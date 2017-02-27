RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3614361536163617

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 212
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
26
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
25
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:17

  Replay написав:
somilitark писал(а):
Мама дорогая,ветка превращается в сборище комиков,как говорил ДС,бури в стакане стали рассматривать под микроскопом и важно надувать щёки)))

Типа в Раде иначе?

Курс? Будут держать, возможно плюс минус, в зависимости от ситуации.
Зеленский вчера, Гончарука - фактически Похвалил! Мол "Всё супер, но Решайте нерешенное с бюджетом, у Вас кредит доверия перед народом ещё есть" - приблизительно так.
То есть, предпосылок к резкой девальвации или ревальвации - нет!
Депозитчики будут спать спокойно, покупатели ОВГЗ будут покупать ОВГЗ, как и ожидалось(а других вариантов - нет).

Выборы в США? Ну, в США, реальная власть не у Президента, поэтому от смены президента в США, не должно что-то страшное произойти с долларом.
У Америки - достаточно рычагов, я думаю.
Движение на мировых рынках - начнётся раньше, судя по S&P- уже на следующей неделе, притом плавно, надеюсь. :D

Вот это, Движение, возможно - повлияет и на курс гривна доллар, посмотрим.

P.S. [i]"Плёнки Гончарука" - поставили "остаточну крапку" в вопросах экономической политики Украины, в направлении развития страны.

Так, на світових ринках з понеділка буде весело... Поки що приємно дивитися на нафту по 60 і золото по 1571! Думаю, що і тим, хто хотів долар продати по більш-менш пристойній ціні буде приємно це зробити!
Qwerty
 
Повідомлень: 2129
З нами з: 25.02.15
Подякував: 303 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:30

  juristkostya написав:Никакой путаницы. Госуправление - самостоятельная профессия. Нужно определенная подготовка, стаж и психотип,
Профан на высоком посту закономерно плодит профанов по всей вертикали сверху донизу.


Лучше конечно всё потихоньку.
Сначала деребанишь одну из крупнейших кондитерских фабрик.
Потом основываешь самую демократическую партию рыгов.
Потом вылазишь на броневичок,когда понимаешь куда склоняются весы.
Потом назначаешь могильщицу гривны и благосостояния народа Украины с кликухой баба 200 и делаешь всех голыми и босыми.

У меня дочка учится в 5-м классе,в учебниках от пети идёт вообще волшебная пропаганда,мол почему был Майдан,да потому что 13-й год это был пик ограбления украинского народа,все стали выезжать на заработки,количество заробитчан достигло 4 мио.
Кто-то помнит 13-й год,я думаю те кто не грузчик на барже,вспоминают тот год как реально 1913-й,а потом пришли большевики и забрали последнее.
И чего сейчас на зароботках уже минимум 7 мио в книжке не пишут,главное грабить перестали(((

п.с. раздеребанил банковскую систему,умножил гривну на дефолтную девальвацию,значит молодец,положено в ландон,если что,то можно сесть в инвалидную коляску и сказать что шла якобы война,при которой конфетки преспокойно жарились и продавались не только в липецк,но и по всей территории "агрессора".


По курсу,корешь звонил и спрашивал,а чего стало проблемой сдать пятёрку зелени?
Все морозятся и предлагают максимум 24.20,а когда соглашаешься,то говорят,что надо подождать,столько гривен сразу нетУ.
Кто ракету толкать вверх будет,один НБУ подлец,больше некому,все в стопоре,ну разве что Холява может и по 28.60 доллар взять,хорошо хоть таких Холяв на страну уже раз и апчёлси...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10888
З нами з: 30.12.09
Подякував: 319 раз.
Подякували: 2321 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:34

  Qwerty написав:Думаю, що і тим, хто хотів долар продати по більш-менш пристойній ціні буде приємно це зробити!

Ага,два года назад взял доллар по 28.60 красотища,сел в последний вагон.
Года назад усреднился по 28,вообще сказка.

А теперь идёшь и продаёшь по указанной вами приятной цене,хоть бы 24.20 найти,у того кто с гривной :D :D
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10888
З нами з: 30.12.09
Подякував: 319 раз.
Подякували: 2321 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:35

  vovan_prm написав:
  freeze написав:
  AlexxK написав:У меня сложилось впечатление, что vovan_prm как раз и имел в виду инвестиции.


Брать 1,4 млрд евро под проценты и вкладывать в развитие производства или привлечь инвестора Шкода с инвестицией в 1,4 млрд евро это одно и тоже ? Вы уверены в этом?

Ок. Чем Вы собираетесь привлекать этого условного Шкоду????
Вам не кажется, что этому Шкоде надо сказать:
- Вот смотри, мы построили дороги, мосты, железку, порты, - у нас дешевая и качественная логистика. А через два года мы достроим новый энергоблок АЭС и ты сможешь покупать дешевую атомную энергию по новым ЛЭП, которые уже почти готовы.
А еще наш внутренний рынок потенциально может купить 30% твоей продукции и он этот рынок растет год к году.

А так, при сегодняшнем состоянии дел, рассчитывать на прямые иностранные инвестиции слишком оптимистично. Чтоб не сказать - глупо.

Ех, аж зачитався.... І зразу ж пригадав декілька пов’язаних малюнків у журналі «Крокодил» за часів совкової перебудови! Вони були присвячені модернізації виробництва! На першому супесучасні машини валять ліс і грузять той ліс на великі вантажні автомобілі; на другому - супесучасні машини з яскравими вогниками вивантажують ті стовбури в цеху і направляють до супесучасних станків; на третьому - просто фантастичні станки з цифровим комп’ютерним управлінням закріплюють ті стовбури для розпилювання і рядом жодної людини, все за допомогою техніки; ну і на останньому малюнку два мужика в фуфайках і кирзових чоботях двуручною пилою розпилюють ті стовбури!
Хороший був журнал! Смішний!
Qwerty
 
Повідомлень: 2129
З нами з: 25.02.15
Подякував: 303 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3614361536163617
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Qwerty і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1660, 1661, 1662
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16616 2059267
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 січ, 2020 12:59
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 33, 34, 35
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
346 56921
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2020 16:04
Ой+
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6774 1500438
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 23:09
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17152)
25.01.2020 15:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.