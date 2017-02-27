В Україні не зареєстрували жодного випадку коронавірусу - МОЗ
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 січ, 2020 18:03
В Україні не зареєстрували жодного випадку коронавірусу - МОЗ
Додано: Нед 26 січ, 2020 18:03
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Нед 26 січ, 2020 18:06
Ок. Теоретически возможно. Вопрос как? По трубе? Танкером? Автовозами?
И это один пример.
Согласен. Как сотни тысяч тонн?
Востаннє редагувалось vovan_prm в Нед 26 січ, 2020 18:09, всього редагувалось 1 раз.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Нед 26 січ, 2020 18:08
имхо главное:
4.Бедный покупает за ту цену, которую ему предлагают, богатый везде требует скидки.
5.Бедный всегда платит дважды – он оплачивает свою скупость.
14.Богатый контролирует расходы – бедный никогда не знает, куда ушли его деньги.
22.Бедный человек беден во всем.
29.Бедных отличают спешка и отсутствие терпения.
30.Не каждый богатый по-настоящему богат.
Додано: Нед 26 січ, 2020 18:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Это лучше проконсультироваться с Игорем Валерьевичем.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 26 січ, 2020 18:19
на вход (со стороны ДНР сами знаете что за 2 года)
так классика-нефть и нефтепродукты в течении 25 лет
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 26 січ, 2020 18:23
за один только 2011 1,5млн тонн
или вы поняли фразу как onetimer
нефть идет танкерами (один из которых утонул на рейде )
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 26 січ, 2020 18:26
Додано: Нед 26 січ, 2020 18:43
Додано: Нед 26 січ, 2020 18:44
В таком виде нет возражений.
Так давайте ж прикинем сколько заехало "стиральных машинок" бусиками через "галицкую таможню". За аналогичный период
Рискну предположить, что где-то рядом.
Эт я к тому, что если глушить контрабас, так весь и без разбору.
А не сопли мотать на кулак. Эти "вроде местные", а эти "немного" (ну так до 500евро на рыло), а этим "жить не на что", а это для АТО-вцев "на благое дело", а это лекарства, без них помрут, ну и т.д.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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