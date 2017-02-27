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Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3622362336243625>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 212
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
26
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
25
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:55

  edvardd написав:вирусы умирают на сухих поверхностях в течении суток...


Не все, и не всегда.
Вирусы гепатитов В и С могут сохранять живучесть во внешней среде до нескольких недель.

Кстати, привет ножам-открывалкам Новой Почты, привязанным на веревочке. По моим субъективным представлениям, примерно каждый десятый, особенно дамы, ухитряются немного порезаться при вскрытии замотанной скотчем и плёнкой посылки. При уровне зараженности популяции гепатитами до 5 процентов, и допустим 3-х недельной сохранности вируса, можно попробовать примерно прикинуть сколько таким способом могут заразиться в среднем людей, например, в месяц или за год.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я отвечу всем оптом, 1 раз:

Совершенно не удивлен, что бомбануло именно на рекомендации препаратов, а всё остальное мимо прошло.

По препаратам - это МОЙ опыт, и опыт тестирования "на котиках" и МОИ рекомендации.
При прочих равных - сокращают время и облегчают течение болезни(вирусной), при полном отсутствии токсичности и побочек(кроме случаев индивидуальной непереносимости, хотя я пока не сталкивался).

Не нравится - не надо.
А так похоже больше на реакцию антипрививочников на призывы вакцинироваться.

Еще из безобидного: вместо витамина С тоннами, намного эффективнее цинк, это уже Кокрейновские публикации.

Китайцам колят определенный пептид, используемый в т.ч. бодибилдерами.
Стоимость лицензированного препарата около 7000грн за 4мг, стоимость дженерика от 300грн за 2мг. Название приводить не буду, т.к. в данном случае я не уверен, что это без последствий(в отличии от рекомендованых мною препаратов) СЕБЕ может и прикуплю.

И да, я умею отличать видосики 2002-2003, 2009 и 2019-2020. Ну обстановочка немножко разная, машины там, телефоны, одежда.

Еще раз - призываю не разводить фарм-срач, а сфокусировать внимание на картине вцелом. Мой текст не копипаста, а результат собственного мониторинга. Не нравится мой, можете еще к Адаму Смиту заглянуть.

Из обновлений:
Показатель контагиозности находится в пределах 2,5-3,8 что всё равно очень много. Хотя к счастью не 12-15 как у кори.
Для справки: у сезонного гриппа 1,3; у пандемических гриппов 1,5-2; у Испанки было 1,8.
При 2,5 будет заражено 60-90% популяции. При уровне 2,5 - все меры предпринятые в Китае снижают скорость распространения только на 25-30%

Больше на эту тему писать не буду(но это не точно).

Всех благ.
Востаннє редагувалось Corpocrator в Нед 26 січ, 2020 13:27, всього редагувалось 1 раз.
Ut sementem feceris, ita et metes
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:11

  Faceless написав:
Кстати, научного подтверждения эффективности приёма витамина С тоже нет:)


не совсем так...
нет подтверждения эффективности приёма синтетических витамин (всех)

вернее, на своем опыте могу сказать, что незначительный положительный эффект определенно есть, но не такой как в рекламе
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:я советую витамин С (американский от NOW)
L-Citrulline для иммунитета
Асаї - Аналог витамин с


Фейк про вітамін С вкинув двічі Нобелівський лауреат Лайнус Полінг, але довгострокові дослідження про користь вітаміна С і інших синтезованих вітамінів показали значні ризики від їх систематичного прийому.
Как Нобелевский лауреат и величайший шарлатан посадил весь мир на витамины http://russiahousenews.info/health/nobe ... t-vitamini
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:31

  freeze написав:
  komp написав:Действительно, вы в курсе кто это?
С кем сравнили?


Утомили уже писатели-фантасты, где я кого то с кем-то сравнивал ?

Сейчас еще биографию моего кумира Гавела мне открывать начнут )))


не сотвори себе кумира :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:34

На азиатских биржах начинается паник сел. Все красное.

https://tradingeconomics.com/china/stock-market
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:35

  Corpocrator написав:Долго не находилось времени написать простыню текста.

И так #короновирус 2019-nCov, для тех кто только присоединился к сериалу:
Что происходит в Китае?
А ситуация в Китае беспрецедентна и напоминает сюжет некоторых апокалиптичных фильмов:
Сегодня генсек после встречи с полит-бюро, вместо новогоднего поздравления заявил на всю страну, что дело швах,

Фейк , у них нету такой традиции .
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:40

  Moneta написав:На азиатских биржах начинается паник сел. Все красное.


выучил несколько фраз
Зображення
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:48

  budivelnik написав:
  Qwerty написав:Кручє цього бізнесу лише торгівля газом!
Якраз газу-далеко до кукурудзи...
У кукурудзі - можна з металургами домовитись і ПДВ повернути
А з газом - 80% від ціни - податки.
Правда це недавно стало...раніше було по іншому.

Шановний, я навіть не уявляю як при торгівлі кукурузою зарплата топ-менеджера державного підприємства може складати мільйон доларів у місяць... Я розумію, що ви великий знавець у торгівлі газом і на нгьому заробили ну дуже великі кошти(чи не заробили), але все ж цей бізнес для особо ізбранних із числа особо приближених до богоізбраних... Про 80% податків від ціни це про що?! Ви хоч на зарплату Коболєву з Вітренко залиште гроші... І мені цікаво, а є галузь в якій ви не є спеціалістом?!
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:04

Маски

Скорее всего психоз начнётся, с первым заболевшими в Украине сметут все маски и амизиноподобное, с десятком - продукты в магазинах.
kianushkolosov
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