sergey_sryvkin написав:Даю вводную. ФРС делает заявление: С сего момента оборот стодолларовых купюр приостанавливается.
Це буде крах ФРС.
Однозначно, доллар тогда станет деревянным.
Я вас умоляю. Как гонялись за долларом, так и будете гоняться и матрасить уже новый доллар. Сила и доверие к валюте определяется экономикой и мощью государства, а не субъективными обидами на неё индивидуумов. Когда-то унция золота стоила $20, а сейчас за $1500. Стали меньше доверять доллару и его силе? Отнюдь. Даже наоборот. Доверие к нему выросло многократно. [/quote]
унция золота уже развернулась и пошла на $1000 и меньще...[/quote] Це ви про що?! 1571 долар за унцію це називається розвернулася до 1000?! Чомусь здається, що 1000 ми вже ніколи не побачимо!
juristkostya написав:нет ни одного из названных вами фактора, позволяющего ожидать от "нынешних" внятной кадровой политики
Я собственно и не жду, просто удивляюсь как в фильме Тупой, а можно еще тупее назначить )))
juristkostya написав:И это было абсолютно ясно ещё год назад.
Нет, год назад не было ясно абсолютно ничего, кидок начал происходить в июне, когда значительная часть команды на местных уровнях была отстранена и заменена на каких-то аферистов. Пока остается догадываться и предполагать, кто кукловодил этим процессом замены значительной части команды, было ли задумано это с самого начала, или произошёл банальный перекуп темы. На сегодня основным бенефициаром успеха выглядит группа Сороса-Пинчука, оккупировавшая Кабмин и основные комитеты Рады, а Зеленский выглядит их послушной марионеткой.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
pesikot написав:Гавел и Меркель шли к высшей должности через все ступеньки. Может где-то перепрыгивая. Они понимали проблемы, процессы на каждом из уровней
Бред сивой кобылы, какие ступеньки у Гавела, хоть в курсе кто это ?
Действительно, вы в курсе кто это? С кем сравнили? Гавел имел жизненный опыт диссидента и борца с просоветским режимом, в отличие... служил в армии, отсидел 5 лет после Пражской весны и всё время боролся с совком пока тот совком и не накрылся. А главное у него были совсем другие полномочия президента, не было монофракции, своего прокурора, ДБРа, премьера, олигарха-рейдера приведшего его к власти, пустоты в голове по поводу экономики, поскольку он туда не лез, но ... был огромный жизненный опыт, всемирное уважение за несгибаемую позицию и он успешно привел Чехию в НАТО и ЕС.