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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3618361936203621>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 212
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
26
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
25
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:41

  freeze написав:
Чтобы назначить профессионала управленца надо быть более высокого уровня управленцем - это утверждение ложно, я вам доказал на примере, о чём спор мне непонятно, ибо трудно спорить с аксиоматичным примером.

Нет никаких гарантий, что Гавел лично подбирал кадры на экономический блок. Наоборот, достоверно известно, что в течение 10 лет (то есть оба президентских срока) экономическим советником Гавела был Ян Свейнар (родился в Чехии, но вырос и работал в Штатах и Зап Европе). Этим вполне можно объяснить адекватную экономическую политику при Гавеле.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:51

  juristkostya написав:
  freeze написав:
Я не знаю, что откуда вытекает, каждый домысливает сам что угодно.


Догадаться несложно: я там процитировал сообщение, на которое отвечал.


Вы же выдали очевидное неверное утверждение, и продолжаете уходить от темы.

Еще раз поясняю.

Для того, чтобы выдать вменяемые удачные назначение на должности не обязательно быть как Вы утверждаете профессионалом высокого уровня управления, для этого надо иметь другие морально-волевые качества, типа смелость, честность, порядочность, отсутствие кумовства, ответственность за обещания, и совсем необязательно иметь большой опыт управления, достаточно иметь базовые познания в экономике и привлечь умных советников, зарекомендовавших себя ранее. Есть десятки десятков примеров, когда политики приходят к власти, с опытом максимум бухтения в оппозиции и больше за ними ничего нет, и которые приводят грамотные назначения.
Что с Зеленским вышел провал, это не означает отрицания очевидных десятков других примеров.
Тут 99 процентов на форуме, став президентом, никогда бы не назначили Гончарука премьером или кулинара директором припортового завода. Кто из здесь присутствующих обладает большим опытом управления ))) Значит причина бредовых назначений не в опыте, а в другом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:56

Вплив корупції :lol:
Размер пенсии более 10 000 гривен по состоянию на 1 января 2020 получают 259 519 человек
Як я частенько описував - в країні дуже мало людей,які причетні до надзаробітків слаболегальним( корупція якраз і є таким) способом
Як бачите на всю країну - 10 000 осіб
Якщо припустити що на пенсії люди живуть тільки 10 років - то щороку пенсію вище 10000 грн призначають тільки 1000 осіб - тобто тільки 1000 топ-чиновників в Україні мала перед цим зарплату вищу від 20000 грн/місяць
Таким чином
Слухи про корупцію серед топ-чиновників - сильно перебільшенні...
Тобто вона звичайно є,цілих 40 чоловік в кожній з областей , але це всього 40 чоловік з 100000чиновників(бюджетників) які працюють в цій області.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:58

  freeze написав:Значит причина бредовых назначений не в опыте, а в другом.
Причина - в оточенні
Якщо тебе оточують клоуни - то й вибирати ти будеш
а - клоунів
б - по підказкам клоунів
А коли в тебе в оточенні Нобелівські лауреати , чи співвітчизники ,які 40 років тому втекли від соціалістичного режиму, піднялись з нуля при капіталістичному і без підтримки - то твій вибір на пару порядків більш якісний.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:08

  hxbbgaf написав:Ну, да, ну, да, коррупции нет, токо МОЗ стало хлебным местом, где можно "обеспечить и внуков" и "неплохо прибарахиться", когда вся медицина платная и люди мрут как мухи без помощи, а куда-то на нее деребанится больше 100 ярдов бюджетных гривен в год.
100 млрд/40млн/12місяців=200 грн/місяць на людину....
Перевожу з грошового на медикаментозний
Місячний набір таблеток для гіпертоніка - коштує мені в 3 рази більше
Але крім медикаментів, є ще 400 000 працівників і не всі з цих працівників - головлікарі чи провідні хірурги... є ще й нянічки,санітраки.водії швидких....
Так що
а - корупція єж
б - з цих 100 млрд - 95 йде на підтримку галузі-5 на корупцію...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Про зміни на митниці. Вони будуть відбуватись дуже важко. Як для митників, так і для бюджету.
https://www.facebook.com/volodymyr.komp ... 6958116146
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:31

  freeze написав:
  juristkostya написав:
  freeze написав:
Я не знаю, что откуда вытекает, каждый домысливает сам что угодно.


Догадаться несложно: я там процитировал сообщение, на которое отвечал.


Вы же выдали очевидное неверное утверждение, и продолжаете уходить от темы.

Еще раз поясняю.

Для того, чтобы выдать вменяемые удачные назначение на должности не обязательно быть как Вы утверждаете профессионалом высокого уровня управления, для этого надо иметь другие морально-волевые качества, типа смелость, честность, порядочность, отсутствие кумовства, ответственность за обещания, и совсем необязательно иметь большой опыт управления, достаточно иметь базовые познания в экономике и привлечь умных советников, зарекомендовавших себя ранее. Есть десятки десятков примеров, когда политики приходят к власти, с опытом максимум бухтения в оппозиции и больше за ними ничего нет, и которые приводят грамотные назначения.
Что с Зеленским вышел провал, это не означает отрицания очевидных десятков других примеров.
Тут 99 процентов на форуме, став президентом, никогда бы не назначили Гончарука премьером или кулинара директором припортового завода. Кто из здесь присутствующих обладает большим опытом управления ))) Значит причина бредовых назначений не в опыте, а в другом.

Все качества, что вы перечислили, являются базовыми критериями высококлассного руководителя :-)
поэтому, когда вы удивляетесь странным назначениям в Одесской области, то странно выглядите в первую очередь вы сами: нет ни одного из названных вами фактора, позволяющего ожидать от "нынешних" внятной кадровой политики.
И это было абсолютно ясно ещё год назад.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:34

ГриппуйПаникуй

Долго не находилось времени написать простыню текста.

Изначально планировал посвятить её рефлексии на счет собственного видения в 2016-17гг, и немногочисленным догадкам 2019го,но

ситуация изменилась и на самом деле важное, во второй части поста.

Для закрытия гештальта таки приведу основные посты вокруг которых хотел рефлексировать, и проследить путь от "гривнепатриота" под улюлюканье баксодержателей до обнаружения себя на другой стороны баррикад.

Всё вроде правильно для себя понимал, до наступления 2019года, когда начался дичайший сюр.
Как бы сам себе задаю вопрос, почему не до конца поверил, с другой стороны потерь на этом у меня нет, деньги в обороте.


Понимание перекупленности доллара и неизбежности возврата к уровням 2015го


Это вообще наверное пик понимания процессов которые предопределяли курсо-образования с 2016 до сегодняшних дней


Вангование отмены налога с покупки валюты и соответственно выравнивание курса ЧР и банков:


Прогноз на повышение ставки НБУ в начале 2018


ну и как финал - текущая некомпетентности и бессмысленность прогнозов, хоть так и не вникаю как раньше:



А вот это уже преамбула к сути, навеянная длительным периодом ревальвации

  Corpocrator_ Пон 09 вер, 2019 22:02 написав:Чето подумалось.
21 мая 2008 года назначили курс 4,85 и стабильность до конца сентября, робкий рост за неделю, ракетка ещё через неделю, остановка на две недели, ракета дальше. Конец эпохи па5 длившейся ~9лет

21 мая 2019 - инаугурация Зе, небольшой подскок на фоне разговоров о дефолте и последующий укрепляж.

Ну в общем, если в мире начнется очередная эпидемия какого-нибудь гриппа - вы знаете, что делать.


Глобальный кризис(в лучшем случае, если не катастрофа), которого все так долго ждали и выглядывали то отсюда, то оттуда - начался, спусковой крючек нажат, пуля вылетела из ствола.
Черный лебедь, хотя де факто скорее черная летучая мышь, прилетел под ёлочку в Китае в виде мутировавшего в популяции(или пробирке) разно-шерстных и разно-чешуйчастых животных - вируса.

И так #короновирус 2019-nCov, для тех кто только присоединился к сериалу:
Что происходит в Китае?
А ситуация в Китае беспрецедентна и напоминает сюжет некоторых апокалиптичных фильмов:
Сегодня генсек после встречи с полит-бюро, вместо новогоднего поздравления заявил на всю страну, что дело швах, скорость распространения заразы увеличивается, несмотря на все меры, чрезвычайное положение общегосударственного значение,"grave situation".
На неопределенный срок полностью остановлено междугороднее пассажирское сообщение внутри страны(авиа, жд, автобусы, водный транспорт), отменены все массовые мероприятия и закрыты большинство мест скопления людей, армия мобилизована. На блокадном положении на вчерашний день находилось более 20 городов с суммарным населением более 60млн. В городах на улицах пусто, люди сидят по домам и боятся высовываться да и за чем? в блокадных городах на пороге продовольственный кризис, в магазинах пусто.
Но все предпринятые меры неэффективны, т.к. были несоответствующими и несвоевременными (это не вина властей, а недостаток информации)

Количество зараженных?
На данный момент официально подтверждено чуть менее 1500 случае инфицирования и 50 случаев летальных исходов (но это только официально, обратившихся, зарегистрированных) в стране с тотальной цензурой информационного поля.
По отрывочной информации, просачивающейся через Большую Китайскую Интернет Стену, при самых оптимистичных оценках можно говорить о десятках тысяча только обратившихся имеющих симптомы(во многих случаях в больницы идти нет смысла, т.к. они не имеют ресурсов не то что всех лечить, а даже принять). Для понимания колпака цензуры: неугодные сообщения исчезают прямо из чатика с родными, а черный воронок уже может быть под парадным, патрули могут спокойненько проверить ваш смартфон на предмет наличия «запрещенногог» контента и увести под белы рученьки. Поэтому большинство "шокирующих" сведений - это вовремя скопированные и сохраненные где-то подальше сообщения из чатиков.
Реальное количество инфицированных может приближаться уже к миллионам, и вот почему.

Что известно о вирусе на данный момент?
Еще неделю назад власти Китая заявляли, о том, что вирус не передается от человека к человеку, потом что не передается воздушно-капельным путем - сейчас уже известно передается.
Предполагается, что вирус до ноября 2019г, изначально циркулирующий в популяции летучих-мышей, в следствие спонтанной мутации передался змеям и еще хз каким животным на продовольственном рынке. Вирус, находясь в активном эволюционном окне, продолжил быстро мутировать, что привело к передаче его сначала человеку через пищу (ноябрь-декабрь 2019), а вскоре уже в человеческой популяции домутировал до передачи воздушно-капельным....и продолжает мутировать, по всей видимости, а значит все накопленные сведения могут быть уже устаревшими.
По более жесткой версии: источник вируса - утечка в новейшей микробиологической лаборатории в Китае, находящейся в черте города в котором всё и началось. Они там "изучали" всякий SARS, MERS, денге и прочую поросяче-пташыную сpань.
Нулевого пациента пока определить не удалось, но первый кто имел все соответствующие симптомы - вообще не соприкасался с тем продуктовым-рынком. Ни он ни его ближайшее окружение.

Это совершенно новый вирус и в человеческой популяции от него нет иммунитета, как нет и вакцин и пока эффективного средства лечения, кроме иммуномодулирующего и симптоматического.
Создание вакцины обещают к лету.

Инкубационный период: от 1 до 4 недель (например, пациент №2 в США была в Китае еще в декабре, а симптомы появились только на этой неделе), с какого момента человек становится передатчиком, а не только носителем вируса пока неизвестно
Симптоматика: в большинстве случаев до определенного момента протекает бессимптомно, могут быть как респираторные, так и ЖКТ и неврологические симптомы. Все карантинные меры до четверга были направлены на выявления повышенной температуры и респираторных симптомов, короче решето.
Группа риска: люди от 40 лет, летальные исходы в 80% мужчины.
Виральность(скольких может заразить переносчик, грубо говоря, в среднем): от 4 до 15 (он дофига заразный, для заражения достаточно совсем небольшого количества вирионов)
Летальность(по имеющейся официальной информации): 3,5-4,5%, у Испанки было 10%. Основная причина смерти как и любой пневмонии.
* При слишком низкой виральности или при слишком высокой летальности - болезнь не может вызвать массовых жертв в планетарном, та даже региональном масштабе.




Какие последствия в самой ближайшей перспективе?

Рынки уже успели отреагировать минимальной просадкой в пятницу во второй половине дня, в понедельник, когда СМИ во всю обработают общественное сознание паническими сводками - нас ждет очень жесткий обвал (будь у меня акции любых компаний, кроме фармацевтических - продавал бы при первой же возможности)

На днях собиралась Всемирная организация здравоохранения для оценки ситуации с короновирусом, с перевесом в 1 голос, было принятно решение не объявлять чрезвычайное положение международного масштаба, видимо в понедельник они уже передумают...

Пандемия неизбежна, кроме маловероятного случая, что вирус заточен на азиатов, хотя опять же промутирует разок и вперед. И вариант с пандемией может быть даже лучшим вариантом, в случае низкой летальности и нахождения эффективных средств терапии.
В случае отстутствия таковых - планетарная медицинская инфраструктура коллапснет от нехватки больничных мест, медицинского персонала и медикаментов. И % летальности может существенно возрасти, потому как одно дело всем отделением откачивать 10 пациентов на протяжении 2-3 недель(а именно столько длится выздоровление на примере около 30 выздоровевших), другое дело когда в очереди стоят пусть даже не сотни-, а десятки тысяч.

Китаю же предстоят потуги замедлить скорость распространения вируса и изоляция(если это еще имеет смысл), сбор информации и апробация различных контр-мер, чтоб остальной мир мог хоть как-то подготовиться,
Последствия изоляции крупнейшего товаропроизводителя для мировых производственных(а потом и финансовых)цепочек катастрофичны. Приват Алибаба, привет Алиэкспресс...где всё это теперь взять и как знать что оно не заражено.
С одной стороны, если б не выходные в Китае рынки шарахнуло бы еще сильнее уже сейчас, а с другой - если б не их Новый год такой скорости распространения вируса можно было бы избежать.

В общем если за пол года рассосется - просто отлично.

ПС.
Честно говоря, совершенно без паники, как-то в 2009м отпаниковал, но и изучил очень многое связанное с таким вот.
целью не было посеять панику (иначе бы я напичкал еще картинок и видосиков из поднебесной, но там не для слабонервных)
Я лишь поделиться свежей информацией собранной из многих источников и призвать к размышлениям и подготовке, хоть и все предыдущие подобные посты не шмогли отвлечь от возни в ширинке в пару коп и поток сознания тутэшней словоохотливой публики.

Конечно хотелось бы в этом контексте поразмыслить: "а шо теперь? доллар вверх или вниз, зерно вверх или вниз?, а чавуний, а недвижка? а где брать товары народного потребления кроме хавчика?" но может в следующем посте.



ППС.
Вообще любой вирус - это типа перепрошивки/патча для наших генетических систем, но

мои рекомендации на случай пандемии - эффективные иммуномодулирующие и противовирусные средства отечественного производства

Интерфероны(Лаферон, лаферобион и тп), Новирин, Амизон, Амиксин
(не буду рассказывать, что колят медикам и воякам в Китае, бо оно совершенно дурных денег стоит)
Ut sementem feceris, ita et metes
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:35

  Realist написав:Про зміни на митниці. Вони будуть відбуватись дуже важко. Як для митників, так і для бюджету.
https://www.facebook.com/volodymyr.komp ... 6958116146

якась боротьба слона хоботом із мурашками, чи стрільба по горобцям із гармати
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:41

  flyman написав:
  Realist написав:Про зміни на митниці. Вони будуть відбуватись дуже важко. Як для митників, так і для бюджету.
https://www.facebook.com/volodymyr.komp ... 6958116146

якась боротьба слона хоботом із мурашками, чи стрільба по горобцям із гармати

Якщо ви таке пишете, то або не розумієте масштабів проблеми або знаєте дієвий механізм як вирішити цю проблему. В будь якому випадку - Вітаю! Бо критикувати завжди легше ніж робити.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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