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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3617361836193620>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 212
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
26
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
25
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 20:46

  freeze написав:
pesikot написав:Гавел и Меркель шли к высшей должности через все ступеньки. Может где-то перепрыгивая.
Они понимали проблемы, процессы на каждом из уровней


Бред сивой кобылы, какие ступеньки у Гавела, хоть в курсе кто это ?
вы вообще в своем уме? любое сравнение имеет смысл а определенном диапазоне условий.грубо говоря, Наполеон Бонапарт был самодержец и агрессор, но для своего времени он был прогрессивен.
Так и Гавел:
1. он пришел на этапе слома системы. Когда главное было сломать старую.
2. Тогдашний среднестатистический чех был намного прогрессивнее нынешнего украинца. Намного более готовым к капитализму. Отсюда и успешность Гавела.
Понятно, что это очень узкий диапазон условий, в устоявшейся системе власти такой человек только навредит.
Приди некто в духе Зеленского к власти в 91-м году, это было бы счастье для страны. Но никак не сейчас.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 20:59

  juristkostya написав:
  freeze написав:
pesikot написав:Гавел и Меркель шли к высшей должности через все ступеньки. Может где-то перепрыгивая.
Они понимали проблемы, процессы на каждом из уровней


Бред сивой кобылы, какие ступеньки у Гавела, хоть в курсе кто это ?
вы вообще в своем уме? любое сравнение имеет смысл а определенном диапазоне условий.грубо говоря, Наполеон Бонапарт был самодержец и агрессор, но для своего времени он был прогрессивен.
Так и Гавел:
1. он пришел на этапе слома системы. Когда главное было сломать старую.
2. Тогдашний среднестатистический чех был намного прогрессивнее нынешнего украинца. Намного более готовым к капитализму. Отсюда и успешность Гавела.
Понятно, что это очень узкий диапазон условий, в устоявшейся системе власти такой человек только навредит.
Приди некто в духе Зеленского к власти в 91-м году, это было бы счастье для страны. Но никак не сейчас.


Причем здесь Зеленский, я хоть слово написал в нашем диалоге про Зеленского ? )))

Вы написали, что профессионала управленца может назначить только профессионал более высокого уровня. Я вам написал, что Гавел не являлся профессионалом-управленцем никакого уровня, а был обычным писателем, провел достаточно грамотные назначения, и Чехия достаточно быстро благодаря этому прошла кризисный период.
С чем Вы тут собираетесь спорить )))
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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:06

  freeze написав:
  juristkostya написав:
  freeze написав:процессы на каждом из уровней

вы вообще в своем уме? любое сравнение имеет смысл а определенном диапазоне условий.грубо говоря, Наполеон Бонапарт был самодержец и агрессор, но для своего времени он был прогрессивен.
Так и Гавел:
1. он пришел на этапе слома системы. Когда главное было сломать старую.
2. Тогдашний среднестатистический чех был намного прогрессивнее нынешнего украинца. Намного более готовым к капитализму. Отсюда и успешность Гавела.
Понятно, что это очень узкий диапазон условий, в устоявшейся системе власти такой человек только навредит.
Приди некто в духе Зеленского к власти в 91-м году, это было бы счастье для страны. Но никак не сейчас.


Причем здесь Зеленский, я хоть слово написал в нашем диалоге про Зеленского ? )))

Вы написали, что профессионала управленца может назначить только профессионал более высокого уровня. Я вам написал, что Гавел не являлся профессионалом-управленцем никакого уровня, а был обычным писателем, провел достаточно грамотные назначения, и Чехия достаточно быстро благодаря этому прошла кризисный период.
С чем Вы тут собираетесь спорить )))

Выше я написал, почему аналогия с Гавелом для нынешней Украины совершенно некорректна. Перечитайте.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:08

  juristkostya написав:Выше я написал, почему аналогия с Гавелом для нынешней Украины совершенно некорректна. Перечитайте.


Я не приводил никаких аналогий с Украиной.

Я просто написал бесспорное утверждение:

Вы написали, что профессионала управленца может назначить только профессионал более высокого уровня. Я вам написал, что Гавел не являлся профессионалом-управленцем никакого уровня, а был обычным писателем, провел достаточно грамотные назначения, и Чехия достаточно быстро благодаря этому прошла кризисный период.
С чем Вы тут собираетесь спорить )))
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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:08

  freeze написав:Похоже новый коронавирус выходит из-под контроля, завтра обещают чрезвычайное заседание китайского политбюро, уже во многих странах вирус выявлен.
Похоже будет фактором влияния мощным в ближайшие дни, и на экономику Китая и вообще.
Посмотрел видео с больным этим коронавирусом, не могу вставить здесь, как хреново выглядит больной, жестко.
Предполагаю еще неделя-две и доберётся до Украины.

вчера предположил, что это начало кризиса, меня потёрли...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:13

  juristkostya написав:
  freeze написав:
  juristkostya написав:Выше я написал, почему аналогия с Гавелом для нынешней Украины совершенно некорректна. Перечитайте.

Я особисто не берусь оцінювати професіоналізм нинішних кадрів, таких як Зелєнського чи Гончврука.. Поки що повністю довіряю їх власній оцінці самих себе, навіть з озвученими ними самими термінами повністю згоден.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:26

  freeze написав:что профессионала управленца может назначить только профессионал более высокого уровня. Я вам написал, что Гавел не являлся профессионалом-управленцем никакого уровня, а был обычным писателем, провел достаточно грамотные назначения, и Чехия достаточно быстро благодаря этому прошла кризисный период.
С чем Вы тут собираетесь спорить )))
1 Гавел не був звичайним письменником...Він був правозахисником в Державі яка таких людей як мінімум ховала в психушках
2 Виходячи з того ,що Гавел в психлікарнях не жив - це говорить про те , що були якісь зовнішні сили ,якіб його підтримували(оберігали)
3 Виходячи з п2 - можна припустити ,що призначення які зробив Гавел були не на 100% його ініціативою...а швидше за все ініціативою тих сил які його підтримували(оберігали)

Далі пояснювати?

А тепер поясніть собі
Якщо Зеленського обрало 73% халявщиків при 100% підтримці коломойського - то хто буде підбирати кадри для Зеленського?...
ми ж бачимо - ті хто прийшов - або з табору халявщиків.або з табору коломойського
В халявщиків - не вистарчає розумі і навиків керування
в коломойських - відсутнє бажання створити сильну Державу.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:26

  freeze написав:
Я не приводил никаких аналогий с Украиной.


Ну да, ну да....мое высказывание ведь никак не вытекает из вашего недоумения по поводу недавних назначений в Одесской области. Поэтому, мы обсуждаем сферического Гавела в вакууме безотносительно к нынешней Украине.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:31

  juristkostya написав:
  freeze написав:
Я не приводил никаких аналогий с Украиной.


Ну да, ну да....мое высказывание ведь никак не вытекает из вашего недоумения по поводу недавних назначений в Одесской области. Поэтому, мы обсуждаем сферического Гавела в вакууме безотносительно к нынешней Украине.


Я не знаю, что откуда вытекает, каждый домысливает сам что угодно.

Чтобы назначить профессионала управленца надо быть более высокого уровня управленцем - это утверждение ложно, я вам доказал на примере, о чём спор мне непонятно, ибо трудно спорить с аксиоматичным примером.

Что Зеленский - это не Гавел, об этом абсурдно спорить. Об этом никто и не спорил.
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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:35

  freeze написав:
  juristkostya написав:
  freeze написав:
Я не приводил никаких аналогий с Украиной.


Ну да, ну да....мое высказывание ведь никак не вытекает из вашего недоумения по поводу недавних назначений в Одесской области. Поэтому, мы обсуждаем сферического Гавела в вакууме безотносительно к нынешней Украине.


Я не знаю, что откуда вытекает, каждый домысливает сам что угодно.


Догадаться несложно: я там процитировал сообщение, на которое отвечал.
juristkostya
 
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