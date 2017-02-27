Додано: Нед 26 січ, 2020 03:22

Realist написав: flyman написав: Realist написав: Про зміни на митниці. Вони будуть відбуватись дуже важко. Як для митників, так і для бюджету.

https://www.facebook.com/volodymyr.komp ... 6958116146 Про зміни на митниці. Вони будуть відбуватись дуже важко. Як для митників, так і для бюджету.

якась боротьба слона хоботом із мурашками, чи стрільба по горобцям із гармати якась боротьба слона хоботом із мурашками, чи стрільба по горобцям із гармати

Якщо ви таке пишете, то або не розумієте масштабів проблеми або знаєте дієвий механізм як вирішити цю проблему. В будь якому випадку - Вітаю! Бо критикувати завжди легше ніж робити. Якщо ви таке пишете, то або не розумієте масштабів проблеми або знаєте дієвий механізм як вирішити цю проблему. В будь якому випадку - Вітаю! Бо критикувати завжди легше ніж робити.

Согласен,спасибо и за то,что кто-то впервые за десятилетия хоть попытался копнуть эту навозную кучу,не факт ,правда, что силенок хватит.Ну и в принципе - все эти фотки - это значит, что кто-то не купит очередную порцию доллара на черный нал.В этом плане это стабилизирующий фактор для гривны.Не знаю насколько там все беспристрасно, и не прессуют ли одних,давая зеленые коридоры другим.Но вот пишет сам Нефедов:...."За 2019 рік Нова митниця зібрала в державний бюджет $14.6 млрд, на мільярд доларів більше, аніж в 2018. Вирішили подивитись, як це в історичній перспективі. Суттєво більше було тільки один раз, в 2008-му, року пікового кредитування, величезного імпорту із Росії та без окупації і анексації територій ($18.1 млрд). При цьому митниця зараз (навіть на початку реформи) працює суттєво ефективніше, ніж в 2008 при «міцних попередниках» - податкове навантаження на $ імпорту зросло з 24 до 27 центів, на кг імпорту - з 20 до 21 центу. І це ще не враховуючи, що діють нові угоди про зони вільної торгівлі (ЄС, Канада, Ізраїль). Отака ціна всім розповідям, що «просто треба грізно стукати кулаком по столу і суворо всіх карати».........."В любом случае - это хоть что-то, какое-то движение в этих авгиевых конюшнях.А то посмотришь на гниль на верху, на гниль - на низах - и подумаешь, - все это вечно продолжаться не может, либо полномасштабный финансово-экономический кризис, тупик, либо по чуть-чуть разгребут и как-то проскочим риски.