Додано: Суб 25 січ, 2020 17:05

fler написав: Сегодня в Николаеве на рынке проверяли ФОПы на наличие незарегистрированных работников. Заходили во все магазины подряд, спрашивали хозяина и подтверждающие документы. Где не было хозяина или документов записывали в блокнотик. Никого не штрафовали, а предупредили, что проверка с выписыванием штрафа 140 тыс.грн. за каждого неоформленного начнется со вторника, 28 января.

Все проверки должны быть внезапными, иначе результата не будет.

