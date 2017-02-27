somilitark писал(а): Мама дорогая,ветка превращается в сборище комиков,как говорил ДС,бури в стакане стали рассматривать под микроскопом и важно надувать щёки)))
Типа в Раде иначе?
Курс? Будут держать, возможно плюс минус, в зависимости от ситуации. Зеленский вчера, Гончарука - фактически Похвалил! Мол "Всё супер, но Решайте нерешенное с бюджетом, у Вас кредит доверия перед народом ещё есть" - приблизительно так. То есть, предпосылок к резкой девальвации или ревальвации - нет! Депозитчики будут спать спокойно, покупатели ОВГЗ будут покупать ОВГЗ, как и ожидалось(а других вариантов - нет).
Выборы в США? Ну, в США, реальная власть не у Президента, поэтому от смены президента в США, не должно что-то страшное произойти с долларом. У Америки - достаточно рычагов, я думаю. Движение на мировых рынках - начнётся раньше, судя по S&P- уже на следующей неделе, притом плавно, надеюсь.
Вот это, Движение, возможно - повлияет и на курс гривна доллар, посмотрим.
P.S. [i]"Плёнки Гончарука" - поставили "остаточну крапку" в вопросах экономической политики Украины, в направлении развития страны.
Так, на світових ринках з понеділка буде весело... Поки що приємно дивитися на нафту по 60 і золото по 1571! Думаю, що і тим, хто хотів долар продати по більш-менш пристойній ціні буде приємно це зробити!
AlexxK написав:У меня сложилось впечатление, что vovan_prm как раз и имел в виду инвестиции.
Брать 1,4 млрд евро под проценты и вкладывать в развитие производства или привлечь инвестора Шкода с инвестицией в 1,4 млрд евро это одно и тоже ? Вы уверены в этом?
Ок. Чем Вы собираетесь привлекать этого условного Шкоду???? Вам не кажется, что этому Шкоде надо сказать: - Вот смотри, мы построили дороги, мосты, железку, порты, - у нас дешевая и качественная логистика. А через два года мы достроим новый энергоблок АЭС и ты сможешь покупать дешевую атомную энергию по новым ЛЭП, которые уже почти готовы. А еще наш внутренний рынок потенциально может купить 30% твоей продукции и он этот рынок растет год к году.
А так, при сегодняшнем состоянии дел, рассчитывать на прямые иностранные инвестиции слишком оптимистично. Чтоб не сказать - глупо.
Ех, аж зачитався.... І зразу ж пригадав декілька пов’язаних малюнків у журналі «Крокодил» за часів совкової перебудови! Вони були присвячені модернізації виробництва! На першому супесучасні машини валять ліс і грузять той ліс на великі вантажні автомобілі; на другому - супесучасні машини з яскравими вогниками вивантажують ті стовбури в цеху і направляють до супесучасних станків; на третьому - просто фантастичні станки з цифровим комп’ютерним управлінням закріплюють ті стовбури для розпилювання і рядом жодної людини, все за допомогою техніки; ну і на останньому малюнку два мужика в фуфайках і кирзових чоботях двуручною пилою розпилюють ті стовбури! Хороший був журнал! Смішний!
somilitark написав:Кто-то помнит 13-й год,я думаю те кто не грузчик на барже,вспоминают тот год как реально 1913-й,а потом пришли большевики и забрали последнее.
Удобно помнить то, что приятно, и не видеть того, что не нравится.
Лежали, примером, деньги во всяких дельтах-финиках. В выписках - приятные циферки. А на деле - все спи..., то есть выдано в виде кредитов кому надо. Можно, конечно, было еще год-два посидеть - порадоваться циферкам. Но итог был бы тем же самым, ибо не для того платили больше двадцати процентов в стабильной по курсу гривне, чтобы доверчивм дуракам отдавать. Но виноваты во всем, конечно, не лагуны-быхматюки-жеваги и прочие коломойские, которые деньги пи..., ну, то есть, правильно в кредит выдавали, а злая баба-200, которая всю эту схему порушила.
Ну, или, примером, был курс "па 8". Пять лет был без особых изменений. Красота-лепота. Какое кому дело до того, что ради этого все резервы просадили? Что для поддержания этих валютных штанов чуть всю страну северным варварам не продали? Виновен тот, кто сказал "приехали". А то, что "приехали" задолго для того, то кого это волнует - для этого задумываться надо, картину портить.
Как, впрочем, и сейчас не хочется задумываться, а хочется просто тихорадоваться подешевевшему доллару. И хрен с ним, с производством, хрен с ним, с будущим - главное, чтобы сейчас было хорошо, а если потом будет не очень, то это потому, что коварные "некто" придут и все испортят. Надеюсь, что и в овгз Вы хорошо вложились - чтобы потом этих коварных "некто" было больше поводов ненавидеть.
Сегодня в Николаеве на рынке проверяли ФОПы на наличие незарегистрированных работников. Заходили во все магазины подряд, спрашивали хозяина и подтверждающие документы. Где не было хозяина или документов записывали в блокнотик. Никого не штрафовали, а предупредили, что проверка с выписыванием штрафа 140 тыс.грн. за каждого неоформленного начнется со вторника, 28 января. Видимо, нас ждут веселые времена... Каждый третий украинец работает в тени: https://ubr.ua/labor-market/ukrainian-l ... no-3889980
Востаннє редагувалось fler в Суб 25 січ, 2020 17:06, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Сегодня в Николаеве на рынке проверяли ФОПы на наличие незарегистрированных работников. Заходили во все магазины подряд, спрашивали хозяина и подтверждающие документы. Где не было хозяина или документов записывали в блокнотик. Никого не штрафовали, а предупредили, что проверка с выписыванием штрафа 140 тыс.грн. за каждого неоформленного начнется со вторника, 28 января. Видимо, нас ждут веселые времена...
Все проверки должны быть внезапными, иначе результата не будет.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
freeze написав:Может у вас путаница в терминологии ? И путаете термины - способность к адекватному мышлению вкупе с порядочностью и профессионализм ?
А каким боком Зеленский к адекватному мышлению ? Или к порядочности и профессионализму ? И каким боком Зеленский к Гавелу и Меркель ?
Гавел и Меркель шли к высшей должности через все ступеньки. Может где-то перепрыгивая. Они понимали проблемы, процессы на каждом из уровней.
Зеленский прыгнул из цирка в президенты. Наобещав много всего и критикуя папередников.
Но надел себе корону ЧСВ и вообще не желает ничему обучаться. Он Президент, он не лох, ему 42 года. Как он говорил ещё осенью Но ему 42 года только сегодня. И здесь соврал Только дети, всегда приписывают себе больше годочков, чтобы выглядеть старше. Вот и наш Бубочка такой
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
fler написав:Сегодня в Николаеве на рынке проверяли ФОПы на наличие незарегистрированных работников. Заходили во все магазины подряд, спрашивали хозяина и подтверждающие документы. Где не было хозяина или документов записывали в блокнотик. Никого не штрафовали, а предупредили, что проверка с выписыванием штрафа 140 тыс.грн. за каждого неоформленного начнется со вторника, 28 января. Видимо, нас ждут веселые времена...
Все проверки должны быть внезапными, иначе результата не будет.
Как Вам ТАКОЙ результат 1) Среди не оформленных реализаторов на рынке много пенсионеров. Они не могут прожить на пенсию и даже если получают еще субсидию. Они не смогут найти другую работу. 2) Закрытие ФОПов на руку супермаркетам и крупному бизнесу. Можно поднять цены и урезать зарплату персоналу. Вы готовы платить за товары и услуги больше при неизменной вашей зарплате? 3) Закрытие ФОПов = уменьшение налоговых поступлений в бюджет и увеличение миграции в Польшу, Чехию и т.д.