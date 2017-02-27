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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 362636273628362936303631>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 212
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
26
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
25
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:02

  Zebra написав:Корона вирус из Китая, это черный лебедь.

56 смерть від корона вірусу
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:06

  orest написав:
  Moneta написав:
  orest написав:Що це за бізнес, вийти з активу з дуууже не поганими відсотками і зайти куди?


Справа в тому, що капітал рахує свої відсотки в доларах. 12% в гривні, це, може бути +3% в доларі, може бути 0%, може бути - 10%, може бути -40%, наприклад. Наскільки ті ж "-40%" можна розглядати як "непогані відсотки" питання риторичне )
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:09

  orest написав:
  Moneta написав:
  orest написав:Хто може описати, як саме епідемія в Китаї, особливо в період і так мертвого сезону святкування, може обвалити грн?
Падіння вартості сировин? Для металургії ще не сезон... Енергоносії? Це нам тільки на руку... С/г впасти б не мало... Зменшення контрабасу і "айфонів" з Алібаби - навпаки плюс...
Зменшення інтересу до інвестицій в Китай? Ну так тоді ці гроші мають в щось зайти. Близький Схід, ЄС, Туреччина, значна частина Південної Америки, сусіди Китаю - також страшно. А тут наші ОВДП під 10%)))) А без жартів - до нас повертається для легалізації кримінально-схематозна валюта, для якої коронавірус - не аргумент...
Паніка несвідомих, неграмотних виборців "слуг", підігріта "запоребриківськими аналітиками"? Можливо, але не на довго, думаю...
Що ще? Де я не правий?


Наши долги для мира это мусорные бумаги. Зашли сюда особо рисковые стервятники, купившиеся на 30% доходности, с риском потерять всё. Это такая себе 2b2 jewelery на рынке ЦБ. Только с возможностью выскочить в любой момент. Весь такой мусор дешевеет в первую очередь, при глобальных спадах на сырьевых рынках.

Як вони вийдуть в "любой момент"? Що це за бізнес, вийти з активу з дуууже не поганими відсотками і зайти куди? в падаючу сровину? у відємні папери ЄС, Японії? На рахунок тих, хто зайшов, я свою думку не раз висловив. На підході приватизація Центренерго, припортового, Нафтогазу, Ощад продавати будуть, спиртзаводи і тд, ЗЕМЛЯ, знову ж... Виводити, втрачати, знову заводити... Я розумію такі фрикції в "письменнків-теоретиків" для поговорити, але не в людей, які роблять серйозні гроші і не "купив-продав" за тиждень-кілька, а з горизонтом не в один рік...


В 98 выскакивали с 30-50% дисконтом на вторичке, лишь бы унести ноги. Правда и доходность тогда была выше 100%. Возвращаясь к Вашему вопросу, выскочить есть способы. Туда же, куда будут выскакивать с разных мусорных стартапов, когда фонда посыпется. В кэш и драг.металлы.
Востаннє редагувалось Moneta в Нед 26 січ, 2020 17:09, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:09

  somilitark написав:
  kianushkolosov написав:П.С. По гривне, в любой непонятной ситуации пересичные кинуться скупать бакс.


А где гривны взять?

Вот лично с себя начните,сколько гривен имеете?

Котлетка ведь зелёная?

Гривна на поесть в маке чизбургер?

Есть хоть на сотку?

Так что надо разобраться откуда возьмётся топливо для ракеты,а потом уже делать глубокомысленные выводы для лечения эпидемий(((


Я как раз на 75% в гривне.
Но я впечатлительный чуть что колеблюсь и готов побежать покупать бакс и зная себя как бы размазываю гривну на 12 месяцев с помощью депозитов, поэтому каждый месяц могу снять около 6 % всех своих гривне накоплений. Это не сильно большая сумма, но при надлежащем информационном фоне, если все такие как я побегут менять, то под 40 грн/долл будет. Правда я в этот раз наверное буду сдавать баксы по такому курсу.

Вы наверное знаете то ощущение тревожного сна и учащенного сердцебиения которое испытывает человек в котором жадность победила разум?
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:10

Ukrainian

Кір існує десятки тисяч років. Новий вірус - менше місяця, у більшості заражених, ще навіть симптоми не почали проявлятись. Тобто, ми на самому початку росту. Вірогідно, експоненціального.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:18

  rasmus написав:https://vechirniy.kyiv.ua/news/vykhid-brytanii-i-dolya-yevro-shcho-ochikuye-ukrainu --- Вихід Британії і доля євро: що очікує Україну

Соотношение доллар-евро какое будет? ВОПРОС!
Если верить размышлению в статье - доллар подрастет по отношению к евро.


на уровне 1,095 евро начнут откупать и все вернется назад в коридор 1,10-1,116
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:25

  somilitark написав:
  чик написав:
  somilitark написав:до востребования это карточные счета,как правило больше пару тысч никто не держит.

многие из местной братии держат под фонд...



ага,языком можно мести шо хош.
вон на соседней ветке недвиги одни перлы,сначала пишут что у них доход 100 000 у.е. в год,а теперь пять постов о том,что сволочи на ОЛХ,требуют 99 гривен за обьяву,лучше пойду напишу от руки и поклею САМ на столбах.

а говорить и реально иметь,это не одно и тоже)))



Немножко отступления от темы в воскресенье думаю - допускается,

Тем более это интересно.

Так вот насчет ОЛХ.

Так в чем же все-таки состоят главные отличия богатых людей от бедных с точки зрения отношения к деньгам? Вот 30 отличий, которые могут нас натолкнуть на интересные выводы. Может быть они помогут нам стать богаче…

1.Богатые экономят средства и время.

2.Бедные тратят все, что зарабатывают – богатые заработанное вкладывают.

3.Бедные раздают щедрые чаевые, а богатые в этом сдержаны.

4.Бедный покупает за ту цену, которую ему предлагают, богатый везде требует скидки.

5.Бедный всегда платит дважды – он оплачивает свою скупость.

6.У богатого человека никогда нет лишних денег, у бедного они всегда есть.

7.Богатый человек не может себе позволить совершать внезапные покупки.

8.Правило обеспеченного человека – «мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи».

9.Богатый живет по средствам, а бедный изображает из себя персидского шейха.

10.Бедный зарабатывает, как умеет, а богатый ищет, как заработать на всем.

11.Бедный помогает бедным, богатый помогает богатым.

12.Богатый вкладывает в то, что принесет доход, бедный вкладывает в то, что обеспечит расход.

13.Дай богатому рубль, и он заработает миллион, дай бедному миллион, и он его потеряет.

14.Богатый контролирует расходы – бедный никогда не знает, куда ушли его деньги.

15.Бедный думает и разговаривает о деньгах – богатый об этом молчит.

16.Деньги для бедного – это цель жизни, деньги для богатого – это возможности.

17.Богатый руководит деньгами, а бедным руководят деньги.

18.Бедный живет в кредит.

19.Богатый мыслит конкретными задачами и цифрами.

20.Бедный всегда нуждается.

21.«Духовному человеку не помешают ни деньги, ни власть».

22.Бедный человек беден во всем.

23.Дай бедному богатство и в нем раскроются все его слабости.

24.По-настоящему богатый человек, потеряв все, не меняется.

25.Бедный богатого ненавидит, богатый на бедного не реагирует.

26.Богатый к бедному прислушивается, а бедный богатого не слышит.

27.У бедного все виноваты, кроме него самого – богатый причины ищет в себе.

28.В любом бедном скрыт богатый.

29.Бедных отличают спешка и отсутствие терпения.

30.Не каждый богатый по-настоящему богат.


Советую,кстати,к прочтению и использованию всем участникам форума.

Хотя не со всеми пунктами,естественно, лично согласен.

По Сландо-

это первый,четвертый,шестой,девятый,десятый,четырнадцатый,семнадцатый пункты.

Конечно речь о том,чтобы расклеивать объявления на столбах не идет.

Но вот ,если надо раскинуть на Сландо не одно разрешенное бесплатное, а сразу несколько бесплатных объвлений о недвижимости - есть вариант - подать объявление с электронок жены,детей,родственников, единственное условие - мобилка должна быть разная.
Так зачем же платить эти 99 грн. ?
Лучше на них лишнего корма купить для бездомной кошки.
Станет приятнее и веселее, а это плюсик к здоровью.

Что касается коммерческой - там нет даже одного бесплатного, ну так Сландо время от времени рассылает электронки с предложением 50%,или даже 70% скидки, соответственно будет не 99 грн.,чуть более 30 грн.

Вообще-то это принято среди богатых, особенно в ЕС и Штатах - покупаешь себе все самое качественное и дорого ( конечно желательно по акции),
и в то же время если есть возможность съекономить 1 доллар,
никто не пропустит такой возможности,
а тут относительно Сландо - сразу четыре доллара.

Надо следовать такому принципу- если ездишь целый месяц на транспорте-купи проездной,
если в маркете хорошее вино по акции дешевле дряного без акции - зачем же покупать фигню дорого.

Ну и т.п.

Если потрут это сообщение - будет жалко,
так как в этом сообщении - деньги,
деньги каждого участника этой ветки форума,
если хорошенько задуматься над теми 30-тью пунктами,
каждый сможет найти личные резервы и жить драйвово,
но в то же время не допуская лишних трат.

Не знаю как у кого, но у меня выходят офигенные суммы, беру и услуги ,и товары только наивысшей категории, то ,что нравится, но всегда стараюсь выкрутить продавца на комфортную акционную спец.цену ( если речь идет о технике, или даже об услугах интернет-провайдера иногда), а что касаемо продуктов - самые дорогие ,но по акции.

На бутылку пива за хороший совет не претендую:)
Востаннє редагувалось Автор77 в Нед 26 січ, 2020 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:25

  ryabchenko2 написав: Наскільки ті ж "-40%" можна розглядати як "непогані відсотки" питання риторичне )

Пока вы теоретизизуете "може буты",эти ребятки слились по 28 и просидели год под 18%,это минус 40?

А вот ваши убытки на лицо,купили год назад по 28,сегодня сдали по 24.20,пошли за хлебушком,а там плюс 10% за год окаянный,так что сидите и приговаривайте,как хорошо на зелёном заборчике,пока люди делают деньги.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:25

  somilitark написав:
сейчас у большинства убыток с одного доллара от 2-х до 3.50,наверное не плохо,а ведь всего месяц назад был зелёный и по 23)))


потери считают когда продал и зафиксировал убытки
(если они еще будут, что совсем не факт)

виртуально- это потери, а реально ничего
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:26

  vovan_prm написав:
  prodigy написав:
  Realist написав:Про зміни на митниці. Вони будуть відбуватись дуже важко. Як для митників, так і для бюджету.
https://www.facebook.com/volodymyr.komp ... 6958116146


реальный контрабас шел сотнями тысяч тонн...

борьба с пиджаками-имитация борьбы с контрабандой

Можете привести пару-тройку примеров товара, который контрабасили сотнями тысяч тонн?

Без шуток. Просто интересно.


лес кругляк, металлолом
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