Realist написав: flyman написав:
якась боротьба слона хоботом із мурашками, чи стрільба по горобцям із гармати
Якщо ви таке пишете, то або не розумієте масштабів проблеми або знаєте дієвий механізм як вирішити цю проблему. В будь якому випадку - Вітаю! Бо критикувати завжди легше ніж робити.
Согласен,спасибо и за то,что кто-то впервые за десятилетия хоть попытался копнуть эту навозную кучу,не факт ,правда, что силенок хватит.
Ну и в принципе - все эти фотки - это значит, что кто-то не купит очередную порцию доллара на черный нал.
В этом плане это стабилизирующий фактор для гривны.
Не знаю насколько там все беспристрасно, и не прессуют ли одних,давая зеленые коридоры другим.
Но вот пишет сам Нефедов:
...."За 2019 рік Нова митниця зібрала в державний бюджет $14.6 млрд, на мільярд доларів більше, аніж в 2018. Вирішили подивитись, як це в історичній перспективі. Суттєво більше було тільки один раз, в 2008-му, року пікового кредитування, величезного імпорту із Росії та без окупації і анексації територій ($18.1 млрд). При цьому митниця зараз (навіть на початку реформи) працює суттєво ефективніше, ніж в 2008 при «міцних попередниках» - податкове навантаження на $ імпорту зросло з 24 до 27 центів, на кг імпорту - з 20 до 21 центу. І це ще не враховуючи, що діють нові угоди про зони вільної торгівлі (ЄС, Канада, Ізраїль). Отака ціна всім розповідям, що «просто треба грізно стукати кулаком по столу і суворо всіх карати».........."
В любом случае - это хоть что-то, какое-то движение в этих авгиевых конюшнях.
А то посмотришь на гниль на верху, на гниль - на низах - и подумаешь, - все это вечно продолжаться не может, либо полномасштабный финансово-экономический кризис, тупик, либо по чуть-чуть разгребут и как-то проскочим риски.