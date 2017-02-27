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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 січ, 2020 14:13
kianushkolosov написав:
Скорее всего психоз начнётся, с первым заболевшими в Украине сметут все маски и амизиноподобное, с десятком - продукты в магазинах.
а з гривною що?
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Додано: Нед 26 січ, 2020 14:15
kianushkolosov написав:
Скорее всего психоз начнётся, с первым заболевшими в Украине сметут все маски и амизиноподобное, с десятком - продукты в магазинах.
С такими кадрами до психоза недолго )))
Один универсальный совет, через закрытую дверь вирус не передается )))https://www.youtube.com/watch?v=edZfAfLY6KY
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 14:24
Не мешайте мне предаваться панике.
П.С. По гривне, в любой непонятной ситуации пересичные кинуться скупать бакс.
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kianushkolosov
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