Додано: Суб 25 січ, 2020 16:20

somilitark написав: Кто-то помнит 13-й год,я думаю те кто не грузчик на барже,вспоминают тот год как реально 1913-й,а потом пришли большевики и забрали последнее. Кто-то помнит 13-й год,я думаю те кто не грузчик на барже,вспоминают тот год как реально 1913-й,а потом пришли большевики и забрали последнее.

Удобно помнить то, что приятно, и не видеть того, что не нравится.Лежали, примером, деньги во всяких дельтах-финиках.В выписках - приятные циферки. А на деле - все спи..., то есть выдано в виде кредитов кому надо.Можно, конечно, было еще год-два посидеть - порадоваться циферкам.Но итог был бы тем же самым, ибо не для того платили больше двадцати процентов в стабильной по курсу гривне, чтобы доверчивм дуракам отдавать.Но виноваты во всем, конечно, не лагуны-быхматюки-жеваги и прочие коломойские, которые деньги пи..., ну, то есть, правильно в кредит выдавали, а злая баба-200, которая всю эту схему порушила.Ну, или, примером, был курс "па 8". Пять лет был без особых изменений. Красота-лепота. Какое кому дело до того, что ради этого все резервы просадили? Что для поддержания этих валютных штанов чуть всю страну северным варварам не продали? Виновен тот, кто сказал "приехали". А то, что "приехали" задолго для того, то кого это волнует - для этого задумываться надо, картину портить.Как, впрочем, и сейчас не хочется задумываться, а хочется просто тихорадоваться подешевевшему доллару. И хрен с ним, с производством, хрен с ним, с будущим - главное, чтобы сейчас было хорошо, а если потом будет не очень, то это потому, что коварные "некто" придут и все испортят. Надеюсь, что и в овгз Вы хорошо вложились - чтобы потом этих коварных "некто" было больше поводов ненавидеть.