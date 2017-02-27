RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3626362736283629

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 212
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
26
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
25
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:18

  rasmus написав:https://vechirniy.kyiv.ua/news/vykhid-brytanii-i-dolya-yevro-shcho-ochikuye-ukrainu --- Вихід Британії і доля євро: що очікує Україну

Соотношение доллар-евро какое будет? ВОПРОС!
Если верить размышлению в статье - доллар подрастет по отношению к евро.


на уровне 1,095 евро начнут откупать и все вернется назад в коридор 1,10-1,116
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5728
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 1629 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:25

  somilitark написав:
  чик написав:
  somilitark написав:до востребования это карточные счета,как правило больше пару тысч никто не держит.

многие из местной братии держат под фонд...



ага,языком можно мести шо хош.
вон на соседней ветке недвиги одни перлы,сначала пишут что у них доход 100 000 у.е. в год,а теперь пять постов о том,что сволочи на ОЛХ,требуют 99 гривен за обьяву,лучше пойду напишу от руки и поклею САМ на столбах.

а говорить и реально иметь,это не одно и тоже)))



Немножко отступления от темы в воскресенье думаю - допускается,

Тем более это интересно.

Так вот насчет ОЛХ.

Так в чем же все-таки состоят главные отличия богатых людей от бедных с точки зрения отношения к деньгам? Вот 30 отличий, которые могут нас натолкнуть на интересные выводы. Может быть они помогут нам стать богаче…

1.Богатые экономят средства и время.

2.Бедные тратят все, что зарабатывают – богатые заработанное вкладывают.

3.Бедные раздают щедрые чаевые, а богатые в этом сдержаны.

4.Бедный покупает за ту цену, которую ему предлагают, богатый везде требует скидки.

5.Бедный всегда платит дважды – он оплачивает свою скупость.

6.У богатого человека никогда нет лишних денег, у бедного они всегда есть.

7.Богатый человек не может себе позволить совершать внезапные покупки.

8.Правило обеспеченного человека – «мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи».

9.Богатый живет по средствам, а бедный изображает из себя персидского шейха.

10.Бедный зарабатывает, как умеет, а богатый ищет, как заработать на всем.

11.Бедный помогает бедным, богатый помогает богатым.

12.Богатый вкладывает в то, что принесет доход, бедный вкладывает в то, что обеспечит расход.

13.Дай богатому рубль, и он заработает миллион, дай бедному миллион, и он его потеряет.

14.Богатый контролирует расходы – бедный никогда не знает, куда ушли его деньги.

15.Бедный думает и разговаривает о деньгах – богатый об этом молчит.

16.Деньги для бедного – это цель жизни, деньги для богатого – это возможности.

17.Богатый руководит деньгами, а бедным руководят деньги.

18.Бедный живет в кредит.

19.Богатый мыслит конкретными задачами и цифрами.

20.Бедный всегда нуждается.

21.«Духовному человеку не помешают ни деньги, ни власть».

22.Бедный человек беден во всем.

23.Дай бедному богатство и в нем раскроются все его слабости.

24.По-настоящему богатый человек, потеряв все, не меняется.

25.Бедный богатого ненавидит, богатый на бедного не реагирует.

26.Богатый к бедному прислушивается, а бедный богатого не слышит.

27.У бедного все виноваты, кроме него самого – богатый причины ищет в себе.

28.В любом бедном скрыт богатый.

29.Бедных отличают спешка и отсутствие терпения.

30.Не каждый богатый по-настоящему богат.


Советую,кстати,к прочтению и использованию всем участникам форума.

Хотя не со всеми пунктами,естественно, лично согласен.

По Сландо-

это первый,четвертый,шестой,девятый,десятый,четырнадцатый,семнадцатый пункты.

Конечно речь о том,чтобы расклеивать объявления на столбах не идет.

Но вот ,если надо раскинуть на Сландо не одно разрешенное бесплатное, а сразу несколько бесплатных объвлений о недвижимости - есть вариант - подать объявление с электронок жены,детей,родственников, единственное условие - мобилка должна быть разная.
Так зачем же платить эти 99 грн. ?
Лучше на них лишнего корма купить для бездомной кошки.
Станет приятнее и веселее, а это плюсик к здоровью.

Что касается коммерческой - там нет даже одного бесплатного, ну так Сландо время от времени рассылает электронки с предложением 50%,или даже 70% скидки, соответственно будет не 99 грн.,чуть более 30 грн.

Вообще-то это принято среди богатых, особенно в ЕС и Штатах - покупаешь себе все самое качественное и дорого ( конечно желательно по акции),
и в то же время если есть возможность съекономить 1 доллар,
никто не пропустит такой возможности,
а тут относительно Сландо - сразу четыре доллара.

Надо следовать такому принципу- если ездишь целый месяц на транспорте-купи проездной,
если в маркете хорошее вино по акции дешевле дряного без акции - зачем же покупать фигню дорого.

Ну и т.п.

Если потрут это сообщение - будет жалко,
так как в этом сообщении - деньги,
деньги каждого участника этой ветки форума,
если хорошенько задуматься над теми 30-тью пунктами,
каждый сможет найти личные резервы и жить драйвово,
но в то же время не допуская лишних трат.

Не знаю как у кого, но у меня выходят офигенные суммы, беру и услуги ,и товары только наивысшей категории, то ,что нравится, но всегда стараюсь выкрутить продавца на комфортную акционную спец.цену ( если речь идет о технике, или даже об услугах интернет-провайдера иногда), а что касаемо продуктов - самые дорогие ,но по акции.

На бутылку пива за хороший совет не претендую:)
Востаннє редагувалось Автор77 в Нед 26 січ, 2020 17:32, всього редагувалось 1 раз.
Автор77
 
Повідомлень: 633
З нами з: 09.11.16
Подякував: 62 раз.
Подякували: 833 раз.
 
Профіль
1
4
7
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:25

  ryabchenko2 написав: Наскільки ті ж "-40%" можна розглядати як "непогані відсотки" питання риторичне )

Пока вы теоретизизуете "може буты",эти ребятки слились по 28 и просидели год под 18%,это минус 40?

А вот ваши убытки на лицо,купили год назад по 28,сегодня сдали по 24.20,пошли за хлебушком,а там плюс 10% за год окаянный,так что сидите и приговаривайте,как хорошо на зелёном заборчике,пока люди делают деньги.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10895
З нами з: 30.12.09
Подякував: 320 раз.
Подякували: 2323 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:25

  somilitark написав:
сейчас у большинства убыток с одного доллара от 2-х до 3.50,наверное не плохо,а ведь всего месяц назад был зелёный и по 23)))


реальнійідіот

потери считают когда продал и зафиксировал убытки
(если они еще будут, что совсем не факт)

виртуально- это потери, а реально ничего
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5728
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 1629 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:26

  vovan_prm написав:
  prodigy написав:
  Realist написав:Про зміни на митниці. Вони будуть відбуватись дуже важко. Як для митників, так і для бюджету.
https://www.facebook.com/volodymyr.komp ... 6958116146


реальный контрабас шел сотнями тысяч тонн...

борьба с пиджаками-имитация борьбы с контрабандой

Можете привести пару-тройку примеров товара, который контрабасили сотнями тысяч тонн?

Без шуток. Просто интересно.


лес кругляк, металлолом
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5728
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 1629 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:28

  Ukrainian написав:
  Zebra написав:Корона вирус из Китая, это черный лебедь.

56 смерть від корона вірусу
В 2018 році від кору 140,000 в основному діти до п’яти років.


Помню, когда у вас был свиной грипп, я был в Украине. Тоже паника. По телику говорили, что каждый день умирают сотни... В СМИ компания за кремацию тел. Ужас! Контора мне шлет шифровки, срочно возвращайся, в Украине опасно! Международные организации выделяют сотни миллионов долларов на закупку лекарств. Юле удалось урвать по знакомству самолет тамифлю в Швейцарии. Потом бах и все внезапно затихло. А как с сотнями умерших? Объяснили, это те, кто перед смертью чихал.
Фармацевтам иногда нужна движуха. Как только потратят несколько миллиардов на борьбу с коронавирусом, всё также внезапно закончится.
:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7715
З нами з: 14.11.11
Подякував: 328 раз.
Подякували: 3843 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:30

ЗМІйовник у дії
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1456
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1724 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

prodigy написав:
  vovan_prm написав:Можете привести пару-тройку примеров товара, который контрабасили сотнями тысяч тонн?

Без шуток. Просто интересно.


лес кругляк, металлолом


Нефть
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14945
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3904 раз.
Подякували: 5907 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:31

  somilitark написав:
  чик написав:
  somilitark написав:до востребования это карточные счета,как правило больше пару тысч никто не держит.

многие из местной братии держат под фонд...



ага,языком можно мести шо хош.
вон на соседней ветке недвиги одни перлы,сначала пишут что у них доход 100 000 у.е. в год,а теперь пять постов о том,что сволочи на ОЛХ,требуют 99 гривен за обьяву,лучше пойду напишу от руки и поклею САМ на столбах.

а говорить и реально иметь,это не одно и тоже)))


не вижу противоречий
у меня несколько лет подряд был доход даже выше, но 99грн за объявление -это много
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5728
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 1629 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3626362736283629
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Автор77, сірий, prodigy і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1660, 1661, 1662
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16616 2060132
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 січ, 2020 12:59
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 33, 34, 35
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
346 57111
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2020 16:04
Ой+
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6774 1500787
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 23:09
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.