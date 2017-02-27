somilitark писал(а): Мама дорогая,ветка превращается в сборище комиков,как говорил ДС,бури в стакане стали рассматривать под микроскопом и важно надувать щёки)))
Типа в Раде иначе?
Курс? Будут держать, возможно плюс минус, в зависимости от ситуации. Зеленский вчера, Гончарука - фактически Похвалил! Мол "Всё супер, но Решайте нерешенное с бюджетом, у Вас кредит доверия перед народом ещё есть" - приблизительно так. То есть, предпосылок к резкой девальвации или ревальвации - нет! Депозитчики будут спать спокойно, покупатели ОВГЗ будут покупать ОВГЗ, как и ожидалось(а других вариантов - нет).
Выборы в США? Ну, в США, реальная власть не у Президента, поэтому от смены президента в США, не должно что-то страшное произойти с долларом. У Америки - достаточно рычагов, я думаю. Движение на мировых рынках - начнётся раньше, судя по S&P- уже на следующей неделе, притом плавно, надеюсь.
Вот это, Движение, возможно - повлияет и на курс гривна доллар, посмотрим.
P.S. [i]"Плёнки Гончарука" - поставили "остаточну крапку" в вопросах экономической политики Украины, в направлении развития страны.
Так, на світових ринках з понеділка буде весело... Поки що приємно дивитися на нафту по 60 і золото по 1571! Думаю, що і тим, хто хотів долар продати по більш-менш пристойній ціні буде приємно це зробити!
juristkostya написав:Никакой путаницы. Госуправление - самостоятельная профессия. Нужно определенная подготовка, стаж и психотип, Профан на высоком посту закономерно плодит профанов по всей вертикали сверху донизу.
Лучше конечно всё потихоньку. Сначала деребанишь одну из крупнейших кондитерских фабрик. Потом основываешь самую демократическую партию рыгов. Потом вылазишь на броневичок,когда понимаешь куда склоняются весы. Потом назначаешь могильщицу гривны и благосостояния народа Украины с кликухой баба 200 и делаешь всех голыми и босыми.
У меня дочка учится в 5-м классе,в учебниках от пети идёт вообще волшебная пропаганда,мол почему был Майдан,да потому что 13-й год это был пик ограбления украинского народа,все стали выезжать на заработки,количество заробитчан достигло 4 мио. Кто-то помнит 13-й год,я думаю те кто не грузчик на барже,вспоминают тот год как реально 1913-й,а потом пришли большевики и забрали последнее. И чего сейчас на зароботках уже минимум 7 мио в книжке не пишут,главное грабить перестали(((
п.с. раздеребанил банковскую систему,умножил гривну на дефолтную девальвацию,значит молодец,положено в ландон,если что,то можно сесть в инвалидную коляску и сказать что шла якобы война,при которой конфетки преспокойно жарились и продавались не только в липецк,но и по всей территории "агрессора".
По курсу,корешь звонил и спрашивал,а чего стало проблемой сдать пятёрку зелени? Все морозятся и предлагают максимум 24.20,а когда соглашаешься,то говорят,что надо подождать,столько гривен сразу нетУ. Кто ракету толкать вверх будет,один НБУ подлец,больше некому,все в стопоре,ну разве что Холява может и по 28.60 доллар взять,хорошо хоть таких Холяв на страну уже раз и апчёлси...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
AlexxK написав:У меня сложилось впечатление, что vovan_prm как раз и имел в виду инвестиции.
Брать 1,4 млрд евро под проценты и вкладывать в развитие производства или привлечь инвестора Шкода с инвестицией в 1,4 млрд евро это одно и тоже ? Вы уверены в этом?
Ок. Чем Вы собираетесь привлекать этого условного Шкоду???? Вам не кажется, что этому Шкоде надо сказать: - Вот смотри, мы построили дороги, мосты, железку, порты, - у нас дешевая и качественная логистика. А через два года мы достроим новый энергоблок АЭС и ты сможешь покупать дешевую атомную энергию по новым ЛЭП, которые уже почти готовы. А еще наш внутренний рынок потенциально может купить 30% твоей продукции и он этот рынок растет год к году.
А так, при сегодняшнем состоянии дел, рассчитывать на прямые иностранные инвестиции слишком оптимистично. Чтоб не сказать - глупо.
Ех, аж зачитався.... І зразу ж пригадав декілька пов’язаних малюнків у журналі «Крокодил» за часів совкової перебудови! Вони були присвячені модернізації виробництва! На першому супесучасні машини валять ліс і грузять той ліс на великі вантажні автомобілі; на другому - супесучасні машини з яскравими вогниками вивантажують ті стовбури в цеху і направляють до супесучасних станків; на третьому - просто фантастичні станки з цифровим комп’ютерним управлінням закріплюють ті стовбури для розпилювання і рядом жодної людини, все за допомогою техніки; ну і на останньому малюнку два мужика в фуфайках і кирзових чоботях двуручною пилою розпилюють ті стовбури! Хороший був журнал! Смішний!