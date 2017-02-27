Додано: Нед 26 січ, 2020 17:25

somilitark написав: чик написав: somilitark написав: до востребования это карточные счета,как правило больше пару тысч никто не держит. до востребования это карточные счета,как правило больше пару тысч никто не держит.

многие из местной братии держат под фонд... многие из местной братии держат под фонд...





ага,языком можно мести шо хош.

вон на соседней ветке недвиги одни перлы,сначала пишут что у них доход 100 000 у.е. в год,а теперь пять постов о том,что сволочи на ОЛХ,требуют 99 гривен за обьяву,лучше пойду напишу от руки и поклею САМ на столбах.



а говорить и реально иметь,это не одно и тоже))) ага,языком можно мести шо хош.вон на соседней ветке недвиги одни перлы,сначала пишут что у них доход 100 000 у.е. в год,а теперь пять постов о том,что сволочи на ОЛХ,требуют 99 гривен за обьяву,лучше пойду напишу от руки и поклею САМ на столбах.а говорить и реально иметь,это не одно и тоже)))

Немножко отступления от темы в воскресенье думаю - допускается,Тем более это интересно.Так вот насчет ОЛХ.Так в чем же все-таки состоят главные отличия богатых людей от бедных с точки зрения отношения к деньгам? Вот 30 отличий, которые могут нас натолкнуть на интересные выводы. Может быть они помогут нам стать богаче…1.Богатые экономят средства и время.2.Бедные тратят все, что зарабатывают – богатые заработанное вкладывают.3.Бедные раздают щедрые чаевые, а богатые в этом сдержаны.4.Бедный покупает за ту цену, которую ему предлагают, богатый везде требует скидки.5.Бедный всегда платит дважды – он оплачивает свою скупость.6.У богатого человека никогда нет лишних денег, у бедного они всегда есть.7.Богатый человек не может себе позволить совершать внезапные покупки.8.Правило обеспеченного человека – «мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи».9.Богатый живет по средствам, а бедный изображает из себя персидского шейха.10.Бедный зарабатывает, как умеет, а богатый ищет, как заработать на всем.11.Бедный помогает бедным, богатый помогает богатым.12.Богатый вкладывает в то, что принесет доход, бедный вкладывает в то, что обеспечит расход.13.Дай богатому рубль, и он заработает миллион, дай бедному миллион, и он его потеряет.14.Богатый контролирует расходы – бедный никогда не знает, куда ушли его деньги.15.Бедный думает и разговаривает о деньгах – богатый об этом молчит.16.Деньги для бедного – это цель жизни, деньги для богатого – это возможности.17.Богатый руководит деньгами, а бедным руководят деньги.18.Бедный живет в кредит.19.Богатый мыслит конкретными задачами и цифрами.20.Бедный всегда нуждается.21.«Духовному человеку не помешают ни деньги, ни власть».22.Бедный человек беден во всем.23.Дай бедному богатство и в нем раскроются все его слабости.24.По-настоящему богатый человек, потеряв все, не меняется.25.Бедный богатого ненавидит, богатый на бедного не реагирует.26.Богатый к бедному прислушивается, а бедный богатого не слышит.27.У бедного все виноваты, кроме него самого – богатый причины ищет в себе.28.В любом бедном скрыт богатый.29.Бедных отличают спешка и отсутствие терпения.30.Не каждый богатый по-настоящему богат.Советую,кстати,к прочтению и использованию всем участникам форума.Хотя не со всеми пунктами,естественно, лично согласен.По Сландо-это первый,четвертый,шестой,девятый,десятый,четырнадцатый,семнадцатый пункты.Конечно речь о том,чтобы расклеивать объявления на столбах не идет.Но вот ,если надо раскинуть на Сландо не одно разрешенное бесплатное, а сразу несколько бесплатных объвлений о недвижимости - есть вариант - подать объявление с электронок жены,детей,родственников, единственное условие - мобилка должна быть разная.Так зачем же платить эти 99 грн. ?Лучше на них лишнего корма купить для бездомной кошки.Станет приятнее и веселее, а это плюсик к здоровью.Что касается коммерческой - там нет даже одного бесплатного, ну так Сландо время от времени рассылает электронки с предложением 50%,или даже 70% скидки, соответственно будет не 99 грн.,чуть более 30 грн.Вообще-то это принято среди богатых, особенно в ЕС и Штатах - покупаешь себе все самое качественное и дорого ( конечно желательно по акции),и в то же время если есть возможность съекономить 1 доллар,никто не пропустит такой возможности,а тут относительно Сландо - сразу четыре доллара.Надо следовать такому принципу- если ездишь целый месяц на транспорте-купи проездной,если в маркете хорошее вино по акции дешевле дряного без акции - зачем же покупать фигню дорого.Ну и т.п.Если потрут это сообщение - будет жалко,так как в этом сообщении - деньги,деньги каждого участника этой ветки форума,если хорошенько задуматься над теми 30-тью пунктами,каждый сможет найти личные резервы и жить драйвово,но в то же время не допуская лишних трат.Не знаю как у кого, но у меня выходят офигенные суммы, беру и услуги ,и товары только наивысшей категории, то ,что нравится, но всегда стараюсь выкрутить продавца на комфортную акционную спец.цену ( если речь идет о технике, или даже об услугах интернет-провайдера иногда), а что касаемо продуктов - самые дорогие ,но по акции.На бутылку пива за хороший совет не претендую:)