sergey_sryvkin написав:Даю вводную. ФРС делает заявление: С сего момента оборот стодолларовых купюр приостанавливается.
Це буде крах ФРС.
Однозначно, доллар тогда станет деревянным.
Я вас умоляю. Как гонялись за долларом, так и будете гоняться и матрасить уже новый доллар. Сила и доверие к валюте определяется экономикой и мощью государства, а не субъективными обидами на неё индивидуумов. Когда-то унция золота стоила $20, а сейчас за $1500. Стали меньше доверять доллару и его силе? Отнюдь. Даже наоборот. Доверие к нему выросло многократно. [/quote]
унция золота уже развернулась и пошла на $1000 и меньще...[/quote] Це ви про що?! 1571 долар за унцію це називається розвернулася до 1000?! Чомусь здається, що 1000 ми вже ніколи не побачимо!
juristkostya написав:нет ни одного из названных вами фактора, позволяющего ожидать от "нынешних" внятной кадровой политики
Я собственно и не жду, просто удивляюсь как в фильме Тупой, а можно еще тупее назначить )))
juristkostya написав:И это было абсолютно ясно ещё год назад.
Нет, год назад не было ясно абсолютно ничего, кидок начал происходить в июне, когда значительная часть команды на местных уровнях была отстранена и заменена на каких-то аферистов. Пока остается догадываться и предполагать, кто кукловодил этим процессом замены значительной части команды, было ли задумано это с самого начала, или произошёл банальный перекуп темы. На сегодня основным бенефициаром успеха выглядит группа Сороса-Пинчука, оккупировавшая Кабмин и основные комитеты Рады, а Зеленский выглядит их послушной марионеткой.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
pesikot написав:Гавел и Меркель шли к высшей должности через все ступеньки. Может где-то перепрыгивая. Они понимали проблемы, процессы на каждом из уровней
Бред сивой кобылы, какие ступеньки у Гавела, хоть в курсе кто это ?
Действительно, вы в курсе кто это? С кем сравнили? Гавел имел жизненный опыт диссидента и борца с просоветским режимом, в отличие... служил в армии, отсидел 5 лет после Пражской весны и всё время боролся с совком пока тот совком и не накрылся. А главное у него были совсем другие полномочия президента, не было монофракции, своего прокурора, ДБРа, премьера, олигарха-рейдера приведшего его к власти, пустоты в голове по поводу экономики, поскольку он туда не лез, но ... был огромный жизненный опыт, всемирное уважение за несгибаемую позицию и он успешно привел Чехию в НАТО и ЕС.
flyman написав:серіал зняв, де відрепетував свою роль Президента.
Він і досі репетує...
Вот что сказал бы Владимир Зеленский своим детям на двести сорок девятый день своего отсутствия дома, если бы мог, а они бы тогда ему закричали: "Папа, папа, вернись домой, мы больше не будем!", начали хватать за ноги и все такое, а он такой прислонился лбом к стене, плача, а потом бы все равно вырвался и ушел мотать срок дальше. "Я работаю на должности президента 248 дней, - сказал Владимир Александрович в Давосе. - Все эти дни я работаю на государство Украина, все эти дни я очень мало времени потратил на свою семью. Поэтому ежедневно на посту Президента я должен давать какой-то важный результат для страны, чтобы хотя бы этим объяснить своим детям, почему я не дома". Дети Владимира Александровича недоверчивы, ответ "потому что на работе" их явно не устраивает, осталось только понять, почему. Добрые языки, к примеру, говорят, что Зеленский, как правило, уезжает с Банковой уже в семь-восемь вечера, а злой экс-министр Омелян регулярно отслеживает качество свежепроложенного автобана, по которому Владимир Александрович имеет возможность добраться до дома быстрее, чем какой-нибудь простой бюджетник - до своей ветки метро, откуда ему потом до семьи и детей еще полчаса в маршрутке, и то если повезет влезть в ближайшую.
Почему же, в таком случае, президент, в отличие от других бюджетников, так редко бывает дома? Куда он вообще уезжает каждый день после работы? Говорят, что домой, но, может, его дети живут в каком-то другом доме? Может, их прячет от него Лысый, вымогая, чтобы Вова не назначал его премьером? Брал ли глава государства их с собой в Оман? Если брал, то почему это до сих пор называется "очень мало времени на семью"? А если не брал, почему так долго возвращался в Украину, ведь наверняка скучал? Узнают ли они его еще вообще? Что говорили дети, когда Владимир Александрович вообще пахал как проклятый, создавая свою знаменитую бизнес-империю и регулярно играя на рояле полифонические мелодии на ночных корпоративах? Или в то время им хотя бы было понятно, чем он, собственно, все время занят?..
На все эти вопросы нет ответа, хотя некоторые люди вообще парадоксальным образом уверены, что самый важный результат для страны Зеленский бы дал, если б вообще последний год сидел дома и никуда не выходил, особенно на выборы, во всяком случае, вряд ли тогда ему пришло бы в голову считать каждый день такого времяпрепровождения. В то же время теперь, после яркого президентского выступления в Давосе, по стране вовсю ползут слухи, будто бы Владимир Александрович ежедневно выцарапывает на стене рабочего кабинета палочку специальным зеленым гвоздиком, и когда таких палочек набирается 7, он зачеркивает их и начинает царапать новую неделю, как какой-то узник замка Зе. Но считается, что зеки занимаются таким наскальным творчеством не столько из соображений статистики, сколько от безделья и тоски, а Владимир Александрович, напротив, так занят, что уже и не знает, что детям дома говорить. Источник: https://censor.net.ua/r3171614
fler написав:2) Закрытие ФОПов на руку супермаркетам и крупному бизнесу. Можно поднять цены и урезать зарплату персоналу. Вы готовы платить за товары и услуги больше при неизменной вашей зарплате?
Покупаю все продукты в супермаркетах. Может у ФОПов в будках или на базарчиках цена будет меньше (что и не факт!), но есть одно НО - у них у всех почти весы показывают вес в их пользу. И электронные тоже (на радиорынке есть спецы, не проблема)! Потому чем больше для такого быдла будет штрафов - будет лучше всем!
возьми килло гречки в пачке и прийди к фопу положи на весы а потом базар разводи
я про конкретных торгашей, перекручивать не надо
"The quieter you become, the more you are able to hear"