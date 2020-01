Додано: Нед 26 січ, 2020 09:42

Василь-Рівне написав: Corpocrator написав: Вообще любой вирус - это типа перепрошивки/патча для наших генетических систем, но Вообще любой вирус - это типа перепрошивки/патча для наших генетических систем, но

Писала людина яка не має медичної освіти, бо це повна, безглузда маячня Corpocrator написав: мои рекомендации на случай пандемии - эффективные иммуномодулирующие и противовирусные средства отечественного производства Интерфероны мои рекомендации на случай пандемии - эффективные иммуномодулирующие и противовирусные средства отечественного производства Интерфероны

На жаль так думали ще в минулому тисячолітті, на даний час ефективність цих препаратів ставиться під дуже великий сумнів, це так, щоб не сказати жорсткіше. Писала людина яка не має медичної освіти, бо це повна, безглузда маячняНа жаль так думали ще в минулому тисячолітті, на даний час ефективність цих препаратів ставиться під дуже великий сумнів, це так, щоб не сказати жорсткіше.

взалі-то проти вірусів нема препаратів,

а механізм патча теж не зрозумілий

https://habr.com/ru/post/392151/ взалі-то проти вірусів нема препаратів,а механізм патча теж не зрозумілий

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/