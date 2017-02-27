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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3619362036213622

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 212
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
26
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
25
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 02:15

  freeze написав:В упор не понимаю по каким принципам осуществляются кадровые назначения.
Из сегодняшнего.

Одесский предприниматель Владимир Усов, создавший фабрику 3D-печати Kwambio и издательство электронных учебников «Гутенбергз», возглавил Государственное космическое агентство Украины, родился 23 сентября 1983 года в Одессе. Окончил Одесский национальный морской университет.

И.о. председателя правления Одесского припортового завода назначили ресторатора Николая Синицу, владельца корпорации «Омекс», которой принадлежит сеть ресторанов «Два Гуся», кофейни «СIТI», «Суши-кафе», пиццерия Felicita. Кроме того, он партнер американской компании Amway, которая использует технологии прямых продаж и сетевого маркетинга, член партии «Свобода».
неважно разбираешься ты в области или нет , важно каких людей ты сможешь нанять и взять в советники . Дело начальника управлять людьми, а не конкретным техническим процессом
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 03:22

  Realist написав:
  flyman написав:
  Realist написав:Про зміни на митниці. Вони будуть відбуватись дуже важко. Як для митників, так і для бюджету.
https://www.facebook.com/volodymyr.komp ... 6958116146

якась боротьба слона хоботом із мурашками, чи стрільба по горобцям із гармати

Якщо ви таке пишете, то або не розумієте масштабів проблеми або знаєте дієвий механізм як вирішити цю проблему. В будь якому випадку - Вітаю! Бо критикувати завжди легше ніж робити.



Согласен,спасибо и за то,что кто-то впервые за десятилетия хоть попытался копнуть эту навозную кучу,не факт ,правда, что силенок хватит.

Ну и в принципе - все эти фотки - это значит, что кто-то не купит очередную порцию доллара на черный нал.

В этом плане это стабилизирующий фактор для гривны.


Не знаю насколько там все беспристрасно, и не прессуют ли одних,давая зеленые коридоры другим.

Но вот пишет сам Нефедов:
...."За 2019 рік Нова митниця зібрала в державний бюджет $14.6 млрд, на мільярд доларів більше, аніж в 2018. Вирішили подивитись, як це в історичній перспективі. Суттєво більше було тільки один раз, в 2008-му, року пікового кредитування, величезного імпорту із Росії та без окупації і анексації територій ($18.1 млрд). При цьому митниця зараз (навіть на початку реформи) працює суттєво ефективніше, ніж в 2008 при «міцних попередниках» - податкове навантаження на $ імпорту зросло з 24 до 27 центів, на кг імпорту - з 20 до 21 центу. І це ще не враховуючи, що діють нові угоди про зони вільної торгівлі (ЄС, Канада, Ізраїль). Отака ціна всім розповідям, що «просто треба грізно стукати кулаком по столу і суворо всіх карати».........."

В любом случае - это хоть что-то, какое-то движение в этих авгиевых конюшнях.

А то посмотришь на гниль на верху, на гниль - на низах - и подумаешь, - все это вечно продолжаться не может, либо полномасштабный финансово-экономический кризис, тупик, либо по чуть-чуть разгребут и как-то проскочим риски.
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  #<1 ... 3619362036213622
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