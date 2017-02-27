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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 36253626362736283629>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 212
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
26
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
25
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:15

  Alex2007 написав:а может это специальная операция по уменьшению кол-ва китайцев (только лишь их?) кем-то затеяна ? :?:
более 1 млрд китайцев.
около 7.5 млрд людей нынче овер-много.
:oops:
https://www.youtube.com/watch?v=PUwmA3Q0_OE
https://www.youtube.com/watch?v=PcwCJHT4Onk

Ну, уменьшение количества китайцев - это вы слишком сильно взяли. Скорей борьба с основным экономическим конкурентом США и будет чем оправдать падение искусственно перегретых фондовых рынков.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:15

somilitark
скоко там депо до востребования в гр. уже молчу про овгз...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:19

  ryabchenko2 написав:orest
Спекулятивный капитал выйдет в тихую гавань. Тот который заходил в наши облигации.

В золото и серебро.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:20

  ryabchenko2 написав:orest

Спекулятивный капитал выйдет в тихую гавань. Тот который заходил в наши облигации.


Есть такая присказка - В любой непонятной ситуации надо покупать доллары. :lol:

Правда в некоторых цитатах, слово доллар заменяется на золото, но чаще упоминают доллар.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:24

  orest написав:Хто може описати, як саме епідемія в Китаї, особливо в період і так мертвого сезону святкування, може обвалити грн?
Падіння вартості сировин? Для металургії ще не сезон... Енергоносії? Це нам тільки на руку... С/г впасти б не мало... Зменшення контрабасу і "айфонів" з Алібаби - навпаки плюс...
Зменшення інтересу до інвестицій в Китай? Ну так тоді ці гроші мають в щось зайти. Близький Схід, ЄС, Туреччина, значна частина Південної Америки, сусіди Китаю - також страшно. А тут наші ОВДП під 10%)))) А без жартів - до нас повертається для легалізації кримінально-схематозна валюта, для якої коронавірус - не аргумент...
Паніка несвідомих, неграмотних виборців "слуг", підігріта "запоребриківськими аналітиками"? Можливо, але не на довго, думаю...
Що ще? Де я не правий?

1. Напоминает как Тимошенко говорила, что "кризис далеко, нас не достанет. У нас тут "вечные ценности" - олия и чавун. У нас и так всё низко, и падать некуда"
2. Да, наверняка это отразится на сырье. Нефть пошатнулась. Металл - пока в очереди.
3. Возможно "бегство от риска" в банковской и страховой сфере
4. Заденет всех, кто что-то продает или покупает у Китая. Т.к. заместить такие объёмы оперативно не получится. А это значит изменение и удлинение логистики, и дефицит "заменителей".

Не столько страшен вирус, как паническая реакция.

Но неизвестно, по какому сценарию пойдут события. Может и правда, через неделю все забудут
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:30

  ryabchenko2 написав:orest

Спекулятивный капитал выйдет в тихую гавань. Тот который заходил в наши облигации.


цікаво буде подивитись, як все це буде відбуватись і які будуть наслідки
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:31

  orest написав:Хто може описати, як саме епідемія в Китаї, особливо в період і так мертвого сезону святкування, може обвалити грн?
Падіння вартості сировин? Для металургії ще не сезон... Енергоносії? Це нам тільки на руку... С/г впасти б не мало... Зменшення контрабасу і "айфонів" з Алібаби - навпаки плюс...
Зменшення інтересу до інвестицій в Китай? Ну так тоді ці гроші мають в щось зайти. Близький Схід, ЄС, Туреччина, значна частина Південної Америки, сусіди Китаю - також страшно. А тут наші ОВДП під 10%)))) А без жартів - до нас повертається для легалізації кримінально-схематозна валюта, для якої коронавірус - не аргумент...
Паніка несвідомих, неграмотних виборців "слуг", підігріта "запоребриківськими аналітиками"? Можливо, але не на довго, думаю...
Що ще? Де я не правий?


Наши долги для мира это мусорные бумаги. Зашли сюда особо рисковые стервятники, купившиеся на 30% доходности, с риском потерять всё. Это такая себе 2b2 jewelery на рынке ЦБ. Только с возможностью выскочить в любой момент. Весь такой мусор дешевеет в первую очередь, при глобальных спадах на сырьевых рынках.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Корона вирус из Китая, это черный лебедь.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:Только с возможностью выскочить в любой момент. Весь такой мусор дешевеет в первую очередь, при глобальных спадах на сырьевых рынках.


А как же гарантийные заявления Зеленского и выделение собственных инвестиционных нянь для инвесторов. :mrgreen:
Придумать же надо было ещё: инвестиционная няня. Хорошая схемка (была бы?). :mrgreen: :shock:

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Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 26 січ, 2020 16:47, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:38

  чик написав:somilitark
скоко там депо до востребования в гр. уже молчу про овгз...

До востребования гривна это как правило деньги бизнеса,они им нужны для работы,плюс до востребования это карточные счета,как правило больше пару тысч никто не держит.

В ОВГЗ зашли серьёзные люди,думаю бенефициар там тоже по самые помидоры,так что они заинтересованы в стабильности гривны,редкий случай,когда власть хочет стричь денюжки и без стабильности ничего не получится.

Ну лучше конечно верить в ракету,сейчас у большинства убыток с одного доллара от 2-х до 3.50,наверное не плохо,а ведь всего месяц назад был зелёный и по 23)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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