Додано: Суб 25 січ, 2020 15:30

juristkostya написав: Никакой путаницы. Госуправление - самостоятельная профессия. Нужно определенная подготовка, стаж и психотип,

Профан на высоком посту закономерно плодит профанов по всей вертикали сверху донизу. Никакой путаницы. Госуправление - самостоятельная профессия. Нужно определенная подготовка, стаж и психотип,Профан на высоком посту закономерно плодит профанов по всей вертикали сверху донизу.

Лучше конечно всё потихоньку.Сначала деребанишь одну из крупнейших кондитерских фабрик.Потом основываешь самую демократическую партию рыгов.Потом вылазишь на броневичок,когда понимаешь куда склоняются весы.Потом назначаешь могильщицу гривны и благосостояния народа Украины с кликухой баба 200 и делаешь всех голыми и босыми.У меня дочка учится в 5-м классе,в учебниках от пети идёт вообще волшебная пропаганда,мол почему был Майдан,да потому что 13-й год это был пик ограбления украинского народа,все стали выезжать на заработки,количество заробитчан достигло 4 мио.Кто-то помнит 13-й год,я думаю те кто не грузчик на барже,вспоминают тот год как реально 1913-й,а потом пришли большевики и забрали последнее.И чего сейчас на зароботках уже минимум 7 мио в книжке не пишут,главное грабить перестали(((п.с. раздеребанил банковскую систему,умножил гривну на дефолтную девальвацию,значит молодец,положено в ландон,если что,то можно сесть в инвалидную коляску и сказать что шла якобы война,при которой конфетки преспокойно жарились и продавались не только в липецк,но и по всей территории "агрессора".По курсу,корешь звонил и спрашивал,а чего стало проблемой сдать пятёрку зелени?Все морозятся и предлагают максимум 24.20,а когда соглашаешься,то говорят,что надо подождать,столько гривен сразу нетУ.Кто ракету толкать вверх будет,один НБУ подлец,больше некому,все в стопоре,ну разве что Холява может и по 28.60 доллар взять,хорошо хоть таких Холяв на страну уже раз и апчёлси...