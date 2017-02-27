Додано: Нед 26 січ, 2020 11:55

Corpocrator Більшість інтернет-страшилок - це відео з епідемії 2002-2003 року. Гібридні війни, вони такі, жорстокі, підступні, інформаційні вкиди мало спільного з дійсністю мають, але виглядають страшно. І без різниці чи мета - відновити срср, чи переобратися ще на один термін...

Справжня мета писанини стала зрозуміла після реклами амізону. Стало трохи гидко. Такий кульбіт для реклами пресованої крейди... Адже з часів громадянки Богатирьової нічого не змінилося з якістю вітчизняних ліків. Щоб отримати ефект - треба везти ліки з Польші, Білорусії, Німеччини, Чехії, навіть Єгипту.

А зараз виробники-продавці крейди активізуються...

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.