Дуже мудре рішення, але прошу ТОЧНО НЕ ПИСАТИ, бо лікувати мусять лікарі, а не акули валютного ринку в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 січ, 2020 15:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Дуже мудре рішення, але прошу ТОЧНО НЕ ПИСАТИ, бо лікувати мусять лікарі, а не акули валютного ринку в контексті ДС
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Нед 26 січ, 2020 15:14
Ну теперь доллар США - наше ВСЁ !!!
Покупай народ, торопись !!!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Нед 26 січ, 2020 15:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а может это специальная операция по уменьшению кол-ва китайцев (только лишь их?) кем-то затеяна ?
более 1 млрд китайцев.
около 7.5 млрд людей нынче овер-много.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 26 січ, 2020 15:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 26 січ, 2020 15:19
без паники
был уже свинной грипп, птичий грипп
вакцину быстро создали и остановили пандемию
на этот раз будет то же самое
вирусы гриппа мутируют каждый почти год
это бесконечный процесс
не надо строить конспиралогичских теорий
Додано: Нед 26 січ, 2020 15:41
Вы вроде бы недавно писали, что не боитесь 20 копеечных колебаний гривны имхо до вторника подождать, что там будет с очередными вкладчиками пирамиды. Ну и завтра за фондой наблюдать. Если сырье вниз то и развивающиеся страны вниз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Нед 26 січ, 2020 15:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Соотношение доллар-евро какое будет? ВОПРОС!
Если верить размышлению в статье - доллар подрастет по отношению к евро.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Нед 26 січ, 2020 15:46
Сегодня 20коп, а завтра может и 50коп, или более.
Я пока никуда не бегу, просто размышляю вслух
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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