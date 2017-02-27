Вот что сказал бы Владимир Зеленский своим детям на двести сорок девятый день своего отсутствия дома, если бы мог, а они бы тогда ему закричали: "Папа, папа, вернись домой, мы больше не будем!", начали хватать за ноги и все такое, а он такой прислонился лбом к стене, плача, а потом бы все равно вырвался и ушел мотать срок дальше. "Я работаю на должности президента 248 дней, - сказал Владимир Александрович в Давосе. - Все эти дни я работаю на государство Украина, все эти дни я очень мало времени потратил на свою семью. Поэтому ежедневно на посту Президента я должен давать какой-то важный результат для страны, чтобы хотя бы этим объяснить своим детям, почему я не дома". Дети Владимира Александровича недоверчивы, ответ "потому что на работе" их явно не устраивает, осталось только понять, почему. Добрые языки, к примеру, говорят, что Зеленский, как правило, уезжает с Банковой уже в семь-восемь вечера, а злой экс-министр Омелян регулярно отслеживает качество свежепроложенного автобана, по которому Владимир Александрович имеет возможность добраться до дома быстрее, чем какой-нибудь простой бюджетник - до своей ветки метро, откуда ему потом до семьи и детей еще полчаса в маршрутке, и то если повезет влезть в ближайшую.Почему же, в таком случае, президент, в отличие от других бюджетников, так редко бывает дома? Куда он вообще уезжает каждый день после работы? Говорят, что домой, но, может, его дети живут в каком-то другом доме? Может, их прячет от него Лысый, вымогая, чтобы Вова не назначал его премьером? Брал ли глава государства их с собой в Оман? Если брал, то почему это до сих пор называется "очень мало времени на семью"? А если не брал, почему так долго возвращался в Украину, ведь наверняка скучал? Узнают ли они его еще вообще? Что говорили дети, когда Владимир Александрович вообще пахал как проклятый, создавая свою знаменитую бизнес-империю и регулярно играя на рояле полифонические мелодии на ночных корпоративах? Или в то время им хотя бы было понятно, чем он, собственно, все время занят?..На все эти вопросы нет ответа, хотя некоторые люди вообще парадоксальным образом уверены, что самый важный результат для страны Зеленский бы дал, если б вообще последний год сидел дома и никуда не выходил, особенно на выборы, во всяком случае, вряд ли тогда ему пришло бы в голову считать каждый день такого времяпрепровождения. В то же время теперь, после яркого президентского выступления в Давосе, по стране вовсю ползут слухи, будто бы Владимир Александрович ежедневно выцарапывает на стене рабочего кабинета палочку специальным зеленым гвоздиком, и когда таких палочек набирается 7, он зачеркивает их и начинает царапать новую неделю, как какой-то узник замка Зе. Но считается, что зеки занимаются таким наскальным творчеством не столько из соображений статистики, сколько от безделья и тоски, а Владимир Александрович, напротив, так занят, что уже и не знает, что детям дома говорить. Источник: