freeze написав: pesikot написав: Для вас ликбез, если вас в гугле забанили

Вы сами Гавела привели в пример



Нечто подобное есть у Зеленского ? У него нет понятия государственности

Ну, если тупой как дерево, то тебе только топор поможет.

Где тут ступеньки профессионализма в экономике или госслужбе, эссе писал, диссидентствовал. Каким боком это к назначению высших должностных лиц Чехии писателем ?



так Зеленський, теж піссав, сценарії чи що там, боровся з режимом хунти-бариги із 1+1, серіал зняв, де відрепетував свою роль Президента.

