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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 січ, 2020 16:15
Ну, уменьшение количества китайцев - это вы слишком сильно взяли. Скорей борьба с основным экономическим конкурентом США и будет чем оправдать падение искусственно перегретых фондовых рынков.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 16:15
somilitark
скоко там депо до востребования в гр. уже молчу про овгз...
а шо делать?
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Додано: Нед 26 січ, 2020 16:19
ryabchenko2 написав:orest
Спекулятивный капитал выйдет в тихую гавань. Тот который заходил в наши облигации.
В золото и серебро.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 16:20
ryabchenko2 написав:orest
Спекулятивный капитал выйдет в тихую гавань. Тот который заходил в наши облигации.
Есть такая присказка - В любой непонятной ситуации надо покупать доллары.
Правда в некоторых цитатах, слово доллар заменяется на золото, но чаще упоминают доллар.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 16:24
orest написав:
Хто може описати, як саме епідемія в Китаї, особливо в період і так мертвого сезону святкування, може обвалити грн?
Падіння вартості сировин? Для металургії ще не сезон... Енергоносії? Це нам тільки на руку... С/г впасти б не мало... Зменшення контрабасу і "айфонів" з Алібаби - навпаки плюс...
Зменшення інтересу до інвестицій в Китай? Ну так тоді ці гроші мають в щось зайти. Близький Схід, ЄС, Туреччина, значна частина Південної Америки, сусіди Китаю - також страшно. А тут наші ОВДП під 10%)))) А без жартів - до нас повертається для легалізації кримінально-схематозна валюта, для якої коронавірус - не аргумент...
Паніка несвідомих, неграмотних виборців "слуг", підігріта "запоребриківськими аналітиками"? Можливо, але не на довго, думаю...
Що ще? Де я не правий?
1. Напоминает как Тимошенко говорила, что "кризис далеко, нас не достанет. У нас тут "вечные ценности" - олия и чавун. У нас и так всё низко, и падать некуда"
2. Да, наверняка это отразится на сырье. Нефть пошатнулась. Металл - пока в очереди.
3. Возможно "бегство от риска" в банковской и страховой сфере
4. Заденет всех, кто что-то продает или покупает у Китая. Т.к. заместить такие объёмы оперативно не получится. А это значит изменение и удлинение логистики, и дефицит "заменителей".
Не столько страшен вирус, как паническая реакция.
Но неизвестно, по какому сценарию пойдут события. Может и правда, через неделю все забудут
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 26 січ, 2020 16:30
ryabchenko2 написав:orest
Спекулятивный капитал выйдет в тихую гавань. Тот который заходил в наши облигации.
цікаво буде подивитись, як все це буде відбуватись і які будуть наслідки
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Додано: Нед 26 січ, 2020 16:31
orest написав:
Хто може описати, як саме епідемія в Китаї, особливо в період і так мертвого сезону святкування, може обвалити грн?
Падіння вартості сировин? Для металургії ще не сезон... Енергоносії? Це нам тільки на руку... С/г впасти б не мало... Зменшення контрабасу і "айфонів" з Алібаби - навпаки плюс...
Зменшення інтересу до інвестицій в Китай? Ну так тоді ці гроші мають в щось зайти. Близький Схід, ЄС, Туреччина, значна частина Південної Америки, сусіди Китаю - також страшно. А тут наші ОВДП під 10%)))) А без жартів - до нас повертається для легалізації кримінально-схематозна валюта, для якої коронавірус - не аргумент...
Паніка несвідомих, неграмотних виборців "слуг", підігріта "запоребриківськими аналітиками"? Можливо, але не на довго, думаю...
Що ще? Де я не правий?
Наши долги для мира это мусорные бумаги. Зашли сюда особо рисковые стервятники, купившиеся на 30% доходности, с риском потерять всё. Это такая себе 2b2 jewelery на рынке ЦБ. Только с возможностью выскочить в любой момент. Весь такой мусор дешевеет в первую очередь, при глобальных спадах на сырьевых рынках.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 16:35
Корона вирус из Китая, это черный лебедь.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 16:38
Востаннє редагувалось Alex2007
в Нед 26 січ, 2020 16:47, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 16:38
чик написав:somilitark
скоко там депо до востребования в гр. уже молчу про овгз...
До востребования гривна это как правило деньги бизнеса,они им нужны для работы,плюс до востребования это карточные счета,как правило больше пару тысч никто не держит.
В ОВГЗ зашли серьёзные люди,думаю бенефициар там тоже по самые помидоры,так что они заинтересованы в стабильности гривны,редкий случай,когда власть хочет стричь денюжки и без стабильности ничего не получится.
Ну лучше конечно верить в ракету,сейчас у большинства убыток с одного доллара от 2-х до 3.50,наверное не плохо,а ведь всего месяц назад был зелёный и по 23)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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