С такими кадрами до психоза недолго )))
Один универсальный совет, через закрытую дверь вирус не передается )))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 січ, 2020 14:15
С такими кадрами до психоза недолго )))
Один универсальный совет, через закрытую дверь вирус не передается )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 26 січ, 2020 14:18
Додано: Нед 26 січ, 2020 14:24
Додано: Нед 26 січ, 2020 14:30
Відновлений судом мер Чернівців отримав чверть мільйона компенсації за "відставку"
Додано: Нед 26 січ, 2020 14:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
тапера всё ясно
Сделал профилактику: пять капель воды на стакан спирта
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Нед 26 січ, 2020 14:46
Фиксировать минус от недавней продажи доллара, и опять заходить в зелень?
А то наши олени завтра очнутся
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 26 січ, 2020 15:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Проти вірусів НЕ ІСНУЄ специфічних ліків, на жаль.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Нед 26 січ, 2020 15:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот он и чёрный лебедь
впрочем со свинныи и птичьим гриппом справились легко и быстро
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 26 січ, 2020 15:16, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 26 січ, 2020 15:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вірус не є живою істотою за межами клітини донора, тому формулювання, що він помирає не відповідає дійсності.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Нед 26 січ, 2020 15:12
вирусы были созданы Создателем (природой в версии атеистов) как машина для уменьшения популяции живых организмов
со свинным гриппом справились быстро
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 26 січ, 2020 15:15, всього редагувалось 2 разів.
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