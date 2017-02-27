edvardd написав:вирусы умирают на сухих поверхностях в течении суток...
Не все, и не всегда. Вирусы гепатитов В и С могут сохранять живучесть во внешней среде до нескольких недель.
Кстати, привет ножам-открывалкам Новой Почты, привязанным на веревочке. По моим субъективным представлениям, примерно каждый десятый, особенно дамы, ухитряются немного порезаться при вскрытии замотанной скотчем и плёнкой посылки. При уровне зараженности популяции гепатитами до 5 процентов, и допустим 3-х недельной сохранности вируса, можно попробовать примерно прикинуть сколько таким способом могут заразиться в среднем людей, например, в месяц или за год.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Совершенно не удивлен, что бомбануло именно на рекомендации препаратов, а всё остальное мимо прошло.
По препаратам - это МОЙ опыт, и опыт тестирования "на котиках" и МОИ рекомендации. При прочих равных - сокращают время и облегчают течение болезни(вирусной), при полном отсутствии токсичности и побочек(кроме случаев индивидуальной непереносимости, хотя я пока не сталкивался).
Не нравится - не надо. А так похоже больше на реакцию антипрививочников на призывы вакцинироваться.
Еще из безобидного: вместо витамина С тоннами, намного эффективнее цинк, это уже Кокрейновские публикации.
Китайцам колят определенный пептид, используемый в т.ч. бодибилдерами. Стоимость лицензированного препарата около 7000грн за 4мг, стоимость дженерика от 300грн за 2мг. Название приводить не буду, т.к. в данном случае я не уверен, что это без последствий(в отличии от рекомендованых мною препаратов) СЕБЕ может и прикуплю.
И да, я умею отличать видосики 2002-2003, 2009 и 2019-2020. Ну обстановочка немножко разная, машины там, телефоны, одежда.
Еще раз - призываю не разводить фарм-срач, а сфокусировать внимание на картине вцелом. Мой текст не копипаста, а результат собственного мониторинга. Не нравится мой, можете еще к Адаму Смиту заглянуть.
Из обновлений: Показатель контагиозности находится в пределах 2,5-3,8 что всё равно очень много. Хотя к счастью не 12-15 как у кори. Для справки: у сезонного гриппа 1,3; у пандемических гриппов 1,5-2; у Испанки было 1,8. При 2,5 будет заражено 60-90% популяции. При уровне 2,5 - все меры предпринятые в Китае снижают скорость распространения только на 25-30%
Больше на эту тему писать не буду(но это не точно).
Всех благ.
Востаннє редагувалось Corpocrator в Нед 26 січ, 2020 13:27, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66 написав:я советую витамин С (американский от NOW) L-Citrulline для иммунитета Асаї - Аналог витамин с
Фейк про вітамін С вкинув двічі Нобелівський лауреат Лайнус Полінг, але довгострокові дослідження про користь вітаміна С і інших синтезованих вітамінів показали значні ризики від їх систематичного прийому.
Corpocrator написав:Долго не находилось времени написать простыню текста.
И так #короновирус 2019-nCov, для тех кто только присоединился к сериалу: Что происходит в Китае? А ситуация в Китае беспрецедентна и напоминает сюжет некоторых апокалиптичных фильмов: Сегодня генсек после встречи с полит-бюро, вместо новогоднего поздравления заявил на всю страну, что дело швах,
Qwerty написав:Кручє цього бізнесу лише торгівля газом!
Якраз газу-далеко до кукурудзи... У кукурудзі - можна з металургами домовитись і ПДВ повернути А з газом - 80% від ціни - податки. Правда це недавно стало...раніше було по іншому.
Шановний, я навіть не уявляю як при торгівлі кукурузою зарплата топ-менеджера державного підприємства може складати мільйон доларів у місяць... Я розумію, що ви великий знавець у торгівлі газом і на нгьому заробили ну дуже великі кошти(чи не заробили), але все ж цей бізнес для особо ізбранних із числа особо приближених до богоізбраних... Про 80% податків від ціни це про що?! Ви хоч на зарплату Коболєву з Вітренко залиште гроші... І мені цікаво, а є галузь в якій ви не є спеціалістом?!