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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 січ, 2020 18:52
freeze написав:
pesikot написав:Гавел и Меркель шли к высшей должности через все ступеньки. Может где-то перепрыгивая.
Они понимали проблемы, процессы на каждом из уровней
Бред сивой кобылы, какие ступеньки у Гавела, хоть в курсе кто это ?
Зато у активной комсомолки Меркель которая работала в АН ГДР и ее в отличие от других граждан ГДР выпускали в ФРГ прекрасные ступеньки - такие как у Турчинова,Тигипко,Фарион и пр. комсомольской сволочи.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 18:55
Востаннє редагувалось vovan_prm
в Суб 25 січ, 2020 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 18:56
freeze написав:
pesikot написав:Гавел и Меркель шли к высшей должности через все ступеньки. Может где-то перепрыгивая.
Они понимали проблемы, процессы на каждом из уровней
Бред сивой кобылы, какие ступеньки у Гавела, хоть в курсе кто это ?
Бред сейчас у вас.
После ввода войск в Чехословакию начал активно вести диссидентскую и антикоммунистическую деятельность, участвовать в борьбе за западную демократию[6] и права человека. Приходившие из-за границы гонорары позволили Гавелу долгое время не работать ради заработка.
В 1975 году появилось его «Открытое письмо Густаву Гусаку». Был одним из авторов «Хартии 77».
В октябре 1977 года по обвинению в «покушении на интересы республики за рубежом» был приговорён к 14 месяцам тюрьмы условно, но уже через пару месяцев он был обвинён в «нападении на государственного служащего при исполнении последним служебных обязанностей» и арестован. До марта 1978 года находился в тюрьме, затем дело было прекращено.
Выйдя на свободу, стал одним из организаторов Комитета по защите несправедливо преследуемых. 29 мая 1979 года вновь был арестован по обвинению в попытке свержения существующего строя. В октябре 1979 года в ходе судебного процесса над группой диссидентов был осуждён к лишению свободы сроком на 4,5 года. В феврале 1983 года наказание было заменено на домашний арест из-за проблем со здоровьем.
В 1984 году написал эссе «Политика и совесть[7]», в котором говорил о «политике без политики»: «Я выступаю за „антиполитическую политику“, то есть политику, понимаемую не как технология власти и манипулирования, не как кибернетическая система управления человеческими существами и не как мастерство прагматика, а как один из путей поиска и достижения осмысленной жизни, защиты такой жизни и служения ей. Я выступаю за политику как практическую мораль, как служение истине, как по существу человеческую и измеримую человеческими мерками заботу о наших собратьях. Да, этот подход в нашем мире является крайне непрактичным и с трудом применим к повседневной жизни. Но я не вижу лучшей альтернативы».
Для вас ликбез, если вас в гугле забанили
Вы сами Гавела привели в пример
Нечто подобное есть у Зеленского ? У него нет понятия государственности
Нет и близко нет.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Суб 25 січ, 2020 19:02
pesikot написав:
Для вас ликбез, если вас в гугле забанили
Вы сами Гавела привели в пример
Нечто подобное есть у Зеленского ? У него нет понятия государственности
Нет и близко нет.
Ну, если тупой как дерево, то тебе только топор поможет.
Где тут ступеньки профессионализма в экономике или госслужбе, эссе писал, диссидентствовал. Каким боком это к назначению высших должностных лиц Чехии писателем ?
Причем здесь Зеленский, Путин или Трамп, влез в разговор, увидев знакомую букву, смысл прочитанного надо еще учиться понимать, а пока лучше жевать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 19:18
fler написав: rasmus написав: fler написав:
Сегодня в Николаеве на рынке проверяли ФОПы на наличие незарегистрированных работников. Заходили во все магазины подряд, спрашивали хозяина и подтверждающие документы. Где не было хозяина или документов записывали в блокнотик. Никого не штрафовали, а предупредили, что проверка с выписыванием штрафа 140 тыс.грн. за каждого неоформленного начнется со вторника, 28 января.
Видимо, нас ждут веселые времена...
Все проверки должны быть внезапными, иначе результата не будет.
Как Вам ТАКОЙ результат
1) Среди не оформленных реализаторов на рынке много пенсионеров. Они не могут прожить на пенсию и даже если получают еще субсидию. Они не смогут найти другую работу.
2) Закрытие ФОПов на руку супермаркетам и крупному бизнесу. Можно поднять цены и урезать зарплату персоналу. Вы готовы платить за товары и услуги больше при неизменной вашей зарплате?
3) Закрытие ФОПов = уменьшение налоговых поступлений в бюджет и увеличение миграции в Польшу, Чехию и т.д.
Да это понятно, что хочется и цены низкие и закон не нарушать )
Думаю, что если реально на таможне всю контрабанду перекроют (может быть такое вообще ?????), то в государственные закрома пойдет больше денег, как таможенный сбор. Но мы за это будем платить больше.
Палка о двух концах .......
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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Додано: Суб 25 січ, 2020 19:22
budivelnik написав: rasmus написав: fler написав:
Сегодня в Николаеве на рынке проверяли ФОПы на наличие незарегистрированных работников. Заходили во все магазины подряд, спрашивали хозяина и подтверждающие документы. Где не было хозяина или документов записывали в блокнотик. Никого не штрафовали, а предупредили, что проверка с выписыванием штрафа 140 тыс.грн. за каждого неоформленного начнется со вторника, 28 января.
Видимо, нас ждут веселые времена...
Все проверки должны быть внезапными, иначе результата не будет.
Залежно від мети перевірки...
Якщо
Прийти-поломати-отримати штаф... а через місяць думати
а - з кого брати податки
б - куди діти море людей
Тоді Ви праві...
Якщо ж пройтись і попередити що перевірка буде.. то це приведе до
а - ті хто реально можуть - узаконять людей(збільшать виплати податків надовго , бо оформити людину-легко , а от звільнити - нариватись на перевірки )
б - ті хто реально не можуть(неефективні настільки ,що не можуть навіть податок з мінімалки заплатити) - звільнять місце для більш ефективних
На виході - отримуємо більш цивілізований ринок...
Так що комуністична ідея - всіх нагнути...
в ринкових умовах майбутнього не має.
Просто все же надо выполнять законы, а не трактовать их, как самому выгодно.
Тогда и штрафов не будет.
Ну да, законы у нас такие кривые, что читай, как захочется (
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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Додано: Суб 25 січ, 2020 19:26
freeze написав:
Ну, если тупой как дерево, то тебе только топор поможет.
Где тут ступеньки профессионализма в экономике или госслужбе, эссе писал, диссидентствовал. Каким боком это к назначению высших должностных лиц Чехии писателем ?
Причем здесь Зеленский, Путин или Трамп, влез в разговор, увидев знакомую букву, смысл прочитанного надо еще учиться понимать, а пока лучше жевать.
Тебе бы свои же посты перечитать
А то корона алкоголизма на голову жмёт
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Суб 25 січ, 2020 19:38
pesikot написав: freeze написав:
Ну, если тупой как дерево, то тебе только топор поможет.
Где тут ступеньки профессионализма в экономике или госслужбе, эссе писал, диссидентствовал. Каким боком это к назначению высших должностных лиц Чехии писателем ?
Причем здесь Зеленский, Путин или Трамп, влез в разговор, увидев знакомую букву, смысл прочитанного надо еще учиться понимать, а пока лучше жевать.
Тебе бы свои же посты перечитать
А то корона алкоголизма на голову жмёт
Твоя проблема вообще не лечится, что ты тут делаешь на финансовом сайте вообще непонятно.
Самоутверждаешься каждый день какими-то гадостями-какашками, которые ты бросаешь во всех, какой-то психосиндром ущербности, имхо.
Востаннє редагувалось freeze
в Суб 25 січ, 2020 19:41, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 19:41
fler написав:
2) Закрытие ФОПов на руку супермаркетам и крупному бизнесу. Можно поднять цены и урезать зарплату персоналу. Вы готовы платить за товары и услуги больше при неизменной вашей зарплате?
Покупаю все продукты в супермаркетах.
Может у ФОПов в будках или на базарчиках цена будет меньше (что и не факт!), но есть одно НО - у них у всех почти весы показывают вес в их пользу. И электронные тоже (на радиорынке есть спецы, не проблема)!
Потому чем больше для такого быдла будет штрафов - будет лучше всем!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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Додано: Суб 25 січ, 2020 19:47
rasmus написав: fler написав:
2) Закрытие ФОПов на руку супермаркетам и крупному бизнесу. Можно поднять цены и урезать зарплату персоналу. Вы готовы платить за товары и услуги больше при неизменной вашей зарплате?
Покупаю все продукты в супермаркетах.
Может у ФОПов в будках или на базарчиках цена будет меньше (что и не факт!), но есть одно НО - у них у всех почти весы показывают вес в их пользу. И электронные тоже (на радиорынке есть спецы, не проблема)!
Потому чем больше для такого быдла будет штрафов - будет лучше всем!
може ти сам бидло?
Це ж треба - прийшло чмо і 2 млн підприємців в злодії записало
Чи ти судиш в міру своєї розпущенності?
ПС
70% торгових центрів - це ФОПи
Це так.для просвітлення мозгів декому.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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