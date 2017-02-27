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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3614361536163617

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 212
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
26
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
25
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:17

  Replay написав:
somilitark писал(а):
Мама дорогая,ветка превращается в сборище комиков,как говорил ДС,бури в стакане стали рассматривать под микроскопом и важно надувать щёки)))

Типа в Раде иначе?

Курс? Будут держать, возможно плюс минус, в зависимости от ситуации.
Зеленский вчера, Гончарука - фактически Похвалил! Мол "Всё супер, но Решайте нерешенное с бюджетом, у Вас кредит доверия перед народом ещё есть" - приблизительно так.
То есть, предпосылок к резкой девальвации или ревальвации - нет!
Депозитчики будут спать спокойно, покупатели ОВГЗ будут покупать ОВГЗ, как и ожидалось(а других вариантов - нет).

Выборы в США? Ну, в США, реальная власть не у Президента, поэтому от смены президента в США, не должно что-то страшное произойти с долларом.
У Америки - достаточно рычагов, я думаю.
Движение на мировых рынках - начнётся раньше, судя по S&P- уже на следующей неделе, притом плавно, надеюсь. :D

Вот это, Движение, возможно - повлияет и на курс гривна доллар, посмотрим.

P.S. [i]"Плёнки Гончарука" - поставили "остаточну крапку" в вопросах экономической политики Украины, в направлении развития страны.

Так, на світових ринках з понеділка буде весело... Поки що приємно дивитися на нафту по 60 і золото по 1571! Думаю, що і тим, хто хотів долар продати по більш-менш пристойній ціні буде приємно це зробити!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:34

  Qwerty написав:Думаю, що і тим, хто хотів долар продати по більш-менш пристойній ціні буде приємно це зробити!

Ага,два года назад взял доллар по 28.60 красотища,сел в последний вагон.
Года назад усреднился по 28,вообще сказка.

А теперь идёшь и продаёшь по указанной вами приятной цене,хоть бы 24.20 найти,у того кто с гривной :D :D
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:35

  vovan_prm написав:
  freeze написав:
  AlexxK написав:У меня сложилось впечатление, что vovan_prm как раз и имел в виду инвестиции.


Брать 1,4 млрд евро под проценты и вкладывать в развитие производства или привлечь инвестора Шкода с инвестицией в 1,4 млрд евро это одно и тоже ? Вы уверены в этом?

Ок. Чем Вы собираетесь привлекать этого условного Шкоду????
Вам не кажется, что этому Шкоде надо сказать:
- Вот смотри, мы построили дороги, мосты, железку, порты, - у нас дешевая и качественная логистика. А через два года мы достроим новый энергоблок АЭС и ты сможешь покупать дешевую атомную энергию по новым ЛЭП, которые уже почти готовы.
А еще наш внутренний рынок потенциально может купить 30% твоей продукции и он этот рынок растет год к году.

А так, при сегодняшнем состоянии дел, рассчитывать на прямые иностранные инвестиции слишком оптимистично. Чтоб не сказать - глупо.

Ех, аж зачитався.... І зразу ж пригадав декілька пов’язаних малюнків у журналі «Крокодил» за часів совкової перебудови! Вони були присвячені модернізації виробництва! На першому супесучасні машини валять ліс і грузять той ліс на великі вантажні автомобілі; на другому - супесучасні машини з яскравими вогниками вивантажують ті стовбури в цеху і направляють до супесучасних станків; на третьому - просто фантастичні станки з цифровим комп’ютерним управлінням закріплюють ті стовбури для розпилювання і рядом жодної людини, все за допомогою техніки; ну і на останньому малюнку два мужика в фуфайках і кирзових чоботях двуручною пилою розпилюють ті стовбури!
Хороший був журнал! Смішний!
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Кто-то помнит 13-й год,я думаю те кто не грузчик на барже,вспоминают тот год как реально 1913-й,а потом пришли большевики и забрали последнее.


Удобно помнить то, что приятно, и не видеть того, что не нравится.

Лежали, примером, деньги во всяких дельтах-финиках.
В выписках - приятные циферки. А на деле - все спи..., то есть выдано в виде кредитов кому надо.
Можно, конечно, было еще год-два посидеть - порадоваться циферкам.
Но итог был бы тем же самым, ибо не для того платили больше двадцати процентов в стабильной по курсу гривне, чтобы доверчивм дуракам отдавать.
Но виноваты во всем, конечно, не лагуны-быхматюки-жеваги и прочие коломойские, которые деньги пи..., ну, то есть, правильно в кредит выдавали, а злая баба-200, которая всю эту схему порушила.

Ну, или, примером, был курс "па 8". Пять лет был без особых изменений. Красота-лепота. Какое кому дело до того, что ради этого все резервы просадили? Что для поддержания этих валютных штанов чуть всю страну северным варварам не продали? Виновен тот, кто сказал "приехали". А то, что "приехали" задолго для того, то кого это волнует - для этого задумываться надо, картину портить.

Как, впрочем, и сейчас не хочется задумываться, а хочется просто тихорадоваться подешевевшему доллару. И хрен с ним, с производством, хрен с ним, с будущим - главное, чтобы сейчас было хорошо, а если потом будет не очень, то это потому, что коварные "некто" придут и все испортят. Надеюсь, что и в овгз Вы хорошо вложились - чтобы потом этих коварных "некто" было больше поводов ненавидеть.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:45

Начались проверки ФОПов

Сегодня в Николаеве на рынке проверяли ФОПы на наличие незарегистрированных работников. Заходили во все магазины подряд, спрашивали хозяина и подтверждающие документы. Где не было хозяина или документов записывали в блокнотик. Никого не штрафовали, а предупредили, что проверка с выписыванием штрафа 140 тыс.грн. за каждого неоформленного начнется со вторника, 28 января.
Видимо, нас ждут веселые времена... :roll:
Каждый третий украинец работает в тени:
https://ubr.ua/labor-market/ukrainian-l ... no-3889980
Востаннє редагувалось fler в Суб 25 січ, 2020 17:06, всього редагувалось 1 раз.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 17:05

  fler написав:Сегодня в Николаеве на рынке проверяли ФОПы на наличие незарегистрированных работников. Заходили во все магазины подряд, спрашивали хозяина и подтверждающие документы. Где не было хозяина или документов записывали в блокнотик. Никого не штрафовали, а предупредили, что проверка с выписыванием штрафа 140 тыс.грн. за каждого неоформленного начнется со вторника, 28 января.
Видимо, нас ждут веселые времена... :roll:


Все проверки должны быть внезапными, иначе результата не будет.
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rasmus
 
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