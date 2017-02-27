pesikot написав:Для вас ликбез, если вас в гугле забанили Вы сами Гавела привели в пример
Нечто подобное есть у Зеленского ? У него нет понятия государственности Нет и близко нет.
Ну, если тупой как дерево, то тебе только топор поможет. Где тут ступеньки профессионализма в экономике или госслужбе, эссе писал, диссидентствовал. Каким боком это к назначению высших должностных лиц Чехии писателем ?
Причем здесь Зеленский, Путин или Трамп, влез в разговор, увидев знакомую букву, смысл прочитанного надо еще учиться понимать, а пока лучше жевать.
так Зеленський, теж піссал, сценарії чи що там, боровся з режимом хунти-бариги із 1+1, серіал зняв, де відрепетував свою роль Президента.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
freeze написав:pesikot написав: Для вас ликбез, если вас в гугле забанили Вы сами Гавела привели в пример
Нечто подобное есть у Зеленского ? У него нет понятия государственности Нет и близко нет.
Ну, если тупой как дерево, то тебе только топор поможет. Где тут ступеньки профессионализма в экономике или госслужбе, эссе писал, диссидентствовал. Каким боком это к назначению высших должностных лиц Чехии писателем ?
Причем здесь Зеленский, Путин или Трамп, влез в разговор, увидев знакомую букву, смысл прочитанного надо еще учиться понимать, а пока лучше жевать.
Формально Вы, пожалуй, правы. А вот по сути... Один был примером моральности, и эту моральность воплощал в политике. Другой всю жизнь посвятил сервильному подхихикиванию, постоянно оглядываясь, хорошо ли смеялся его хозяин и тот, над кем он шутил. Есть личность, а есть вторичность. Когда вторичность вдруг оказывается не на том месте, его хозяин начинает выигрывать все суды. Вот и вся история. А в деталях - да, точность важна.
fler написав:2) Закрытие ФОПов на руку супермаркетам и крупному бизнесу. Можно поднять цены и урезать зарплату персоналу. Вы готовы платить за товары и услуги больше при неизменной вашей зарплате?
Покупаю все продукты в супермаркетах. Может у ФОПов в будках или на базарчиках цена будет меньше (что и не факт!), но есть одно НО - у них у всех почти весы показывают вес в их пользу. И электронные тоже (на радиорынке есть спецы, не проблема)! Потому чем больше для такого быдла будет штрафов - будет лучше всем!
возьми килло гречки в пачке и прийди к фопу положи на весы а потом базар разводи
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение.Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Похоже новый коронавирус выходит из-под контроля, завтра обещают чрезвычайное заседание китайского политбюро, уже во многих странах вирус выявлен. Похоже будет фактором влияния мощным в ближайшие дни, и на экономику Китая и вообще. Посмотрел видео с больным этим коронавирусом, не могу вставить здесь, как хреново выглядит больной, жестко. Предполагаю еще неделя-две и доберётся до Украины.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.