Додано: Суб 25 січ, 2020 21:51

juristkostya написав: freeze написав:

Я не знаю, что откуда вытекает, каждый домысливает сам что угодно.



Я не знаю, что откуда вытекает, каждый домысливает сам что угодно.

Догадаться несложно: я там процитировал сообщение, на которое отвечал. Догадаться несложно: я там процитировал сообщение, на которое отвечал.

Вы же выдали очевидное неверное утверждение, и продолжаете уходить от темы.Еще раз поясняю.Для того, чтобы выдать вменяемые удачные назначение на должности не обязательно быть как Вы утверждаете профессионалом высокого уровня управления, для этого надо иметь другие морально-волевые качества, типа смелость, честность, порядочность, отсутствие кумовства, ответственность за обещания, и совсем необязательно иметь большой опыт управления, достаточно иметь базовые познания в экономике и привлечь умных советников, зарекомендовавших себя ранее. Есть десятки десятков примеров, когда политики приходят к власти, с опытом максимум бухтения в оппозиции и больше за ними ничего нет, и которые приводят грамотные назначения.Что с Зеленским вышел провал, это не означает отрицания очевидных десятков других примеров.Тут 99 процентов на форуме, став президентом, никогда бы не назначили Гончарука премьером или кулинара директором припортового завода. Кто из здесь присутствующих обладает большим опытом управления ))) Значит причина бредовых назначений не в опыте, а в другом.