prodigy написав:на вход (со стороны ДНР сами знаете что за 2 года) так классика-нефть и нефтепродукты в течении 25 лет
В таком виде нет возражений. Так давайте ж прикинем сколько заехало "стиральных машинок" бусиками через "галицкую таможню". За аналогичный период Рискну предположить, что где-то рядом. Эт я к тому, что если глушить контрабас, так весь и без разбору. А не сопли мотать на кулак. Эти "вроде местные", а эти "немного" (ну так до 500евро на рыло), а этим "жить не на что", а это для АТО-вцев "на благое дело", а это лекарства, без них помрут, ну и т.д.
У контрабанды тысяч пиджачников и контрабанды нефтепродуктов есть коренное отличие. Даже два коренных отличия. Пиджачники действуют в относительно правовом поле, разрешено же перевозить на определенную сумму, а контрабанда нефтепродуктов и тд это чистой воды криминал. Условная прибыль от пиджачных утюгов и холодильников распределяется среди десятков тысяч людей и это явно способствует общему снижению цен и конкуренции, а бенефециаров контрабанды нефтепродуктов можно пересчитать по пальцам плюс рынок нефтепродуктов сильно монополизирован и цены тоже.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
prodigy написав:на вход (со стороны ДНР сами знаете что за 2 года) так классика-нефть и нефтепродукты в течении 25 лет
В таком виде нет возражений. Так давайте ж прикинем сколько заехало "стиральных машинок" бусиками через "галицкую таможню". За аналогичный период Рискну предположить, что где-то рядом. Эт я к тому, что если глушить контрабас, так весь и без разбору. А не сопли мотать на кулак. Эти "вроде местные", а эти "немного" (ну так до 500евро на рыло), а этим "жить не на что", а это для АТО-вцев "на благое дело", а это лекарства, без них помрут, ну и т.д.
У контрабанды тысяч пиджачников и контрабанды нефтепродуктов есть коренное отличие. Даже два коренных отличия. Пиджачники действуют в относительно правовом поле, разрешено же перевозить на определенную сумму, а контрабанда нефтепродуктов и тд это чистой воды криминал. Условная прибыль от пиджачных утюгов и холодильников распределяется среди десятков тысяч людей и это явно способствует общему снижению цен и конкуренции, а бенефециаров контрабанды нефтепродуктов можно пересчитать по пальцам плюс рынок нефтепродуктов сильно монополизирован и цены тоже.
Понимаете ли..... между Андреем Чикатило и "скромными" "бытовыми насильниками" тоже колоссальная разница. Но это не отменяет необходимости судить и садить последних.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
somilitark написав:ага,языком можно мести шо хош. вон на соседней ветке недвиги одни перлы,сначала пишут что у них доход 100 000 у.е. в год,а теперь пять постов о том,что сволочи на ОЛХ,требуют 99 гривен за обьяву,лучше пойду напишу от руки и поклею САМ на столбах.
а говорить и реально иметь,это не одно и тоже)))
ты просто столько никогда, видимо, не зарабатывал, как же тебе понять, ШО такое ЖАБА???
orest написав:А тут наші ОВДП під 10%)))) А без жартів - до нас повертається для легалізації кримінально-схематозна валюта
Давно хотел спросить, какова схема легализации? Предположим есть некий Кримин Схематозович, который накопил несметные богатства на счетах фирмы Horns&hooves, зарегистрированной через десяток прокладок на Ананасовых островах. Насколько я понимаю термин, задача Кримина Схематозовича состоит в том, чтобы объявить эти богатства своими. Я не вижу в схеме с облигациями точки перехода собственности. Если Horns&hooves купит облигации, они будут учитываться на ее счету в ЦБ, а после продажи или погашения деньги вернутся на ее же счета. Я вижу вариант игры на котировках, но налоги заплатить дешевле.