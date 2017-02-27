Додано: Нед 26 січ, 2020 16:24

orest написав: Хто може описати, як саме епідемія в Китаї, особливо в період і так мертвого сезону святкування, може обвалити грн?

Падіння вартості сировин? Для металургії ще не сезон... Енергоносії? Це нам тільки на руку... С/г впасти б не мало... Зменшення контрабасу і "айфонів" з Алібаби - навпаки плюс...

Зменшення інтересу до інвестицій в Китай? Ну так тоді ці гроші мають в щось зайти. Близький Схід, ЄС, Туреччина, значна частина Південної Америки, сусіди Китаю - також страшно. А тут наші ОВДП під 10%)))) А без жартів - до нас повертається для легалізації кримінально-схематозна валюта, для якої коронавірус - не аргумент...

Паніка несвідомих, неграмотних виборців "слуг", підігріта "запоребриківськими аналітиками"? Можливо, але не на довго, думаю...

Що ще? Де я не правий? Хто може описати, як саме епідемія в Китаї, особливо в період і так мертвого сезону святкування, може обвалити грн?Падіння вартості сировин? Для металургії ще не сезон... Енергоносії? Це нам тільки на руку... С/г впасти б не мало... Зменшення контрабасу і "айфонів" з Алібаби - навпаки плюс...Зменшення інтересу до інвестицій в Китай? Ну так тоді ці гроші мають в щось зайти. Близький Схід, ЄС, Туреччина, значна частина Південної Америки, сусіди Китаю - також страшно. А тут наші ОВДП під 10%)))) А без жартів - до нас повертається для легалізації кримінально-схематозна валюта, для якої коронавірус - не аргумент...Паніка несвідомих, неграмотних виборців "слуг", підігріта "запоребриківськими аналітиками"? Можливо, але не на довго, думаю...Що ще? Де я не правий?

1. Напоминает как Тимошенко говорила, что "кризис далеко, нас не достанет. У нас тут "вечные ценности" - олия и чавун. У нас и так всё низко, и падать некуда"2. Да, наверняка это отразится на сырье. Нефть пошатнулась. Металл - пока в очереди.3. Возможно "бегство от риска" в банковской и страховой сфере4. Заденет всех, кто что-то продает или покупает у Китая. Т.к. заместить такие объёмы оперативно не получится. А это значит изменение и удлинение логистики, и дефицит "заменителей".Не столько страшен вирус, как паническая реакция.Но неизвестно, по какому сценарию пойдут события. Может и правда, через неделю все забудут