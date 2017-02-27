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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 січ, 2020 16:38
prodigy написав:
реальный контрабас шел сотнями тысяч тонн...
борьба с пиджаками-имитация борьбы с контрабандой
Можете привести пару-тройку примеров товара, который контрабасили сотнями тысяч тонн?
Без шуток. Просто интересно.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Додано: Нед 26 січ, 2020 16:41
somilitark написав:
до востребования это карточные счета,как правило больше пару тысч никто не держит.
многие из местной братии держат под фонд...
а шо делать?
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чик
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Додано: Нед 26 січ, 2020 16:42
Вкладчик1234 написав: orest написав:
Хто може описати, як саме епідемія в Китаї, особливо в період і так мертвого сезону святкування, може обвалити грн?
Падіння вартості сировин? Для металургії ще не сезон... Енергоносії? Це нам тільки на руку... С/г впасти б не мало... Зменшення контрабасу і "айфонів" з Алібаби - навпаки плюс...
Зменшення інтересу до інвестицій в Китай? Ну так тоді ці гроші мають в щось зайти. Близький Схід, ЄС, Туреччина, значна частина Південної Америки, сусіди Китаю - також страшно. А тут наші ОВДП під 10%)))) А без жартів - до нас повертається для легалізації кримінально-схематозна валюта, для якої коронавірус - не аргумент...
Паніка несвідомих, неграмотних виборців "слуг", підігріта "запоребриківськими аналітиками"? Можливо, але не на довго, думаю...
Що ще? Де я не правий?
1. Напоминает как Тимошенко говорила, что "кризис далеко, нас не достанет. У нас тут "вечные ценности" - олия и чавун. У нас и так всё низко, и падать некуда"
2. Да, наверняка это отразится на сырье. Нефть пошатнулась. Металл - пока в очереди.
3. Возможно "бегство от риска" в банковской и страховой сфере
4. Заденет всех, кто что-то продает или покупает у Китая. Т.к. заместить такие объёмы оперативно не получится. А это значит изменение и удлинение логистики, и дефицит "заменителей".
Не столько страшен вирус, как паническая реакция.
Но неизвестно, по какому сценарию пойдут события. Может и правда, через неделю все забудут
1 Ок, зачепить. Як саме? Механізми і чинники... Я своє бачення описав, ніби достатньо чітко...
2 Так не вся сировина - це для нас мінус. Я ж напиисав... Китайці їсти не перестануть, в Австралії біда...
3 І що???
4 Чому Ви вирішили, що Китай зупиниться? Звідки інфо про те, що всі перестануть купувати і продавати Китаю?
Я вів мову про дії приватних осіб і контрабандистів. Може нарешті у нас задумаються забезпечити власні потреби хоча б на лахи і полімерний непотріб. Це плюс, хоч процес не дуже швидкий.
Для тих, хто пише про "тихі гавані" можна їх перерахувати? Долар вийде з Китаю і зайде в долар? США? Паперове золото?
З приводу ОВДП, коронавірус змінив графік погашення???????
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: Нед 26 січ, 2020 16:45
чик написав: somilitark написав:
до востребования это карточные счета,как правило больше пару тысч никто не держит.
многие из местной братии держат под фонд...
ага,языком можно мести шо хош.
вон на соседней ветке недвиги одни перлы,сначала пишут что у них доход 100 000 у.е. в год,а теперь пять постов о том,что сволочи на ОЛХ,требуют 99 гривен за обьяву,лучше пойду напишу от руки и поклею САМ на столбах.
а говорить и реально иметь,это не одно и тоже)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 16:54
Moneta написав: orest написав:
Хто може описати, як саме епідемія в Китаї, особливо в період і так мертвого сезону святкування, може обвалити грн?
Падіння вартості сировин? Для металургії ще не сезон... Енергоносії? Це нам тільки на руку... С/г впасти б не мало... Зменшення контрабасу і "айфонів" з Алібаби - навпаки плюс...
Зменшення інтересу до інвестицій в Китай? Ну так тоді ці гроші мають в щось зайти. Близький Схід, ЄС, Туреччина, значна частина Південної Америки, сусіди Китаю - також страшно. А тут наші ОВДП під 10%)))) А без жартів - до нас повертається для легалізації кримінально-схематозна валюта, для якої коронавірус - не аргумент...
Паніка несвідомих, неграмотних виборців "слуг", підігріта "запоребриківськими аналітиками"? Можливо, але не на довго, думаю...
Що ще? Де я не правий?
Наши долги для мира это мусорные бумаги. Зашли сюда особо рисковые стервятники, купившиеся на 30% доходности, с риском потерять всё. Это такая себе 2b2 jewelery на рынке ЦБ. Только с возможностью выскочить в любой момент. Весь такой мусор дешевеет в первую очередь, при глобальных спадах на сырьевых рынках.
Як вони вийдуть в "любой момент"? Що це за бізнес, вийти з активу з дуууже не поганими відсотками і зайти куди? в падаючу сровину? у відємні папери ЄС, Японії? На рахунок тих, хто зайшов, я свою думку не раз висловив. На підході приватизація Центренерго, припортового, Нафтогазу, Ощад продавати будуть, спиртзаводи і тд, ЗЕМЛЯ, знову ж... Виводити, втрачати, знову заводити... Я розумію такі фрикції в "письменнків-теоретиків" для поговорити, але не в людей, які роблять серйозні гроші і не "купив-продав" за тиждень-кілька, а з горизонтом не в один рік...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 17:02
Zebra написав:
Корона вирус из Китая, это черный лебедь.
56 смерть від корона вірусу
В 2018 році від кору 140,000 в основному діти до п’яти років.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Додано: Нед 26 січ, 2020 17:06
Справа в тому, що капітал рахує свої відсотки в доларах. 12% в гривні, це, може бути +3% в доларі, може бути 0%, може бути - 10%, може бути -40%, наприклад. Наскільки ті ж "-40%" можна розглядати як "непогані відсотки" питання риторичне )
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Додано: Нед 26 січ, 2020 17:09
orest написав: Moneta написав: orest написав:
Хто може описати, як саме епідемія в Китаї, особливо в період і так мертвого сезону святкування, може обвалити грн?
Падіння вартості сировин? Для металургії ще не сезон... Енергоносії? Це нам тільки на руку... С/г впасти б не мало... Зменшення контрабасу і "айфонів" з Алібаби - навпаки плюс...
Зменшення інтересу до інвестицій в Китай? Ну так тоді ці гроші мають в щось зайти. Близький Схід, ЄС, Туреччина, значна частина Південної Америки, сусіди Китаю - також страшно. А тут наші ОВДП під 10%)))) А без жартів - до нас повертається для легалізації кримінально-схематозна валюта, для якої коронавірус - не аргумент...
Паніка несвідомих, неграмотних виборців "слуг", підігріта "запоребриківськими аналітиками"? Можливо, але не на довго, думаю...
Що ще? Де я не правий?
Наши долги для мира это мусорные бумаги. Зашли сюда особо рисковые стервятники, купившиеся на 30% доходности, с риском потерять всё. Это такая себе 2b2 jewelery на рынке ЦБ. Только с возможностью выскочить в любой момент. Весь такой мусор дешевеет в первую очередь, при глобальных спадах на сырьевых рынках.
Як вони вийдуть в "любой момент"? Що це за бізнес, вийти з активу з дуууже не поганими відсотками і зайти куди? в падаючу сровину? у відємні папери ЄС, Японії? На рахунок тих, хто зайшов, я свою думку не раз висловив. На підході приватизація Центренерго, припортового, Нафтогазу, Ощад продавати будуть, спиртзаводи і тд, ЗЕМЛЯ, знову ж... Виводити, втрачати, знову заводити... Я розумію такі фрикції в "письменнків-теоретиків" для поговорити, але не в людей, які роблять серйозні гроші і не "купив-продав" за тиждень-кілька, а з горизонтом не в один рік...
В 98 выскакивали с 30-50% дисконтом на вторичке, лишь бы унести ноги. Правда и доходность тогда была выше 100%. Возвращаясь к Вашему вопросу, выскочить есть способы. Туда же, куда будут выскакивать с разных мусорных стартапов, когда фонда посыпется. В кэш и драг.металлы.
Востаннє редагувалось Moneta
в Нед 26 січ, 2020 17:09, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 17:09
somilitark написав: kianushkolosov написав:
П.С. По гривне, в любой непонятной ситуации пересичные кинуться скупать бакс.
А где гривны взять?
Вот лично с себя начните,сколько гривен имеете?
Котлетка ведь зелёная?
Гривна на поесть в маке чизбургер?
Есть хоть на сотку?
Так что надо разобраться откуда возьмётся топливо для ракеты,а потом уже делать глубокомысленные выводы для лечения эпидемий(((
Я как раз на 75% в гривне.
Но я впечатлительный чуть что колеблюсь и готов побежать покупать бакс и зная себя как бы размазываю гривну на 12 месяцев с помощью депозитов, поэтому каждый месяц могу снять около 6 % всех своих гривне накоплений. Это не сильно большая сумма, но при надлежащем информационном фоне, если все такие как я побегут менять, то под 40 грн/долл будет. Правда я в этот раз наверное буду сдавать баксы по такому курсу.
Вы наверное знаете то ощущение тревожного сна и учащенного сердцебиения которое испытывает человек в котором жадность победила разум?
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Додано: Нед 26 січ, 2020 17:10
Ukrainian
Кір існує десятки тисяч років. Новий вірус - менше місяця, у більшості заражених, ще навіть симптоми не почали проявлятись. Тобто, ми на самому початку росту. Вірогідно, експоненціального.
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