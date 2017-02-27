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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3623362436253626

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 212
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
26
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
25
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Corpocrator написав:Больше на эту тему писать не буду(но это не точно).

Дуже мудре рішення, але прошу ТОЧНО НЕ ПИСАТИ, бо лікувати мусять лікарі, а не акули валютного ринку в контексті ДС
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:14

  Yuri_61 написав:Вот он и чёрный лебедь
китайцы не смогут остановить распространение инфнекции
их слишком много
США должны полностью прекратить любое сообщение с другими континентами
только в США будет более - менее
вот вам и курс па50
поздно опомнились
Китай не справится
только в лабораториях США способны создать вакцину от этого вируса
все остальные страны мелко плавают


Ну теперь доллар США - наше ВСЁ !!!
Покупай народ, торопись !!!
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а может это специальная операция по уменьшению кол-ва китайцев (только лишь их?) кем-то затеяна ? :?:
более 1 млрд китайцев.
около 7.5 млрд людей нынче овер-много.
:oops:


https://www.youtube.com/watch?v=PUwmA3Q0_OE
https://www.youtube.com/watch?v=PcwCJHT4Onk
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 26 січ, 2020 15:22, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:19

  Alex2007 написав:а может это специальная операция по уменьшению кол-ва китайцев (только лишь их?) кем-то затеяна ? :?:
более 1 млрд китайцев.
около 7.5 млрд людей нынче овер-много.
:oops:


без паники
был уже свинной грипп, птичий грипп
вакцину быстро создали и остановили пандемию
на этот раз будет то же самое
вирусы гриппа мутируют каждый почти год
это бесконечный процесс
не надо строить конспиралогичских теорий
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:41

  Вкладчик1234 написав:
  Moneta написав:На азиатских биржах начинается паник сел. Все красное.

https://tradingeconomics.com/china/stock-market

Фиксировать минус от недавней продажи доллара, и опять заходить в зелень?
А то наши олени завтра очнутся


Вы вроде бы недавно писали, что не боитесь 20 копеечных колебаний гривны :D имхо до вторника подождать, что там будет с очередными вкладчиками пирамиды. Ну и завтра за фондой наблюдать. Если сырье вниз то и развивающиеся страны вниз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://vechirniy.kyiv.ua/news/vykhid-b ... ye-ukrainu --- Вихід Британії і доля євро: що очікує Україну

Соотношение доллар-евро какое будет? ВОПРОС!
Если верить размышлению в статье - доллар подрастет по отношению к евро.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:46

  Moneta написав:Вы вроде бы недавно писали, что не боитесь 20 копеечных колебаний гривны имхо до вторника подождать, что там будет с очередными вкладчиками пирамиды.

Сегодня 20коп, а завтра может и 50коп, или более.
Я пока никуда не бегу, просто размышляю вслух
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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