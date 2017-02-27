RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3620362136223623>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 212
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
26
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
25
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 02:15

  freeze написав:В упор не понимаю по каким принципам осуществляются кадровые назначения.
Из сегодняшнего.

Одесский предприниматель Владимир Усов, создавший фабрику 3D-печати Kwambio и издательство электронных учебников «Гутенбергз», возглавил Государственное космическое агентство Украины, родился 23 сентября 1983 года в Одессе. Окончил Одесский национальный морской университет.

И.о. председателя правления Одесского припортового завода назначили ресторатора Николая Синицу, владельца корпорации «Омекс», которой принадлежит сеть ресторанов «Два Гуся», кофейни «СIТI», «Суши-кафе», пиццерия Felicita. Кроме того, он партнер американской компании Amway, которая использует технологии прямых продаж и сетевого маркетинга, член партии «Свобода».
неважно разбираешься ты в области или нет , важно каких людей ты сможешь нанять и взять в советники . Дело начальника управлять людьми, а не конкретным техническим процессом
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1814
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3230 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 03:22

  Realist написав:
  flyman написав:
  Realist написав:Про зміни на митниці. Вони будуть відбуватись дуже важко. Як для митників, так і для бюджету.
https://www.facebook.com/volodymyr.komp ... 6958116146

якась боротьба слона хоботом із мурашками, чи стрільба по горобцям із гармати

Якщо ви таке пишете, то або не розумієте масштабів проблеми або знаєте дієвий механізм як вирішити цю проблему. В будь якому випадку - Вітаю! Бо критикувати завжди легше ніж робити.



Согласен,спасибо и за то,что кто-то впервые за десятилетия хоть попытался копнуть эту навозную кучу,не факт ,правда, что силенок хватит.

Ну и в принципе - все эти фотки - это значит, что кто-то не купит очередную порцию доллара на черный нал.

В этом плане это стабилизирующий фактор для гривны.


Не знаю насколько там все беспристрасно, и не прессуют ли одних,давая зеленые коридоры другим.

Но вот пишет сам Нефедов:
...."За 2019 рік Нова митниця зібрала в державний бюджет $14.6 млрд, на мільярд доларів більше, аніж в 2018. Вирішили подивитись, як це в історичній перспективі. Суттєво більше було тільки один раз, в 2008-му, року пікового кредитування, величезного імпорту із Росії та без окупації і анексації територій ($18.1 млрд). При цьому митниця зараз (навіть на початку реформи) працює суттєво ефективніше, ніж в 2008 при «міцних попередниках» - податкове навантаження на $ імпорту зросло з 24 до 27 центів, на кг імпорту - з 20 до 21 центу. І це ще не враховуючи, що діють нові угоди про зони вільної торгівлі (ЄС, Канада, Ізраїль). Отака ціна всім розповідям, що «просто треба грізно стукати кулаком по столу і суворо всіх карати».........."

В любом случае - это хоть что-то, какое-то движение в этих авгиевых конюшнях.

А то посмотришь на гниль на верху, на гниль - на низах - и подумаешь, - все это вечно продолжаться не может, либо полномасштабный финансово-экономический кризис, тупик, либо по чуть-чуть разгребут и как-то проскочим риски.
Автор77
 
Повідомлень: 632
З нами з: 09.11.16
Подякував: 62 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
1
4
7
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 04:05

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля...

  komp написав:
  flyman написав:серіал зняв, де відрепетував свою роль Президента.

Він і досі репетує...
На все эти вопросы нет ответа, хотя некоторые люди вообще парадоксальным образом уверены, что самый важный результат для страны Зеленский бы дал, если б вообще последний год сидел дома и никуда не выходил, особенно на выборы, во всяком случае, вряд ли тогда ему пришло бы в голову считать каждый день такого времяпрепровождения. В то же время теперь, после яркого президентского выступления в Давосе, по стране вовсю ползут слухи, будто бы Владимир Александрович ежедневно выцарапывает на стене рабочего кабинета палочку специальным зеленым гвоздиком, и когда таких палочек набирается 7, он зачеркивает их и начинает царапать новую неделю, как какой-то узник замка Зе. Но считается, что зеки занимаются таким наскальным творчеством не столько из соображений статистики, сколько от безделья и тоски, а Владимир Александрович, напротив, так занят, что уже и не знает, что детям дома говорить. Источник: https://censor.net.ua/r3171614


еГО детям уже другие будут говорить... :mrgreen:
Лично Зеленскому. Добровольное изменение статуса государственной территории Украины на статус с частично ограниченным действием на этой территории государственного суверенитета Украины обычно классифицируется как покушение на основы государственности.
Мы очень надеемся, что когда нибудь это станет предметом рассмотрения, созданного специально для вас трибунала.
Ser Fil
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1128
З нами з: 11.03.10
Подякував: 75 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 06:19

  yama написав:
  freeze написав:В упор не понимаю по каким принципам осуществляются кадровые назначения.
Из сегодняшнего.

Одесский предприниматель Владимир Усов, создавший фабрику 3D-печати Kwambio и издательство электронных учебников «Гутенбергз», возглавил Государственное космическое агентство Украины, родился 23 сентября 1983 года в Одессе. Окончил Одесский национальный морской университет.

И.о. председателя правления Одесского припортового завода назначили ресторатора Николая Синицу, владельца корпорации «Омекс», которой принадлежит сеть ресторанов «Два Гуся», кофейни «СIТI», «Суши-кафе», пиццерия Felicita. Кроме того, он партнер американской компании Amway, которая использует технологии прямых продаж и сетевого маркетинга, член партии «Свобода».
неважно разбираешься ты в области или нет , важно каких людей ты сможешь нанять и взять в советники . Дело начальника управлять людьми, а не конкретным техническим процессом

Складно погодитись. Маю особистий досвід управління великими окремими організаціями, якщо не володієш знаннями, то по-перше, дуже важко особисто вирішувати питання з вищім керівництвом; по-друге, майже не можливо мати достатній авторитет у підлеглих; по-третє, дуже висока ймовірність бути підставленим підлеглими. Річ у тому, що коли займаєш першу посаду стикаєшся з тим що за певним розкладом постійно приходять відповідні перші особи структурних підрозділів, (фінансових, кадрових, юридичних, режимних тощо). У кожного ціла купа документів на підпис, особиста відповідальність за право першого підпису, вважаю очевидна. Були випадки, коли реально рятували досить безтолкові на перший погляд резолюції типу "згідно чинного законодавства". Відповідно в подальшому документ візувався юристами та віддавався наказ. Як не намагалися перевіряючи (прокуратура, КРУ...) так і не змогли щось зробити.
VASH
 
Повідомлень: 430
З нами з: 26.10.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 08:41

  Corpocrator написав:
мои рекомендации на случай пандемии - эффективные иммуномодулирующие и противовирусные средства отечественного производства

Интерфероны(Лаферон, лаферобион и тп), Новирин, Амизон, Амиксин
(не буду рассказывать, что колят медикам и воякам в Китае, бо оно совершенно дурных денег стоит)

вы наверное по невнимательности написали эффективные вместо "с недоказанной эффективностью"
и будьте так добры, расскажите что колят медикам и воякам в Китае :D

пс. я так понимаю что это просто перепост откуда-то. Так вот, не тяните всякую каку на форум
thirdeye
 
Повідомлень: 41
З нами з: 13.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 09:03

  thirdeye написав:
  Corpocrator написав:
мои рекомендации на случай пандемии - эффективные иммуномодулирующие и противовирусные средства отечественного производства

Интерфероны(Лаферон, лаферобион и тп), Новирин, Амизон, Амиксин
(не буду рассказывать, что колят медикам и воякам в Китае, бо оно совершенно дурных денег стоит)

вы наверное по невнимательности написали эффективные вместо "с недоказанной эффективностью"
и будьте так добры, расскажите что колят медикам и воякам в Китае :D

пс. я так понимаю что это просто перепост откуда-то. Так вот, не тяните всякую каку на форум



поддерживаю про китай что колят

я советую витамин С (американский от NOW)
L-Citrulline для иммунитета
Асаї - Аналог витамин с
Ресвератрол

Ресвератрол — природный фитоалексин, производное транс-стильбена, полифенол. Синтезируется некоторыми растениями в качестве защитной реакции против паразитов, таких как бактерии или грибы.



могу продать через ОЛХ :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1728
З нами з: 22.12.16
Подякував: 149 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 09:08

  yama написав:
  freeze написав:В упор не понимаю по каким принципам осуществляются кадровые назначения.
Из сегодняшнего.

Одесский предприниматель Владимир Усов, создавший фабрику 3D-печати Kwambio и издательство электронных учебников «Гутенбергз», возглавил Государственное космическое агентство Украины, родился 23 сентября 1983 года в Одессе. Окончил Одесский национальный морской университет.

И.о. председателя правления Одесского припортового завода назначили ресторатора Николая Синицу, владельца корпорации «Омекс», которой принадлежит сеть ресторанов «Два Гуся», кофейни «СIТI», «Суши-кафе», пиццерия Felicita. Кроме того, он партнер американской компании Amway, которая использует технологии прямых продаж и сетевого маркетинга, член партии «Свобода».
неважно разбираешься ты в области или нет , важно каких людей ты сможешь нанять и взять в советники . Дело начальника управлять людьми, а не конкретным техническим процессом


И как понять при найме этого самого советника - понимает советник в процессах или нет?
Или по цепочке - главное советник, который сможет нанять людей, которые наймут понимающих людей, и так до конца цепи? Но кто тогда будет работать?
razor
 
Повідомлень: 32
З нами з: 02.09.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 09:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Corpocrator написав:Вообще любой вирус - это типа перепрошивки/патча для наших генетических систем, но

Писала людина яка не має медичної освіти, бо це повна, безглузда маячня
  Corpocrator написав:мои рекомендации на случай пандемии - эффективные иммуномодулирующие и противовирусные средства отечественного производства Интерфероны

На жаль так думали ще в минулому тисячолітті, на даний час ефективність цих препаратів ставиться під дуже великий сумнів, це так, щоб не сказати жорсткіше.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5203
З нами з: 07.04.12
Подякував: 5158 раз.
Подякували: 2349 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 09:17

  Вкладчик1234 написав:Пока движения нефти, рубля, гривны и т.п. в пределах 1-2% - это в пределах естественных колебаний.

Только за прошлую неделю Брент упал с 65,7 до 60,3. Процент посчитать легко, и это не 1-2%.
И это только начало.
Искатель
 
Повідомлень: 3378
З нами з: 22.02.16
Подякував: 498 раз.
Подякували: 1375 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 09:38

  budivelnik написав:Вплив корупції :lol:
Размер пенсии более 10 000 гривен по состоянию на 1 января 2020 получают 259 519 человек
Як я частенько описував - в країні дуже мало людей,які причетні до надзаробітків слаболегальним( корупція якраз і є таким) способом
Як бачите на всю країну - 10 000 осіб

Вы хоть читаете перед тем как графоманить, что скопипастили?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2106
З нами з: 26.06.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 595 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3620362136223623>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1660, 1661, 1662
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16616 2059933
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 січ, 2020 12:59
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 33, 34, 35
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
346 57055
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2020 16:04
Ой+
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6774 1500712
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 23:09
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17162)
26.01.2020 09:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron