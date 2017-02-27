Zebra написав:Корона вирус из Китая, это черный лебедь.
56 смерть від корона вірусу В 2018 році від кору 140,000 в основному діти до п’яти років.
Помню, когда у вас был свиной грипп, я был в Украине. Тоже паника. По телику говорили, что каждый день умирают сотни... В СМИ компания за кремацию тел. Ужас! Контора мне шлет шифровки, срочно возвращайся, в Украине опасно! Международные организации выделяют сотни миллионов долларов на закупку лекарств. Юле удалось урвать по знакомству самолет тамифлю в Швейцарии. Потом бах и все внезапно затихло. А как с сотнями умерших? Объяснили, это те, кто перед смертью чихал. Фармацевтам иногда нужна движуха. Как только потратят несколько миллиардов на борьбу с коронавирусом, всё также внезапно закончится.
Щодо контрабанди, ситуація справді частково змінилася. До прикладу, конкуренти, які більшість сировини завозили так через одеські митницю-порт, уже третій місяць мають серйозні проблеми... Інше питання, чи це на довго і чи для всіх...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Що це за бізнес, вийти з активу з дуууже не поганими відсотками і зайти куди?
Справа в тому, що капітал рахує свої відсотки в доларах. 12% в гривні, це, може бути +3% в доларі, може бути 0%, може бути - 10%, може бути -40%, наприклад. Наскільки ті ж "-40%" можна розглядати як "непогані відсотки" питання риторичне )
Я сильно извиняюсь за не очень корректный вопрос.... Вот Вы лично, своими глазами, не по телевизору и интернету, а так чтоб вживую.... Чтоб потрогать.... .... видели когда-нибудь этот самый "капитал"? ну такой... ну чтоб хотя б десятки миллионов настоящих денег? А? Ну не сами деньги... с людьми, что располагают, или обладают, или распоряжаются(не оперируют) таким баблом, лично встречались? за руку здоровались? Может за столом сидели?
Всегда поражает как легко можно рассуждать о вкусе устриц, которых не разу не пробовал,... а иногда и не видел
П.с. Вот меня понесло
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price