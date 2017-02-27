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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3629363036313632>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 212
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
26
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
25
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 18:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vovan_prm написав:
  prodigy написав:на вход (со стороны ДНР сами знаете что за 2 года)
так классика-нефть и нефтепродукты в течении 25 лет


В таком виде нет возражений.
Так давайте ж прикинем сколько заехало "стиральных машинок" бусиками через "галицкую таможню". За аналогичный период
Рискну предположить, что где-то рядом.
Эт я к тому, что если глушить контрабас, так весь и без разбору.
А не сопли мотать на кулак. Эти "вроде местные", а эти "немного" (ну так до 500евро на рыло), а этим "жить не на что", а это для АТО-вцев "на благое дело", а это лекарства, без них помрут, ну и т.д.


У контрабанды тысяч пиджачников и контрабанды нефтепродуктов есть коренное отличие. Даже два коренных отличия.
Пиджачники действуют в относительно правовом поле, разрешено же перевозить на определенную сумму, а контрабанда нефтепродуктов и тд это чистой воды криминал.
Условная прибыль от пиджачных утюгов и холодильников распределяется среди десятков тысяч людей и это явно способствует общему снижению цен и конкуренции, а бенефециаров контрабанды нефтепродуктов можно пересчитать по пальцам плюс рынок нефтепродуктов сильно монополизирован и цены тоже.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:09

  freeze написав:
vovan_prm написав:
  prodigy написав:на вход (со стороны ДНР сами знаете что за 2 года)
так классика-нефть и нефтепродукты в течении 25 лет


В таком виде нет возражений.
Так давайте ж прикинем сколько заехало "стиральных машинок" бусиками через "галицкую таможню". За аналогичный период
Рискну предположить, что где-то рядом.
Эт я к тому, что если глушить контрабас, так весь и без разбору.
А не сопли мотать на кулак. Эти "вроде местные", а эти "немного" (ну так до 500евро на рыло), а этим "жить не на что", а это для АТО-вцев "на благое дело", а это лекарства, без них помрут, ну и т.д.


У контрабанды тысяч пиджачников и контрабанды нефтепродуктов есть коренное отличие. Даже два коренных отличия.
Пиджачники действуют в относительно правовом поле, разрешено же перевозить на определенную сумму, а контрабанда нефтепродуктов и тд это чистой воды криминал.
Условная прибыль от пиджачных утюгов и холодильников распределяется среди десятков тысяч людей и это явно способствует общему снижению цен и конкуренции, а бенефециаров контрабанды нефтепродуктов можно пересчитать по пальцам плюс рынок нефтепродуктов сильно монополизирован и цены тоже.

Понимаете ли..... между Андреем Чикатило и "скромными" "бытовыми насильниками"
тоже колоссальная разница.
Но это не отменяет необходимости судить и садить последних.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vovan_prm написав:Понимаете ли..... между Андреем Чикатило и скромными бытовыми "насильниками" тоже колоссальная разница.
Но это не отменяет необходимости судить и садить последних.


А какой закон нарушают пиджачники ? За что их сажать ?
Когда будем сажать за оффшоры, следующим этапом можно переходить к другим группам, или хотя бы делать это одновременно.

Не говоря уже о том, что при нашей ситуации в верхах есть обоснованное предположение, что единственным результатом борьбы с десятком тысяч людей будет повышение цен. И ничего больше.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:27

  freeze написав:
vovan_prm написав:Понимаете ли..... между Андреем Чикатило и скромными бытовыми "насильниками" тоже колоссальная разница.
Но это не отменяет необходимости судить и садить последних.


А какой закон нарушают пиджачники ?

Рискну предположить "уклонение от уплаты налогов" "организованной группой лиц".
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:30

  freeze написав:
А какой закон нарушают пиджачники ? За что их сажать ?
Когда будем сажать за оффшоры, следующим этапом можно переходить к другим группам, или хотя бы делать это одновременно.

Бубочка имеет оффшорные счета. Бабушка имеет оффшорные счета.
Ты хочешь их сажать ? Но это же твои бизнес-партнёры, или ты связан с ними через других лиц

Или ты хочешь сажать за оффшоры других ?
Ну тогда, ты сам знаешь, или крестик, или трусики :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:30.Не каждый богатый по-настоящему богат.

31. Богатые не читают подобные опусы, пытаясь найти у себя хоть парочку признаков богатства :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:59

  somilitark написав:ага,языком можно мести шо хош.
вон на соседней ветке недвиги одни перлы,сначала пишут что у них доход 100 000 у.е. в год,а теперь пять постов о том,что сволочи на ОЛХ,требуют 99 гривен за обьяву,лучше пойду напишу от руки и поклею САМ на столбах.

а говорить и реально иметь,это не одно и тоже)))


ты просто столько никогда, видимо, не зарабатывал, как же тебе понять, ШО такое ЖАБА??? :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А может попытаемся реанимировать экономику?
Нет, сказано: в рай - значит в рай.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:А тут наші ОВДП під 10%)))) А без жартів - до нас повертається для легалізації кримінально-схематозна валюта

Давно хотел спросить, какова схема легализации?
Предположим есть некий Кримин Схематозович, который накопил несметные богатства на счетах фирмы Horns&hooves, зарегистрированной через десяток прокладок на Ананасовых островах. Насколько я понимаю термин, задача Кримина Схематозовича состоит в том, чтобы объявить эти богатства своими. Я не вижу в схеме с облигациями точки перехода собственности. Если Horns&hooves купит облигации, они будут учитываться на ее счету в ЦБ, а после продажи или погашения деньги вернутся на ее же счета.
Я вижу вариант игры на котировках, но налоги заплатить дешевле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В этом году будет бакс па22?
Yuri_61
 
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