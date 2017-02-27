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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 36273628362936303631>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 212
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
26
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
25
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:28

  Ukrainian написав:
  Zebra написав:Корона вирус из Китая, это черный лебедь.

56 смерть від корона вірусу
В 2018 році від кору 140,000 в основному діти до п’яти років.


Помню, когда у вас был свиной грипп, я был в Украине. Тоже паника. По телику говорили, что каждый день умирают сотни... В СМИ компания за кремацию тел. Ужас! Контора мне шлет шифровки, срочно возвращайся, в Украине опасно! Международные организации выделяют сотни миллионов долларов на закупку лекарств. Юле удалось урвать по знакомству самолет тамифлю в Швейцарии. Потом бах и все внезапно затихло. А как с сотнями умерших? Объяснили, это те, кто перед смертью чихал.
Фармацевтам иногда нужна движуха. Как только потратят несколько миллиардов на борьбу с коронавирусом, всё также внезапно закончится.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:30

ЗМІйовник у дії
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

prodigy написав:
  vovan_prm написав:Можете привести пару-тройку примеров товара, который контрабасили сотнями тысяч тонн?

Без шуток. Просто интересно.


лес кругляк, металлолом


Нефть
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:40

Автор77

Вы забыли внизу добавить , что это Ваше субъективное мнение .
Сориентированное на Вашу психологию поведения.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:46

  Faceless написав:могу продать через ОЛХ :)
Кстати, научного подтверждения эффективности приёма витамина С тоже нет:)[/quote]
діє не вітамін, а підвищення кислотності.
тобто віруси та бактерії не люблять кислотне середовище
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Щодо контрабанди, ситуація справді частково змінилася. До прикладу, конкуренти, які більшість сировини завозили так через одеські митницю-порт, уже третій місяць мають серйозні проблеми...
Інше питання, чи це на довго і чи для всіх...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:51

  kianushkolosov написав:Скорее всего психоз начнётся, с первым заболевшими в Украине сметут все маски и амизиноподобное, с десятком - продукты в магазинах.

уже троє, був репортаж сьогодні по зомбоящику
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:55

  Ukrainian написав:
  Zebra написав:Корона вирус из Китая, это черный лебедь.

56 смерть від корона вірусу
В 2018 році від кору 140,000 в основному діти до п’яти років.

От обычного гриппа ежегодно умирает несколько сотен тысяч.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:56

  ryabchenko2 написав:
  orest написав:Що це за бізнес, вийти з активу з дуууже не поганими відсотками і зайти куди?

Справа в тому, що капітал рахує свої відсотки в доларах. 12% в гривні, це, може бути +3% в доларі, може бути 0%, може бути - 10%, може бути -40%, наприклад. Наскільки ті ж "-40%" можна розглядати як "непогані відсотки" питання риторичне )

Я сильно извиняюсь за не очень корректный вопрос....
Вот Вы лично, своими глазами, не по телевизору и интернету, а так чтоб вживую.... Чтоб потрогать....
.... видели когда-нибудь этот самый "капитал"? ну такой... ну чтоб хотя б десятки миллионов настоящих денег? А? Ну не сами деньги... с людьми, что располагают, или обладают, или распоряжаются(не оперируют) таким баблом, лично встречались? за руку здоровались? Может за столом сидели?

Всегда поражает как легко можно рассуждать о вкусе устриц, которых не разу не пробовал,... а иногда и не видел


П.с. Вот меня понесло :mrgreen: :mrgreen:
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 18:00

  freeze написав:
prodigy написав:
  vovan_prm написав:Можете привести пару-тройку примеров товара, который контрабасили сотнями тысяч тонн?

Без шуток. Просто интересно.


лес кругляк, металлолом


Нефть


+ нефтепродукты

(бензин, дизель)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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