Додано: Нед 26 січ, 2020 17:47

Щодо контрабанди, ситуація справді частково змінилася. До прикладу, конкуренти, які більшість сировини завозили так через одеські митницю-порт, уже третій місяць мають серйозні проблеми...

Інше питання, чи це на довго і чи для всіх...

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.