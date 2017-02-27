RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3623362436253626>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 212
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
26
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
25
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:15

  kianushkolosov написав:Скорее всего психоз начнётся, с первым заболевшими в Украине сметут все маски и амизиноподобное, с десятком - продукты в магазинах.


С такими кадрами до психоза недолго )))

Один универсальный совет, через закрытую дверь вирус не передается )))

https://www.youtube.com/watch?v=edZfAfLY6KY
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14943
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3904 раз.
Подякували: 5906 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:18

  kianushkolosov написав:Скорее всего психоз начнётся, с первым заболевшими в Украине сметут все маски и амизиноподобное, с десятком - продукты в магазинах.

Спокуха :lol:

Зображення
d44
 
Повідомлень: 69
З нами з: 07.03.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:24

  d44 написав:
  kianushkolosov написав:Скорее всего психоз начнётся, с первым заболевшими в Украине сметут все маски и амизиноподобное, с десятком - продукты в магазинах.

Спокуха :lol:

Зображення

Не мешайте мне предаваться панике.
П.С. По гривне, в любой непонятной ситуации пересичные кинуться скупать бакс.
kianushkolosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 22.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:30

Відновлений судом мер Чернівців отримав чверть мільйона компенсації за "відставку"
https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/26/7238468/
jump
 
Повідомлень: 2592
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Corpocrator написав:можете еще к Адаму Смиту заглянуть.
тапера всё ясно :lol: :mrgreen:
Сделал профилактику: пять капель воды на стакан спирта :wink:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3597
З нами з: 03.12.14
Подякував: 454 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:46

  Moneta написав:На азиатских биржах начинается паник сел. Все красное.

https://tradingeconomics.com/china/stock-market

Фиксировать минус от недавней продажи доллара, и опять заходить в зелень?
А то наши олени завтра очнутся
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10330
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6521 раз.
Подякували: 2775 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Ситуация с этим коронавирусом такая тревожная, потому что он новый и к нему не придумали еще профилактических прививок и специфического лекарства.

Проти вірусів НЕ ІСНУЄ специфічних ліків, на жаль.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5206
З нами з: 07.04.12
Подякував: 5158 раз.
Подякували: 2350 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот он и чёрный лебедь

впрочем со свинныи и птичьим гриппом справились легко и быстро
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 26 січ, 2020 15:16, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
 
Повідомлень: 1833
З нами з: 30.09.15
Подякував: 196 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:вирусы умирают на сухих поверхностях в течении суток...

Вірус не є живою істотою за межами клітини донора, тому формулювання, що він помирає не відповідає дійсності.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5206
З нами з: 07.04.12
Подякував: 5158 раз.
Подякували: 2350 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:12

  Василь-Рівне написав:
  edvardd написав:вирусы умирают на сухих поверхностях в течении суток...

Вірус не є живою істотою за межами клітини донора, тому формулювання, що він помирає не відповідає дійсності.


вирусы были созданы Создателем (природой в версии атеистов) как машина для уменьшения популяции живых организмов

со свинным гриппом справились быстро
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 26 січ, 2020 15:15, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
 
Повідомлень: 1833
З нами з: 30.09.15
Подякував: 196 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3623362436253626>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1660, 1661, 1662
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16616 2060088
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 січ, 2020 12:59
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 33, 34, 35
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
346 57102
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2020 16:04
Ой+
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6774 1500777
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 23:09
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17173)
26.01.2020 15:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.