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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3629363036313632

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 212
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
26
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
25
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:17

  Мизантрóп написав:А может попытаемся реанимировать экономику?
Нет, сказано: в рай - значит в рай.

Так это..... грешники в рай не вхожи...
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:19

Панове, який курс долара на завтра прогнозуєте :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:19

  Zebra написав:В свое время чума скосила 4/5 населения Европы. Эпидемия штука экспоненциальная. Если вирус окажется стойким, то мало не покажется.

По поводу эпидемии.
Первая мысль была: "Хорошо, что не у нас полыхнуло".
В Китае мгновенно были приняты меры к нераспространению, а у нас бы дальше "мудрых" чиновных советов с ТВ, бесконечных собраний РНБО с комитетами, планов и сетований дело бы не пошло.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:23

  fler написав:Панове, який курс долара на завтра прогнозуєте :roll:


Думаю +50 коп на межбанке. Может ошибаюсь. Я часто ошибаюсь(((
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:25

  fler написав:Панове, який курс долара на завтра прогнозуєте :roll:

Как показывает практика, все на 99% зависит от настроения Нацбанка.
В таких условиях прогноз аналогичен тычку пальцем в небо.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:32

  fler написав:Панове, який курс долара на завтра прогнозуєте :roll:


+/- до 50 коп :)
vovakwasov
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