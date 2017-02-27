После ввода войск в Чехословакию начал активно вести диссидентскую и антикоммунистическую деятельность, участвовать в борьбе за западную демократию[6] и права человека. Приходившие из-за границы гонорары позволили Гавелу долгое время не работать ради заработка.



В 1975 году появилось его «Открытое письмо Густаву Гусаку». Был одним из авторов «Хартии 77».



В октябре 1977 года по обвинению в «покушении на интересы республики за рубежом» был приговорён к 14 месяцам тюрьмы условно, но уже через пару месяцев он был обвинён в «нападении на государственного служащего при исполнении последним служебных обязанностей» и арестован. До марта 1978 года находился в тюрьме, затем дело было прекращено.



Выйдя на свободу, стал одним из организаторов Комитета по защите несправедливо преследуемых. 29 мая 1979 года вновь был арестован по обвинению в попытке свержения существующего строя. В октябре 1979 года в ходе судебного процесса над группой диссидентов был осуждён к лишению свободы сроком на 4,5 года. В феврале 1983 года наказание было заменено на домашний арест из-за проблем со здоровьем.



В 1984 году написал эссе «Политика и совесть[7]», в котором говорил о «политике без политики»: «Я выступаю за „антиполитическую политику“, то есть политику, понимаемую не как технология власти и манипулирования, не как кибернетическая система управления человеческими существами и не как мастерство прагматика, а как один из путей поиска и достижения осмысленной жизни, защиты такой жизни и служения ей. Я выступаю за политику как практическую мораль, как служение истине, как по существу человеческую и измеримую человеческими мерками заботу о наших собратьях. Да, этот подход в нашем мире является крайне непрактичным и с трудом применим к повседневной жизни. Но я не вижу лучшей альтернативы».