТI», «Суши-кафе», пиццерия Felicita. Кроме того, он партнер американской компании Amway, которая использует технологии прямых продаж и сетевого маркетинга, член партии «Свобода».
Профессионала может назначить только профессионал более высокого уровня. Но среди тех, кто уполномочен назначать, профессионалов нет. Всё происходит как того желали мудрые 73%. Вы зробылы цэ разом.
Может у вас путаница в терминологии ? И путаете термины - способность к адекватному мышлению вкупе с порядочностью и профессионализм ? Вацлав Гавел или Ангела Меркель никогда не занимались до того экономикой и никогда не были профессионалами в этой области, но делали вполне вменяемые назначения на экономические посты.
Никакой путаницы. Госуправление - самостоятельная профессия. Нужно определенная подготовка, стаж и психотип, "просто адекватный человек" совсем не гарантированно может быть руководителем. Профессиональный управленец высокого уровня способен назначить профессионалов более низкого звена по отдельным направлениям (экономика, ЖКХ, здравоохранение и проч). Профан на высоком посту закономерно плодит профанов по всей вертикали сверху донизу.
juristkostya написав:Профессиональный управленец высокого уровня
В какой день, упомянутые мной Вацлав Гавел и Ангела Меркель стали профессиональными управленцами высокого уровня ?
Не изучал их биографии, но, могу предположить, в тот момент, когда приняли решение не обещать избирателям экономическое чудо без усилий и побочных эффектов ну, типа, это когда обещают одновременно и облегчить жизнь бизнесу, и повысить соц обеспечение, и снизить тарифы, и все это мгновенно
Впрочем, та же Меркель к должность премьера методично шла порядка 20 лет. Вполне адекватный карьерный рост на фоне нашего самородка, который ещё за неделю до принятия президентских полномочий активно занимался телевизионными шоу
Харьков понемногу сползаем 24,33 на 24,39 .. видимо спрос не очень ..впрочем как и торговля (( пы сы в качестве выходного офтопа меня смущает - почему Пинчук распродает украинские активы ?? может что то Сорос "нашептал" ?? https://www.youtube.com/watch?v=6D7yN0-EtPY&t=1713s
Заговорили о патриотизме - значит проворовались. ( Салтыков-Щедрин).
twin написав:Zebra Ця гривня в кінці місяця підніме рівень зливу на 24,20-30 а от чи буде такий прийом в кінці січня, великі сумніви..
В кінці січня не знаю, а станом на сьогодні вже є...
І швидше за все це пік.
Нєа... Позавчора гасив кредитки і здавав в Аккордбанк по 24,45, правда потім під вечір вони були знизили до 24,36, бо ще вимушений був трохи здати, але вже по меншій ціні! Думаю, що з понеділка прийом вже буде вищий за той, що я здавав, але, то вже інша історія!
Вкладчик1234 написав:Выборы в США в этом году на нас окажут более сильное влияние, чем любой другой фактор.
"Есть мнение", что ближе к выборам толстосумы предпочитают фиксировать прибыль, "до выяснения ситуации". И фиксировать они будут в "никому ненужном". Это окажет влияние на желание "инвесторов" вкладываться во что-либо, а также на предложение активов.
99% что продолжится замедление торговли и транспорта во всем мире. Что окажет давление на "чавун і олію".
Плюс ко всему, степень "выхода и фиксации прибыли" будет зависеть от того, кто предположительно выиграет выборы. Если Трамп - то движения будут чисто коррекционные, без смены глобальных трендов. Если демократ - волатильность будет сильнее.
Да и в любом случае, волатильность в этом году будет сильнее, чем в прошлом. ИМХО, потоки денег пойдут в сторону "тихих гаваней". Соответственно, откуда-то они уйдут, и куда-то придут.
Решение "откуда" деньги будут выходить, и "куда" идти - оставляю делать каждому самостоятельно
Та ще й цей короновірус, будь він не ладний... А у нас зараз ще й птичий грип! Європа закрила свої ринки для нашої курятини... Пан Косюк повинен був би стривожитись, і не один він! Все таки валютне питання!