RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 36303631363236333634>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 212
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
26
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
25
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:17

  Мизантрóп написав:А может попытаемся реанимировать экономику?
Нет, сказано: в рай - значит в рай.

Так это..... грешники в рай не вхожи...
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2529
З нами з: 09.09.14
Подякував: 879 раз.
Подякували: 1051 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:19

Панове, який курс долара на завтра прогнозуєте :roll:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1462
З нами з: 07.08.09
Подякував: 324 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:19

  Zebra написав:В свое время чума скосила 4/5 населения Европы. Эпидемия штука экспоненциальная. Если вирус окажется стойким, то мало не покажется.

По поводу эпидемии.
Первая мысль была: "Хорошо, что не у нас полыхнуло".
В Китае мгновенно были приняты меры к нераспространению, а у нас бы дальше "мудрых" чиновных советов с ТВ, бесконечных собраний РНБО с комитетами, планов и сетований дело бы не пошло.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8973
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1050 раз.
Подякували: 2351 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:23

  fler написав:Панове, який курс долара на завтра прогнозуєте :roll:


Думаю +50 коп на межбанке. Может ошибаюсь. Я часто ошибаюсь(((
change_pm
 
Повідомлень: 780
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:25

  fler написав:Панове, який курс долара на завтра прогнозуєте :roll:

Как показывает практика, все на 99% зависит от настроения Нацбанка.
В таких условиях прогноз аналогичен тычку пальцем в небо.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8973
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1050 раз.
Подякували: 2351 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:32

  fler написав:Панове, який курс долара на завтра прогнозуєте :roll:


+/- до 50 коп :)
vovakwasov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 104
З нами з: 08.09.19
Подякував: 80 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:37

Zebra Хм,а что коронавируса никогда раньше не было?Насколько ,я знаю домашних питомцев всегда прививали против коронавируса в комплексной прививке,например Вангард плюс.Но :mrgreen: это хорошо,что так пугают ,может получится заработать на страхе. :mrgreen:
bugalter
 
Повідомлень: 613
З нами з: 17.02.11
Подякував: 78 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:41

  antey1969 написав:
  Zebra написав:В свое время чума скосила 4/5 населения Европы. Эпидемия штука экспоненциальная. Если вирус окажется стойким, то мало не покажется.

По поводу эпидемии.
Первая мысль была: "Хорошо, что не у нас полыхнуло".
В Китае мгновенно были приняты меры к нераспространению, а у нас бы дальше "мудрых" чиновных советов с ТВ, бесконечных собраний РНБО с комитетами, планов и сетований дело бы не пошло.


Повязки закончатся в течении недели,про костюмы инд. защиты хотя бы для врачей,как у китайцев,можно только помечтать.
shatenerbi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1407
З нами з: 01.07.12
Подякував: 31 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vovan_prm написав:Рискну предположить "уклонение от уплаты налогов" "организованной группой лиц".


Предполагаю, что предположение ошибочное.
Что нарушает человек получающий из Китая товара до 150 евро ?
Ну а насчет организованной группы лиц Это на уровне доказать государственную измену Порошенко при подписании Минских соглашений, примерно одинаковая вероятность.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14953
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3905 раз.
Подякували: 5913 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

pesikot написав:
  freeze написав:
А какой закон нарушают пиджачники ? За что их сажать ?
Когда будем сажать за оффшоры, следующим этапом можно переходить к другим группам, или хотя бы делать это одновременно.

Бубочка имеет оффшорные счета. Бабушка имеет оффшорные счета.
Ты хочешь их сажать ? Но это же твои бизнес-партнёры, или ты связан с ними через других лиц

Или ты хочешь сажать за оффшоры других ?
Ну тогда, ты сам знаешь, или крестик, или трусики :)


Тьфу, ты, бестолочь, тут взрослые дяди беседуют о важном для государства, а ты тут как всегда со своими какашками
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14953
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3905 раз.
Подякували: 5913 раз.
 
Профіль
20
3
5
  #<1 ... 36303631363236333634>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1660, 1661, 1662
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16616 2060279
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 січ, 2020 12:59
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 33, 34, 35
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
346 57146
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2020 16:04
Ой+
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6774 1500817
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 23:09
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16146)
26.01.2020 22:02
Рынок ОВГЗ (1353)
26.01.2020 21:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.