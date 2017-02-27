fler написав:Сегодня в Николаеве на рынке проверяли ФОПы на наличие незарегистрированных работников. Заходили во все магазины подряд, спрашивали хозяина и подтверждающие документы. Где не было хозяина или документов записывали в блокнотик. Никого не штрафовали, а предупредили, что проверка с выписыванием штрафа 140 тыс.грн. за каждого неоформленного начнется со вторника, 28 января. Видимо, нас ждут веселые времена...
Все проверки должны быть внезапными, иначе результата не будет.
Как Вам ТАКОЙ результат 1) Среди не оформленных реализаторов на рынке много пенсионеров. Они не могут прожить на пенсию и даже если получают еще субсидию. Они не смогут найти другую работу. 2) Закрытие ФОПов на руку супермаркетам и крупному бизнесу. Можно поднять цены и урезать зарплату персоналу. Вы готовы платить за товары и услуги больше при неизменной вашей зарплате? 3) Закрытие ФОПов = уменьшение налоговых поступлений в бюджет и увеличение миграции в Польшу, Чехию и т.д.
Да это понятно, что хочется и цены низкие и закон не нарушать ) Думаю, что если реально на таможне всю контрабанду перекроют (может быть такое вообще ?????), то в государственные закрома пойдет больше денег, как таможенный сбор. Но мы за это будем платить больше. Палка о двух концах .......
"The quieter you become, the more you are able to hear"
fler написав:Сегодня в Николаеве на рынке проверяли ФОПы на наличие незарегистрированных работников. Заходили во все магазины подряд, спрашивали хозяина и подтверждающие документы. Где не было хозяина или документов записывали в блокнотик. Никого не штрафовали, а предупредили, что проверка с выписыванием штрафа 140 тыс.грн. за каждого неоформленного начнется со вторника, 28 января. Видимо, нас ждут веселые времена...
Все проверки должны быть внезапными, иначе результата не будет.
Залежно від мети перевірки... Якщо Прийти-поломати-отримати штаф... а через місяць думати а - з кого брати податки б - куди діти море людей Тоді Ви праві... Якщо ж пройтись і попередити що перевірка буде.. то це приведе до а - ті хто реально можуть - узаконять людей(збільшать виплати податків надовго , бо оформити людину-легко , а от звільнити - нариватись на перевірки ) б - ті хто реально не можуть(неефективні настільки ,що не можуть навіть податок з мінімалки заплатити) - звільнять місце для більш ефективних На виході - отримуємо більш цивілізований ринок...
Так що комуністична ідея - всіх нагнути... в ринкових умовах майбутнього не має.
Просто все же надо выполнять законы, а не трактовать их, как самому выгодно. Тогда и штрафов не будет. Ну да, законы у нас такие кривые, что читай, как захочется (
"The quieter you become, the more you are able to hear"
pesikot написав:Для вас ликбез, если вас в гугле забанили Вы сами Гавела привели в пример
Нечто подобное есть у Зеленского ? У него нет понятия государственности Нет и близко нет.
Ну, если тупой как дерево, то тебе только топор поможет. Где тут ступеньки профессионализма в экономике или госслужбе, эссе писал, диссидентствовал. Каким боком это к назначению высших должностных лиц Чехии писателем ?
Причем здесь Зеленский, Путин или Трамп, влез в разговор, увидев знакомую букву, смысл прочитанного надо еще учиться понимать, а пока лучше жевать.
так Зеленський, теж піссал, сценарії чи що там, боровся з режимом хунти-бариги із 1+1, серіал зняв, де відрепетував свою роль Президента.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
freeze написав:pesikot написав: Для вас ликбез, если вас в гугле забанили Вы сами Гавела привели в пример
Нечто подобное есть у Зеленского ? У него нет понятия государственности Нет и близко нет.
Ну, если тупой как дерево, то тебе только топор поможет. Где тут ступеньки профессионализма в экономике или госслужбе, эссе писал, диссидентствовал. Каким боком это к назначению высших должностных лиц Чехии писателем ?
Причем здесь Зеленский, Путин или Трамп, влез в разговор, увидев знакомую букву, смысл прочитанного надо еще учиться понимать, а пока лучше жевать.
Формально Вы, пожалуй, правы. А вот по сути... Один был примером моральности, и эту моральность воплощал в политике. Другой всю жизнь посвятил сервильному подхихикиванию, постоянно оглядываясь, хорошо ли смеялся его хозяин и тот, над кем он шутил. Есть личность, а есть вторичность. Когда вторичность вдруг оказывается не на том месте, его хозяин начинает выигрывать все суды. Вот и вся история. А в деталях - да, точность важна.
fler написав:2) Закрытие ФОПов на руку супермаркетам и крупному бизнесу. Можно поднять цены и урезать зарплату персоналу. Вы готовы платить за товары и услуги больше при неизменной вашей зарплате?
Покупаю все продукты в супермаркетах. Может у ФОПов в будках или на базарчиках цена будет меньше (что и не факт!), но есть одно НО - у них у всех почти весы показывают вес в их пользу. И электронные тоже (на радиорынке есть спецы, не проблема)! Потому чем больше для такого быдла будет штрафов - будет лучше всем!
возьми килло гречки в пачке и прийди к фопу положи на весы а потом базар разводи
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение.Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Похоже новый коронавирус выходит из-под контроля, завтра обещают чрезвычайное заседание китайского политбюро, уже во многих странах вирус выявлен. Похоже будет фактором влияния мощным в ближайшие дни, и на экономику Китая и вообще. Посмотрел видео с больным этим коронавирусом, не могу вставить здесь, как хреново выглядит больной, жестко. Предполагаю еще неделя-две и доберётся до Украины.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
В Украине зафиксировано три случая подозрения на коронавирус, два из них не подтверждены, исследования по третьему продолжаются, сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
"В Украине мы исследовали три случая подозрения на коронавирус, из них два случая не подтвердились. Еще один случай исследуется с привлечением лучших украинских специалистов", - сказала она в ходе совещания по вопросам распространения коронавируса в Минздраве в Киеве в пятницу.
Скалецкая отметила, что на подтверждение диагноза в лабораториях на уровне областей необходимо два-три дня, для подтверждения диагноза референс-лаборатории в Берлине - две-три недели.