Додано: Суб 25 січ, 2020 19:18

fler написав: rasmus написав: fler написав: Сегодня в Николаеве на рынке проверяли ФОПы на наличие незарегистрированных работников. Заходили во все магазины подряд, спрашивали хозяина и подтверждающие документы. Где не было хозяина или документов записывали в блокнотик. Никого не штрафовали, а предупредили, что проверка с выписыванием штрафа 140 тыс.грн. за каждого неоформленного начнется со вторника, 28 января.

Как Вам ТАКОЙ результат

1) Среди не оформленных реализаторов на рынке много пенсионеров. Они не могут прожить на пенсию и даже если получают еще субсидию. Они не смогут найти другую работу.

2) Закрытие ФОПов на руку супермаркетам и крупному бизнесу. Можно поднять цены и урезать зарплату персоналу. Вы готовы платить за товары и услуги больше при неизменной вашей зарплате?

Да это понятно, что хочется и цены низкие и закон не нарушать )

Думаю, что если реально на таможне всю контрабанду перекроют (может быть такое вообще ?????), то в государственные закрома пойдет больше денег, как таможенный сбор. Но мы за это будем платить больше.

