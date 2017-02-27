pesikot написав:Гавел и Меркель шли к высшей должности через все ступеньки. Может где-то перепрыгивая. Они понимали проблемы, процессы на каждом из уровней
Бред сивой кобылы, какие ступеньки у Гавела, хоть в курсе кто это ?
вы вообще в своем уме? любое сравнение имеет смысл а определенном диапазоне условий.грубо говоря, Наполеон Бонапарт был самодержец и агрессор, но для своего времени он был прогрессивен. Так и Гавел: 1. он пришел на этапе слома системы. Когда главное было сломать старую. 2. Тогдашний среднестатистический чех был намного прогрессивнее нынешнего украинца. Намного более готовым к капитализму. Отсюда и успешность Гавела. Понятно, что это очень узкий диапазон условий, в устоявшейся системе власти такой человек только навредит. Приди некто в духе Зеленского к власти в 91-м году, это было бы счастье для страны. Но никак не сейчас.
pesikot написав:Гавел и Меркель шли к высшей должности через все ступеньки. Может где-то перепрыгивая. Они понимали проблемы, процессы на каждом из уровней
Бред сивой кобылы, какие ступеньки у Гавела, хоть в курсе кто это ?
вы вообще в своем уме? любое сравнение имеет смысл а определенном диапазоне условий.грубо говоря, Наполеон Бонапарт был самодержец и агрессор, но для своего времени он был прогрессивен. Так и Гавел: 1. он пришел на этапе слома системы. Когда главное было сломать старую. 2. Тогдашний среднестатистический чех был намного прогрессивнее нынешнего украинца. Намного более готовым к капитализму. Отсюда и успешность Гавела. Понятно, что это очень узкий диапазон условий, в устоявшейся системе власти такой человек только навредит. Приди некто в духе Зеленского к власти в 91-м году, это было бы счастье для страны. Но никак не сейчас.
Причем здесь Зеленский, я хоть слово написал в нашем диалоге про Зеленского ? )))
Вы написали, что профессионала управленца может назначить только профессионал более высокого уровня. Я вам написал, что Гавел не являлся профессионалом-управленцем никакого уровня, а был обычным писателем, провел достаточно грамотные назначения, и Чехия достаточно быстро благодаря этому прошла кризисный период. С чем Вы тут собираетесь спорить )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
вы вообще в своем уме? любое сравнение имеет смысл а определенном диапазоне условий.грубо говоря, Наполеон Бонапарт был самодержец и агрессор, но для своего времени он был прогрессивен. Так и Гавел: 1. он пришел на этапе слома системы. Когда главное было сломать старую. 2. Тогдашний среднестатистический чех был намного прогрессивнее нынешнего украинца. Намного более готовым к капитализму. Отсюда и успешность Гавела. Понятно, что это очень узкий диапазон условий, в устоявшейся системе власти такой человек только навредит. Приди некто в духе Зеленского к власти в 91-м году, это было бы счастье для страны. Но никак не сейчас.
Причем здесь Зеленский, я хоть слово написал в нашем диалоге про Зеленского ? )))
Вы написали, что профессионала управленца может назначить только профессионал более высокого уровня. Я вам написал, что Гавел не являлся профессионалом-управленцем никакого уровня, а был обычным писателем, провел достаточно грамотные назначения, и Чехия достаточно быстро благодаря этому прошла кризисный период. С чем Вы тут собираетесь спорить )))
Выше я написал, почему аналогия с Гавелом для нынешней Украины совершенно некорректна. Перечитайте.
juristkostya написав:Выше я написал, почему аналогия с Гавелом для нынешней Украины совершенно некорректна. Перечитайте.
Я не приводил никаких аналогий с Украиной.
Я просто написал бесспорное утверждение:
Вы написали, что профессионала управленца может назначить только профессионал более высокого уровня. Я вам написал, что Гавел не являлся профессионалом-управленцем никакого уровня, а был обычным писателем, провел достаточно грамотные назначения, и Чехия достаточно быстро благодаря этому прошла кризисный период. С чем Вы тут собираетесь спорить )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Похоже новый коронавирус выходит из-под контроля, завтра обещают чрезвычайное заседание китайского политбюро, уже во многих странах вирус выявлен. Похоже будет фактором влияния мощным в ближайшие дни, и на экономику Китая и вообще. Посмотрел видео с больным этим коронавирусом, не могу вставить здесь, как хреново выглядит больной, жестко. Предполагаю еще неделя-две и доберётся до Украины.
вчера предположил, что это начало кризиса, меня потёрли...
juristkostya написав:Выше я написал, почему аналогия с Гавелом для нынешней Украины совершенно некорректна. Перечитайте.
Я особисто не берусь оцінювати професіоналізм нинішних кадрів, таких як Зелєнського чи Гончврука.. Поки що повністю довіряю їх власній оцінці самих себе, навіть з озвученими ними самими термінами повністю згоден.
freeze написав:что профессионала управленца может назначить только профессионал более высокого уровня. Я вам написал, что Гавел не являлся профессионалом-управленцем никакого уровня, а был обычным писателем, провел достаточно грамотные назначения, и Чехия достаточно быстро благодаря этому прошла кризисный период. С чем Вы тут собираетесь спорить )))
1 Гавел не був звичайним письменником...Він був правозахисником в Державі яка таких людей як мінімум ховала в психушках 2 Виходячи з того ,що Гавел в психлікарнях не жив - це говорить про те , що були якісь зовнішні сили ,якіб його підтримували(оберігали) 3 Виходячи з п2 - можна припустити ,що призначення які зробив Гавел були не на 100% його ініціативою...а швидше за все ініціативою тих сил які його підтримували(оберігали)
Далі пояснювати?
А тепер поясніть собі Якщо Зеленського обрало 73% халявщиків при 100% підтримці коломойського - то хто буде підбирати кадри для Зеленського?... ми ж бачимо - ті хто прийшов - або з табору халявщиків.або з табору коломойського В халявщиків - не вистарчає розумі і навиків керування в коломойських - відсутнє бажання створити сильну Державу.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
freeze написав: Я не приводил никаких аналогий с Украиной.
Ну да, ну да....мое высказывание ведь никак не вытекает из вашего недоумения по поводу недавних назначений в Одесской области. Поэтому, мы обсуждаем сферического Гавела в вакууме безотносительно к нынешней Украине.
freeze написав: Я не приводил никаких аналогий с Украиной.
Ну да, ну да....мое высказывание ведь никак не вытекает из вашего недоумения по поводу недавних назначений в Одесской области. Поэтому, мы обсуждаем сферического Гавела в вакууме безотносительно к нынешней Украине.
Я не знаю, что откуда вытекает, каждый домысливает сам что угодно.
Чтобы назначить профессионала управленца надо быть более высокого уровня управленцем - это утверждение ложно, я вам доказал на примере, о чём спор мне непонятно, ибо трудно спорить с аксиоматичным примером.
Что Зеленский - это не Гавел, об этом абсурдно спорить. Об этом никто и не спорил.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав: Я не приводил никаких аналогий с Украиной.
Ну да, ну да....мое высказывание ведь никак не вытекает из вашего недоумения по поводу недавних назначений в Одесской области. Поэтому, мы обсуждаем сферического Гавела в вакууме безотносительно к нынешней Украине.
Я не знаю, что откуда вытекает, каждый домысливает сам что угодно.
Догадаться несложно: я там процитировал сообщение, на которое отвечал.