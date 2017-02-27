RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3616361736183619

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 212
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
26
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
25
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 19:55

  freeze написав:
  pesikot написав:Для вас ликбез, если вас в гугле забанили
Вы сами Гавела привели в пример

Нечто подобное есть у Зеленского ? У него нет понятия государственности
Нет и близко нет.


Ну, если тупой как дерево, то тебе только топор поможет.
Где тут ступеньки профессионализма в экономике или госслужбе, эссе писал, диссидентствовал. Каким боком это к назначению высших должностных лиц Чехии писателем ?

Причем здесь Зеленский, Путин или Трамп, влез в разговор, увидев знакомую букву, смысл прочитанного надо еще учиться понимать, а пока лучше жевать.

так Зеленський, теж піссал, сценарії чи що там, боровся з режимом хунти-бариги із 1+1, серіал зняв, де відрепетував свою роль Президента.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17256
З нами з: 09.03.14
Подякував: 992 раз.
Подякували: 1043 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 19:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:pesikot написав:
Для вас ликбез, если вас в гугле забанили
Вы сами Гавела привели в пример

Нечто подобное есть у Зеленского ? У него нет понятия государственности
Нет и близко нет.



Ну, если тупой как дерево, то тебе только топор поможет.
Где тут ступеньки профессионализма в экономике или госслужбе, эссе писал, диссидентствовал. Каким боком это к назначению высших должностных лиц Чехии писателем ?

Причем здесь Зеленский, Путин или Трамп, влез в разговор, увидев знакомую букву, смысл прочитанного надо еще учиться понимать, а пока лучше жевать.


Формально Вы, пожалуй, правы.
А вот по сути...
Один был примером моральности, и эту моральность воплощал в политике.
Другой всю жизнь посвятил сервильному подхихикиванию, постоянно оглядываясь, хорошо ли смеялся его хозяин и тот, над кем он шутил.
Есть личность, а есть вторичность.
Когда вторичность вдруг оказывается не на том месте, его хозяин начинает выигрывать все суды.
Вот и вся история.
А в деталях - да, точность важна.
headshaker
 
Повідомлень: 900
З нами з: 08.05.15
Подякував: 1554 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 19:59

  rasmus написав:Потому чем больше для такого быдла будет штрафов - будет лучше всем!

довелось когда то лет 7 торговать с земли и до контейнера. тяжело и бы*** себя не считал...
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6016
З нами з: 03.01.09
Подякував: 4267 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 20:00

  rasmus написав:
  fler написав:2) Закрытие ФОПов на руку супермаркетам и крупному бизнесу. Можно поднять цены и урезать зарплату персоналу. Вы готовы платить за товары и услуги больше при неизменной вашей зарплате?


Покупаю все продукты в супермаркетах.
Может у ФОПов в будках или на базарчиках цена будет меньше (что и не факт!), но есть одно НО - у них у всех почти весы показывают вес в их пользу. И электронные тоже (на радиорынке есть спецы, не проблема)!
Потому чем больше для такого быдла будет штрафов - будет лучше всем!


возьми килло гречки в пачке и прийди к фопу положи на весы а потом базар разводи
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
KOKS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2241
З нами з: 20.11.13
Подякував: 72 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 20:01

Похоже новый коронавирус выходит из-под контроля, завтра обещают чрезвычайное заседание китайского политбюро, уже во многих странах вирус выявлен.
Похоже будет фактором влияния мощным в ближайшие дни, и на экономику Китая и вообще.
Посмотрел видео с больным этим коронавирусом, не могу вставить здесь, как хреново выглядит больной, жестко.
Предполагаю еще неделя-две и доберётся до Украины.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14919
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3900 раз.
Подякували: 5904 раз.
 
Профіль
20
3
5
  #<1 ... 3616361736183619
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Renee і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1660, 1661, 1662
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16616 2059513
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 січ, 2020 12:59
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 33, 34, 35
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
346 56960
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2020 16:04
Ой+
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6774 1500509
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 23:09
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1030)
25.01.2020 20:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.