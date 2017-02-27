RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3616361736183619>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 212
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
26
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
25
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:52

  freeze написав:
pesikot написав:Гавел и Меркель шли к высшей должности через все ступеньки. Может где-то перепрыгивая.
Они понимали проблемы, процессы на каждом из уровней


Бред сивой кобылы, какие ступеньки у Гавела, хоть в курсе кто это ?


Зато у активной комсомолки Меркель которая работала в АН ГДР и ее в отличие от других граждан ГДР выпускали в ФРГ прекрасные ступеньки - такие как у Турчинова,Тигипко,Фарион и пр. комсомольской сволочи.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2693
З нами з: 29.05.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:55

:arrow:
Востаннє редагувалось vovan_prm в Суб 25 січ, 2020 19:11, всього редагувалось 1 раз.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2519
З нами з: 09.09.14
Подякував: 878 раз.
Подякували: 1049 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:56

  freeze написав:
pesikot написав:Гавел и Меркель шли к высшей должности через все ступеньки. Может где-то перепрыгивая.
Они понимали проблемы, процессы на каждом из уровней


Бред сивой кобылы, какие ступеньки у Гавела, хоть в курсе кто это ?

Бред сейчас у вас.
После ввода войск в Чехословакию начал активно вести диссидентскую и антикоммунистическую деятельность, участвовать в борьбе за западную демократию[6] и права человека. Приходившие из-за границы гонорары позволили Гавелу долгое время не работать ради заработка.

В 1975 году появилось его «Открытое письмо Густаву Гусаку». Был одним из авторов «Хартии 77».

В октябре 1977 года по обвинению в «покушении на интересы республики за рубежом» был приговорён к 14 месяцам тюрьмы условно, но уже через пару месяцев он был обвинён в «нападении на государственного служащего при исполнении последним служебных обязанностей» и арестован. До марта 1978 года находился в тюрьме, затем дело было прекращено.

Выйдя на свободу, стал одним из организаторов Комитета по защите несправедливо преследуемых. 29 мая 1979 года вновь был арестован по обвинению в попытке свержения существующего строя. В октябре 1979 года в ходе судебного процесса над группой диссидентов был осуждён к лишению свободы сроком на 4,5 года. В феврале 1983 года наказание было заменено на домашний арест из-за проблем со здоровьем.

В 1984 году написал эссе «Политика и совесть[7]», в котором говорил о «политике без политики»: «Я выступаю за „антиполитическую политику“, то есть политику, понимаемую не как технология власти и манипулирования, не как кибернетическая система управления человеческими существами и не как мастерство прагматика, а как один из путей поиска и достижения осмысленной жизни, защиты такой жизни и служения ей. Я выступаю за политику как практическую мораль, как служение истине, как по существу человеческую и измеримую человеческими мерками заботу о наших собратьях. Да, этот подход в нашем мире является крайне непрактичным и с трудом применим к повседневной жизни. Но я не вижу лучшей альтернативы».

Для вас ликбез, если вас в гугле забанили
Вы сами Гавела привели в пример

Нечто подобное есть у Зеленского ? У него нет понятия государственности
Нет и близко нет.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3794
З нами з: 31.08.09
Подякував: 280 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 19:02

  pesikot написав:Для вас ликбез, если вас в гугле забанили
Вы сами Гавела привели в пример

Нечто подобное есть у Зеленского ? У него нет понятия государственности
Нет и близко нет.


Ну, если тупой как дерево, то тебе только топор поможет.
Где тут ступеньки профессионализма в экономике или госслужбе, эссе писал, диссидентствовал. Каким боком это к назначению высших должностных лиц Чехии писателем ?

Причем здесь Зеленский, Путин или Трамп, влез в разговор, увидев знакомую букву, смысл прочитанного надо еще учиться понимать, а пока лучше жевать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14919
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3900 раз.
Подякували: 5904 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 19:18

  fler написав:
  rasmus написав:
  fler написав:Сегодня в Николаеве на рынке проверяли ФОПы на наличие незарегистрированных работников. Заходили во все магазины подряд, спрашивали хозяина и подтверждающие документы. Где не было хозяина или документов записывали в блокнотик. Никого не штрафовали, а предупредили, что проверка с выписыванием штрафа 140 тыс.грн. за каждого неоформленного начнется со вторника, 28 января.
Видимо, нас ждут веселые времена... :roll:


Все проверки должны быть внезапными, иначе результата не будет.

Как Вам ТАКОЙ результат :?:
1) Среди не оформленных реализаторов на рынке много пенсионеров. Они не могут прожить на пенсию и даже если получают еще субсидию. Они не смогут найти другую работу.
2) Закрытие ФОПов на руку супермаркетам и крупному бизнесу. Можно поднять цены и урезать зарплату персоналу. Вы готовы платить за товары и услуги больше при неизменной вашей зарплате?
3) Закрытие ФОПов = уменьшение налоговых поступлений в бюджет и увеличение миграции в Польшу, Чехию и т.д.


Да это понятно, что хочется и цены низкие и закон не нарушать )
Думаю, что если реально на таможне всю контрабанду перекроют (может быть такое вообще ?????), то в государственные закрома пойдет больше денег, как таможенный сбор. Но мы за это будем платить больше.
Палка о двух концах .......
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1295
З нами з: 23.04.09
Подякував: 222 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 19:22

  budivelnik написав:
  rasmus написав:
  fler написав:Сегодня в Николаеве на рынке проверяли ФОПы на наличие незарегистрированных работников. Заходили во все магазины подряд, спрашивали хозяина и подтверждающие документы. Где не было хозяина или документов записывали в блокнотик. Никого не штрафовали, а предупредили, что проверка с выписыванием штрафа 140 тыс.грн. за каждого неоформленного начнется со вторника, 28 января.
Видимо, нас ждут веселые времена... :roll:
Все проверки должны быть внезапными, иначе результата не будет.
Залежно від мети перевірки...
Якщо
Прийти-поломати-отримати штаф... а через місяць думати
а - з кого брати податки
б - куди діти море людей
Тоді Ви праві...
Якщо ж пройтись і попередити що перевірка буде.. то це приведе до
а - ті хто реально можуть - узаконять людей(збільшать виплати податків надовго , бо оформити людину-легко , а от звільнити - нариватись на перевірки )
б - ті хто реально не можуть(неефективні настільки ,що не можуть навіть податок з мінімалки заплатити) - звільнять місце для більш ефективних
На виході - отримуємо більш цивілізований ринок...

Так що комуністична ідея - всіх нагнути...
в ринкових умовах майбутнього не має.


Просто все же надо выполнять законы, а не трактовать их, как самому выгодно.
Тогда и штрафов не будет.
Ну да, законы у нас такие кривые, что читай, как захочется (
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1295
З нами з: 23.04.09
Подякував: 222 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 19:26

  freeze написав:
Ну, если тупой как дерево, то тебе только топор поможет.
Где тут ступеньки профессионализма в экономике или госслужбе, эссе писал, диссидентствовал. Каким боком это к назначению высших должностных лиц Чехии писателем ?

Причем здесь Зеленский, Путин или Трамп, влез в разговор, увидев знакомую букву, смысл прочитанного надо еще учиться понимать, а пока лучше жевать.

Тебе бы свои же посты перечитать :)
А то корона алкоголизма на голову жмёт :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3794
З нами з: 31.08.09
Подякував: 280 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 19:38

  pesikot написав:
  freeze написав:
Ну, если тупой как дерево, то тебе только топор поможет.
Где тут ступеньки профессионализма в экономике или госслужбе, эссе писал, диссидентствовал. Каким боком это к назначению высших должностных лиц Чехии писателем ?

Причем здесь Зеленский, Путин или Трамп, влез в разговор, увидев знакомую букву, смысл прочитанного надо еще учиться понимать, а пока лучше жевать.

Тебе бы свои же посты перечитать :)
А то корона алкоголизма на голову жмёт :)


Твоя проблема вообще не лечится, что ты тут делаешь на финансовом сайте вообще непонятно. :roll: Самоутверждаешься каждый день какими-то гадостями-какашками, которые ты бросаешь во всех, какой-то психосиндром ущербности, имхо.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 25 січ, 2020 19:41, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14919
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3900 раз.
Подякували: 5904 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 19:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fler написав:2) Закрытие ФОПов на руку супермаркетам и крупному бизнесу. Можно поднять цены и урезать зарплату персоналу. Вы готовы платить за товары и услуги больше при неизменной вашей зарплате?


Покупаю все продукты в супермаркетах.
Может у ФОПов в будках или на базарчиках цена будет меньше (что и не факт!), но есть одно НО - у них у всех почти весы показывают вес в их пользу. И электронные тоже (на радиорынке есть спецы, не проблема)!
Потому чем больше для такого быдла будет штрафов - будет лучше всем!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1295
З нами з: 23.04.09
Подякував: 222 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 19:47

  rasmus написав:
  fler написав:2) Закрытие ФОПов на руку супермаркетам и крупному бизнесу. Можно поднять цены и урезать зарплату персоналу. Вы готовы платить за товары и услуги больше при неизменной вашей зарплате?
Покупаю все продукты в супермаркетах.
Может у ФОПов в будках или на базарчиках цена будет меньше (что и не факт!), но есть одно НО - у них у всех почти весы показывают вес в их пользу. И электронные тоже (на радиорынке есть спецы, не проблема)!
Потому чем больше для такого быдла будет штрафов - будет лучше всем!
може ти сам бидло?
Це ж треба - прийшло чмо і 2 млн підприємців в злодії записало

Чи ти судиш в міру своєї розпущенності?

ПС
70% торгових центрів - це ФОПи
Це так.для просвітлення мозгів декому.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21918
З нами з: 15.01.09
Подякував: 154 раз.
Подякували: 2234 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3616361736183619>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim V і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1660, 1661, 1662
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16616 2059511
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 січ, 2020 12:59
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 33, 34, 35
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
346 56960
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2020 16:04
Ой+
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6774 1500509
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 23:09
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1030)
25.01.2020 20:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.