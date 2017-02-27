56 смерть від корона вірусу
В 2018 році від кору 140,000 в основному діти до п’яти років.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 січ, 2020 17:02
56 смерть від корона вірусу
В 2018 році від кору 140,000 в основному діти до п’яти років.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 26 січ, 2020 17:06
Справа в тому, що капітал рахує свої відсотки в доларах. 12% в гривні, це, може бути +3% в доларі, може бути 0%, може бути - 10%, може бути -40%, наприклад. Наскільки ті ж "-40%" можна розглядати як "непогані відсотки" питання риторичне )
Додано: Нед 26 січ, 2020 17:09
В 98 выскакивали с 30-50% дисконтом на вторичке, лишь бы унести ноги. Правда и доходность тогда была выше 100%. Возвращаясь к Вашему вопросу, выскочить есть способы. Туда же, куда будут выскакивать с разных мусорных стартапов, когда фонда посыпется. В кэш и драг.металлы.
Востаннє редагувалось Moneta в Нед 26 січ, 2020 17:09, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Нед 26 січ, 2020 17:09
Я как раз на 75% в гривне.
Но я впечатлительный чуть что колеблюсь и готов побежать покупать бакс и зная себя как бы размазываю гривну на 12 месяцев с помощью депозитов, поэтому каждый месяц могу снять около 6 % всех своих гривне накоплений. Это не сильно большая сумма, но при надлежащем информационном фоне, если все такие как я побегут менять, то под 40 грн/долл будет. Правда я в этот раз наверное буду сдавать баксы по такому курсу.
Вы наверное знаете то ощущение тревожного сна и учащенного сердцебиения которое испытывает человек в котором жадность победила разум?
Додано: Нед 26 січ, 2020 17:10
Ukrainian
Кір існує десятки тисяч років. Новий вірус - менше місяця, у більшості заражених, ще навіть симптоми не почали проявлятись. Тобто, ми на самому початку росту. Вірогідно, експоненціального.
Додано: Нед 26 січ, 2020 17:18
на уровне 1,095 евро начнут откупать и все вернется назад в коридор 1,10-1,116
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 26 січ, 2020 17:25
Немножко отступления от темы в воскресенье думаю - допускается,
Тем более это интересно.
Так вот насчет ОЛХ.
Так в чем же все-таки состоят главные отличия богатых людей от бедных с точки зрения отношения к деньгам? Вот 30 отличий, которые могут нас натолкнуть на интересные выводы. Может быть они помогут нам стать богаче…
1.Богатые экономят средства и время.
2.Бедные тратят все, что зарабатывают – богатые заработанное вкладывают.
3.Бедные раздают щедрые чаевые, а богатые в этом сдержаны.
4.Бедный покупает за ту цену, которую ему предлагают, богатый везде требует скидки.
5.Бедный всегда платит дважды – он оплачивает свою скупость.
6.У богатого человека никогда нет лишних денег, у бедного они всегда есть.
7.Богатый человек не может себе позволить совершать внезапные покупки.
8.Правило обеспеченного человека – «мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи».
9.Богатый живет по средствам, а бедный изображает из себя персидского шейха.
10.Бедный зарабатывает, как умеет, а богатый ищет, как заработать на всем.
11.Бедный помогает бедным, богатый помогает богатым.
12.Богатый вкладывает в то, что принесет доход, бедный вкладывает в то, что обеспечит расход.
13.Дай богатому рубль, и он заработает миллион, дай бедному миллион, и он его потеряет.
14.Богатый контролирует расходы – бедный никогда не знает, куда ушли его деньги.
15.Бедный думает и разговаривает о деньгах – богатый об этом молчит.
16.Деньги для бедного – это цель жизни, деньги для богатого – это возможности.
17.Богатый руководит деньгами, а бедным руководят деньги.
18.Бедный живет в кредит.
19.Богатый мыслит конкретными задачами и цифрами.
20.Бедный всегда нуждается.
21.«Духовному человеку не помешают ни деньги, ни власть».
22.Бедный человек беден во всем.
23.Дай бедному богатство и в нем раскроются все его слабости.
24.По-настоящему богатый человек, потеряв все, не меняется.
25.Бедный богатого ненавидит, богатый на бедного не реагирует.
26.Богатый к бедному прислушивается, а бедный богатого не слышит.
27.У бедного все виноваты, кроме него самого – богатый причины ищет в себе.
28.В любом бедном скрыт богатый.
29.Бедных отличают спешка и отсутствие терпения.
30.Не каждый богатый по-настоящему богат.
Советую,кстати,к прочтению и использованию всем участникам форума.
Хотя не со всеми пунктами,естественно, лично согласен.
По Сландо-
это первый,четвертый,шестой,девятый,десятый,четырнадцатый,семнадцатый пункты.
Конечно речь о том,чтобы расклеивать объявления на столбах не идет.
Но вот ,если надо раскинуть на Сландо не одно разрешенное бесплатное, а сразу несколько бесплатных объвлений о недвижимости - есть вариант - подать объявление с электронок жены,детей,родственников, единственное условие - мобилка должна быть разная.
Так зачем же платить эти 99 грн. ?
Лучше на них лишнего корма купить для бездомной кошки.
Станет приятнее и веселее, а это плюсик к здоровью.
Что касается коммерческой - там нет даже одного бесплатного, ну так Сландо время от времени рассылает электронки с предложением 50%,или даже 70% скидки, соответственно будет не 99 грн.,чуть более 30 грн.
Вообще-то это принято среди богатых, особенно в ЕС и Штатах - покупаешь себе все самое качественное и дорого ( конечно желательно по акции),
и в то же время если есть возможность съекономить 1 доллар,
никто не пропустит такой возможности,
а тут относительно Сландо - сразу четыре доллара.
Надо следовать такому принципу- если ездишь целый месяц на транспорте-купи проездной,
если в маркете хорошее вино по акции дешевле дряного без акции - зачем же покупать фигню дорого.
Ну и т.п.
Если потрут это сообщение - будет жалко,
так как в этом сообщении - деньги,
деньги каждого участника этой ветки форума,
если хорошенько задуматься над теми 30-тью пунктами,
каждый сможет найти личные резервы и жить драйвово,
но в то же время не допуская лишних трат.
Не знаю как у кого, но у меня выходят офигенные суммы, беру и услуги ,и товары только наивысшей категории, то ,что нравится, но всегда стараюсь выкрутить продавца на комфортную акционную спец.цену ( если речь идет о технике, или даже об услугах интернет-провайдера иногда), а что касаемо продуктов - самые дорогие ,но по акции.
На бутылку пива за хороший совет не претендую:)
Востаннє редагувалось Автор77 в Нед 26 січ, 2020 17:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 26 січ, 2020 17:25
Пока вы теоретизизуете "може буты",эти ребятки слились по 28 и просидели год под 18%,это минус 40?
А вот ваши убытки на лицо,купили год назад по 28,сегодня сдали по 24.20,пошли за хлебушком,а там плюс 10% за год окаянный,так что сидите и приговаривайте,как хорошо на зелёном заборчике,пока люди делают деньги.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Нед 26 січ, 2020 17:25
потери считают когда продал и зафиксировал убытки
(если они еще будут, что совсем не факт)
виртуально- это потери, а реально ничего
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 26 січ, 2020 17:26
лес кругляк, металлолом
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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