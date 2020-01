Додано: Нед 26 січ, 2020 15:14

Yuri_61 написав: Вот он и чёрный лебедь

китайцы не смогут остановить распространение инфнекции

их слишком много

США должны полностью прекратить любое сообщение с другими континентами

только в США будет более - менее

вот вам и курс па50

поздно опомнились

Китай не справится

только в лабораториях США способны создать вакцину от этого вируса

все остальные страны мелко плавают Вот он и чёрный лебедькитайцы не смогут остановить распространение инфнекцииих слишком многоСША должны полностью прекратить любое сообщение с другими континентамитолько в США будет более - менеевот вам и курс па50поздно опомнилисьКитай не справитсятолько в лабораториях США способны создать вакцину от этого вирусавсе остальные страны мелко плавают



Ну теперь доллар США - наше ВСЁ !!!

Покупай народ, торопись !!! Ну теперь доллар США - наше ВСЁ !!!Покупай народ, торопись !!!

"The quieter you become, the more you are able to hear"