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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3628362936303631>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 212
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
26
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
25
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 18:03

  flyman написав:
  kianushkolosov написав:Скорее всего психоз начнётся, с первым заболевшими в Украине сметут все маски и амизиноподобное, с десятком - продукты в магазинах.

уже троє, був репортаж сьогодні по зомбоящику


В Україні не зареєстрували жодного випадку коронавірусу - МОЗ

https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... u-moz.html
холява
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 18:03

  prodigy написав:
лес кругляк, металлолом

Так то ж на выход :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Речь была про "на вход".
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 18:06

  freeze написав:
Нефть

Ок. Теоретически возможно. Вопрос как? По трубе? Танкером? Автовозами?
И это один пример.
  prodigy написав:+ нефтепродукты
(бензин, дизель)

Согласен. Как сотни тысяч тонн?
Востаннє редагувалось vovan_prm в Нед 26 січ, 2020 18:09, всього редагувалось 1 раз.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 18:08

имхо главное:
4.Бедный покупает за ту цену, которую ему предлагают, богатый везде требует скидки.
5.Бедный всегда платит дважды – он оплачивает свою скупость.
14.Богатый контролирует расходы – бедный никогда не знает, куда ушли его деньги.
22.Бедный человек беден во всем.
29.Бедных отличают спешка и отсутствие терпения.
30.Не каждый богатый по-настоящему богат.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 18:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vovan_prm написав:
  freeze написав:
Нефть

Ок. Теоретически возможно. Вопрос как? По трубе? Танкером? Автовозами?


Это лучше проконсультироваться с Игорем Валерьевичем.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 18:19

  vovan_prm написав:
  prodigy написав:
лес кругляк, металлолом

Так то ж на выход :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Речь была про "на вход".


на вход (со стороны ДНР сами знаете что за 2 года)
так классика-нефть и нефтепродукты в течении 25 лет
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 18:23

  vovan_prm написав:
  freeze написав:
Нефть

Ок. Теоретически возможно. Вопрос как? По трубе? Танкером? Автовозами?
И это один пример.
  prodigy написав:+ нефтепродукты
(бензин, дизель)

Согласен. Как сотни тысяч тонн?


за один только 2011 1,5млн тонн
или вы поняли фразу как onetimer

нефть идет танкерами (один из которых утонул на рейде )
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 18:26

  Starikan написав:
  Ukrainian написав:
  Zebra написав:Корона вирус из Китая, это черный лебедь.

56 смерть від корона вірусу
В 2018 році від кору 140,000 в основному діти до п’яти років.

От обычного гриппа ежегодно умирает несколько сотен тысяч.

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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 18:43

  Ukrainian написав:
  Zebra написав:Корона вирус из Китая, это черный лебедь.

56 смерть від корона вірусу
В 2018 році від кору 140,000 в основному діти до п’яти років.

В свое время чума скосила 4/5 населения Европы. Эпидемия штука экспоненциальная. Если вирус окажется стойким, то мало не покажется.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 18:44

  prodigy написав:на вход (со стороны ДНР сами знаете что за 2 года)
так классика-нефть и нефтепродукты в течении 25 лет


В таком виде нет возражений.
Так давайте ж прикинем сколько заехало "стиральных машинок" бусиками через "галицкую таможню". За аналогичный период
Рискну предположить, что где-то рядом.
Эт я к тому, что если глушить контрабас, так весь и без разбору.
А не сопли мотать на кулак. Эти "вроде местные", а эти "немного" (ну так до 500евро на рыло), а этим "жить не на что", а это для АТО-вцев "на благое дело", а это лекарства, без них помрут, ну и т.д.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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