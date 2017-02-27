Додано: Суб 25 січ, 2020 20:01

Похоже новый коронавирус выходит из-под контроля, завтра обещают чрезвычайное заседание китайского политбюро, уже во многих странах вирус выявлен.

Похоже будет фактором влияния мощным в ближайшие дни, и на экономику Китая и вообще.

Посмотрел видео с больным этим коронавирусом, не могу вставить здесь, как хреново выглядит больной, жестко.

Предполагаю еще неделя-две и доберётся до Украины.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.