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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3618361936203621

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 212
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
26
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
25
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:48

  edvardd написав:
  andrein написав:
  sergey_sryvkin написав:Даю вводную.
ФРС делает заявление:
С сего момента оборот стодолларовых купюр приостанавливается.


Це буде крах ФРС.


Однозначно, доллар тогда станет деревянным. :)


Я вас умоляю.
Как гонялись за долларом, так и будете гоняться и матрасить уже новый доллар.
Сила и доверие к валюте определяется экономикой и мощью государства, а не субъективными обидами на неё индивидуумов.
Когда-то унция золота стоила $20, а сейчас за $1500.
Стали меньше доверять доллару и его силе?
Отнюдь. Даже наоборот. Доверие к нему выросло многократно.
8) 8) 8)[/quote]



унция золота уже развернулась и пошла на $1000 и меньще...[/quote]
Це ви про що?! 1571 долар за унцію це називається розвернулася до 1000?! Чомусь здається, що 1000 ми вже ніколи не побачимо!
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:49

  juristkostya написав:нет ни одного из названных вами фактора, позволяющего ожидать от "нынешних" внятной кадровой политики


Я собственно и не жду, просто удивляюсь как в фильме Тупой, а можно еще тупее назначить )))

  juristkostya написав:И это было абсолютно ясно ещё год назад.


Нет, год назад не было ясно абсолютно ничего, кидок начал происходить в июне, когда значительная часть команды на местных уровнях была отстранена и заменена на каких-то аферистов.
Пока остается догадываться и предполагать, кто кукловодил этим процессом замены значительной части команды, было ли задумано это с самого начала, или произошёл банальный перекуп темы. На сегодня основным бенефициаром успеха выглядит группа Сороса-Пинчука, оккупировавшая Кабмин и основные комитеты Рады, а Зеленский выглядит их послушной марионеткой.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:55

  Realist написав:
  flyman написав:
  Realist написав:Про зміни на митниці. Вони будуть відбуватись дуже важко. Як для митників, так і для бюджету.
https://www.facebook.com/volodymyr.komp ... 6958116146

якась боротьба слона хоботом із мурашками, чи стрільба по горобцям із гармати

Якщо ви таке пишете, то або не розумієте масштабів проблеми або знаєте дієвий механізм як вирішити цю проблему. В будь якому випадку - Вітаю! Бо критикувати завжди легше ніж робити.

маштаб проблеми рівня торгівлі тьоткамі сємками на зупинках і переходах
Востаннє редагувалось flyman в Суб 25 січ, 2020 22:55, всього редагувалось 2 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:55

  Вкладчик1234 написав:Сам по себе вирус - хайп для впечатлительных домохозяек.


По панике поднятой в Китае - не похоже на обычный хайп. Миллионники изолируют - не помню чтобы это похожило на обычный вирусный хайп.

В Ухане две военные лаборатории китая по производству биооружия.
За неделю собралисть постороить больницу на 1000 мест, вакцины у них судя по всему нет.

Virus-hit Wuhan has two laboratories linked to Chinese bio-warfare program

The deadly animal virus epidemic spreading globally may have originated in a Wuhan laboratory linked to China’s covert biological weapons program, according to an Israeli biological warfare expert.

Radio Free Asia this week rebroadcast a local Wuhan television report from 2015 showing China’s most advanced virus research laboratory known the Wuhan Institute of Virology, Radio Free Asia reported.

The laboratory is the only declared site in China capable of working with deadly viruses.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:57

  Surfer написав:
  Вкладчик1234 написав:Сам по себе вирус - хайп для впечатлительных домохозяек.


По панике поднятой в Китае - не похоже на обычный хайп. Миллионники изолируют - не помню чтобы это похожило на обычный вирусный хайп.

В Ухане две военные лаборатории китая по производству биооружия.
За неделю собралисть постороить больницу на 1000 мест, вакцины у них судя по всему нет.

Virus-hit Wuhan has two laboratories linked to Chinese bio-warfare program

The deadly animal virus epidemic spreading globally may have originated in a Wuhan laboratory linked to China’s covert biological weapons program, according to an Israeli biological warfare expert.

Radio Free Asia this week rebroadcast a local Wuhan television report from 2015 showing China’s most advanced virus research laboratory known the Wuhan Institute of Virology, Radio Free Asia reported.

The laboratory is the only declared site in China capable of working with deadly viruses.

так що тепер чекати від Трампа "Бурю в Ухані"?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 23:10

  freeze написав:
pesikot написав:Гавел и Меркель шли к высшей должности через все ступеньки. Может где-то перепрыгивая.
Они понимали проблемы, процессы на каждом из уровней


Бред сивой кобылы, какие ступеньки у Гавела, хоть в курсе кто это ?

Действительно, вы в курсе кто это?
С кем сравнили?
Гавел имел жизненный опыт диссидента и борца с просоветским режимом, в отличие... служил в армии, отсидел 5 лет после Пражской весны и всё время боролся с совком пока тот совком и не накрылся.
А главное у него были совсем другие полномочия президента, не было монофракции, своего прокурора, ДБРа, премьера, олигарха-рейдера приведшего его к власти, пустоты в голове по поводу экономики, поскольку он туда не лез, но ... был огромный жизненный опыт, всемирное уважение за несгибаемую позицию и он успешно привел Чехию в НАТО и ЕС.
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