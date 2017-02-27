vovan_prm написав:

prodigy написав: на вход (со стороны ДНР сами знаете что за 2 года)

так классика-нефть и нефтепродукты в течении 25 лет на вход (со стороны ДНР сами знаете что за 2 года)так классика-нефть и нефтепродукты в течении 25 лет

В таком виде нет возражений.Так давайте ж прикинем сколько заехало "стиральных машинок" бусиками через "галицкую таможню". За аналогичный периодРискну предположить, что где-то рядом.Эт я к тому, что если глушить контрабас, так весь и без разбору.А не сопли мотать на кулак. Эти "вроде местные", а эти "немного" (ну так до 500евро на рыло), а этим "жить не на что", а это для АТО-вцев "на благое дело", а это лекарства, без них помрут, ну и т.д.