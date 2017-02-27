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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 січ, 2020 20:17
Мизантрóп написав:
А может попытаемся реанимировать экономику?
Нет, сказано: в рай - значит в рай.
Так это..... грешники в рай не вхожи...
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Додано: Нед 26 січ, 2020 20:19
Zebra написав:
В свое время чума скосила 4/5 населения Европы. Эпидемия штука экспоненциальная. Если вирус окажется стойким, то мало не покажется.
По поводу эпидемии.
Первая мысль была: "Хорошо, что не у нас полыхнуло".
В Китае мгновенно были приняты меры к нераспространению, а у нас бы дальше "мудрых" чиновных советов с ТВ, бесконечных собраний РНБО с комитетами, планов и сетований дело бы не пошло.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 20:23
fler написав:
Панове, який курс долара на завтра прогнозуєте
Думаю +50 коп на межбанке. Может ошибаюсь. Я часто ошибаюсь(((
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Додано: Нед 26 січ, 2020 20:25
fler написав:
Панове, який курс долара на завтра прогнозуєте
Как показывает практика, все на 99% зависит от настроения Нацбанка.
В таких условиях прогноз аналогичен тычку пальцем в небо.
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