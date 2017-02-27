freeze написав:В упор не понимаю по каким принципам осуществляются кадровые назначения. Из сегодняшнего.
Одесский предприниматель Владимир Усов, создавший фабрику 3D-печати Kwambio и издательство электронных учебников «Гутенбергз», возглавил Государственное космическое агентство Украины, родился 23 сентября 1983 года в Одессе. Окончил Одесский национальный морской университет.
И.о. председателя правления Одесского припортового завода назначили ресторатора Николая Синицу, владельца корпорации «Омекс», которой принадлежит сеть ресторанов «Два Гуся», кофейни «СIТI», «Суши-кафе», пиццерия Felicita. Кроме того, он партнер американской компании Amway, которая использует технологии прямых продаж и сетевого маркетинга, член партии «Свобода».
неважно разбираешься ты в области или нет , важно каких людей ты сможешь нанять и взять в советники . Дело начальника управлять людьми, а не конкретным техническим процессом
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
якась боротьба слона хоботом із мурашками, чи стрільба по горобцям із гармати
Якщо ви таке пишете, то або не розумієте масштабів проблеми або знаєте дієвий механізм як вирішити цю проблему. В будь якому випадку - Вітаю! Бо критикувати завжди легше ніж робити.
Согласен,спасибо и за то,что кто-то впервые за десятилетия хоть попытался копнуть эту навозную кучу,не факт ,правда, что силенок хватит.
Ну и в принципе - все эти фотки - это значит, что кто-то не купит очередную порцию доллара на черный нал.
В этом плане это стабилизирующий фактор для гривны.
Не знаю насколько там все беспристрасно, и не прессуют ли одних,давая зеленые коридоры другим.
Но вот пишет сам Нефедов: ...."За 2019 рік Нова митниця зібрала в державний бюджет $14.6 млрд, на мільярд доларів більше, аніж в 2018. Вирішили подивитись, як це в історичній перспективі. Суттєво більше було тільки один раз, в 2008-му, року пікового кредитування, величезного імпорту із Росії та без окупації і анексації територій ($18.1 млрд). При цьому митниця зараз (навіть на початку реформи) працює суттєво ефективніше, ніж в 2008 при «міцних попередниках» - податкове навантаження на $ імпорту зросло з 24 до 27 центів, на кг імпорту - з 20 до 21 центу. І це ще не враховуючи, що діють нові угоди про зони вільної торгівлі (ЄС, Канада, Ізраїль). Отака ціна всім розповідям, що «просто треба грізно стукати кулаком по столу і суворо всіх карати».........."
В любом случае - это хоть что-то, какое-то движение в этих авгиевых конюшнях.
А то посмотришь на гниль на верху, на гниль - на низах - и подумаешь, - все это вечно продолжаться не может, либо полномасштабный финансово-экономический кризис, тупик, либо по чуть-чуть разгребут и как-то проскочим риски.
flyman написав:серіал зняв, де відрепетував свою роль Президента.
Він і досі репетує...
На все эти вопросы нет ответа, хотя некоторые люди вообще парадоксальным образом уверены, что самый важный результат для страны Зеленский бы дал, если б вообще последний год сидел дома и никуда не выходил, особенно на выборы, во всяком случае, вряд ли тогда ему пришло бы в голову считать каждый день такого времяпрепровождения. В то же время теперь, после яркого президентского выступления в Давосе, по стране вовсю ползут слухи, будто бы Владимир Александрович ежедневно выцарапывает на стене рабочего кабинета палочку специальным зеленым гвоздиком, и когда таких палочек набирается 7, он зачеркивает их и начинает царапать новую неделю, как какой-то узник замка Зе. Но считается, что зеки занимаются таким наскальным творчеством не столько из соображений статистики, сколько от безделья и тоски, а Владимир Александрович, напротив, так занят, что уже и не знает, что детям дома говорить. Источник: https://censor.net.ua/r3171614
еГО детям уже другие будут говорить...
Лично Зеленскому. Добровольное изменение статуса государственной территории Украины на статус с частично ограниченным действием на этой территории государственного суверенитета Украины обычно классифицируется как покушение на основы государственности. Мы очень надеемся, что когда нибудь это станет предметом рассмотрения, созданного специально для вас трибунала.
freeze написав:В упор не понимаю по каким принципам осуществляются кадровые назначения. Из сегодняшнего.
Одесский предприниматель Владимир Усов, создавший фабрику 3D-печати Kwambio и издательство электронных учебников «Гутенбергз», возглавил Государственное космическое агентство Украины, родился 23 сентября 1983 года в Одессе. Окончил Одесский национальный морской университет.
И.о. председателя правления Одесского припортового завода назначили ресторатора Николая Синицу, владельца корпорации «Омекс», которой принадлежит сеть ресторанов «Два Гуся», кофейни «СIТI», «Суши-кафе», пиццерия Felicita. Кроме того, он партнер американской компании Amway, которая использует технологии прямых продаж и сетевого маркетинга, член партии «Свобода».
неважно разбираешься ты в области или нет , важно каких людей ты сможешь нанять и взять в советники . Дело начальника управлять людьми, а не конкретным техническим процессом
Складно погодитись. Маю особистий досвід управління великими окремими організаціями, якщо не володієш знаннями, то по-перше, дуже важко особисто вирішувати питання з вищім керівництвом; по-друге, майже не можливо мати достатній авторитет у підлеглих; по-третє, дуже висока ймовірність бути підставленим підлеглими. Річ у тому, що коли займаєш першу посаду стикаєшся з тим що за певним розкладом постійно приходять відповідні перші особи структурних підрозділів, (фінансових, кадрових, юридичних, режимних тощо). У кожного ціла купа документів на підпис, особиста відповідальність за право першого підпису, вважаю очевидна. Були випадки, коли реально рятували досить безтолкові на перший погляд резолюції типу "згідно чинного законодавства". Відповідно в подальшому документ візувався юристами та віддавався наказ. Як не намагалися перевіряючи (прокуратура, КРУ...) так і не змогли щось зробити.
freeze написав:В упор не понимаю по каким принципам осуществляются кадровые назначения. Из сегодняшнего.
Одесский предприниматель Владимир Усов, создавший фабрику 3D-печати Kwambio и издательство электронных учебников «Гутенбергз», возглавил Государственное космическое агентство Украины, родился 23 сентября 1983 года в Одессе. Окончил Одесский национальный морской университет.
И.о. председателя правления Одесского припортового завода назначили ресторатора Николая Синицу, владельца корпорации «Омекс», которой принадлежит сеть ресторанов «Два Гуся», кофейни «СIТI», «Суши-кафе», пиццерия Felicita. Кроме того, он партнер американской компании Amway, которая использует технологии прямых продаж и сетевого маркетинга, член партии «Свобода».
неважно разбираешься ты в области или нет , важно каких людей ты сможешь нанять и взять в советники . Дело начальника управлять людьми, а не конкретным техническим процессом
И как понять при найме этого самого советника - понимает советник в процессах или нет? Или по цепочке - главное советник, который сможет нанять людей, которые наймут понимающих людей, и так до конца цепи? Но кто тогда будет работать?