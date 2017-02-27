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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 січ, 2020 20:17
Мизантрóп написав:
А может попытаемся реанимировать экономику?
Нет, сказано: в рай - значит в рай.
Так это..... грешники в рай не вхожи...
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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vovan_prm
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Додано: Нед 26 січ, 2020 20:19
Zebra написав:
В свое время чума скосила 4/5 населения Европы. Эпидемия штука экспоненциальная. Если вирус окажется стойким, то мало не покажется.
По поводу эпидемии.
Первая мысль была: "Хорошо, что не у нас полыхнуло".
В Китае мгновенно были приняты меры к нераспространению, а у нас бы дальше "мудрых" чиновных советов с ТВ, бесконечных собраний РНБО с комитетами, планов и сетований дело бы не пошло.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 20:23
fler написав:
Панове, який курс долара на завтра прогнозуєте
Думаю +50 коп на межбанке. Может ошибаюсь. Я часто ошибаюсь(((
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Додано: Нед 26 січ, 2020 20:25
fler написав:
Панове, який курс долара на завтра прогнозуєте
Как показывает практика, все на 99% зависит от настроения Нацбанка.
В таких условиях прогноз аналогичен тычку пальцем в небо.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 20:37
Zebra
Хм,а что коронавируса никогда раньше не было?Насколько ,я знаю домашних питомцев всегда прививали против коронавируса в комплексной прививке,например Вангард плюс.Но
это хорошо,что так пугают ,может получится заработать на страхе.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 20:41
antey1969 написав: Zebra написав:
В свое время чума скосила 4/5 населения Европы. Эпидемия штука экспоненциальная. Если вирус окажется стойким, то мало не покажется.
По поводу эпидемии.
Первая мысль была: "Хорошо, что не у нас полыхнуло".
В Китае мгновенно были приняты меры к нераспространению, а у нас бы дальше "мудрых" чиновных советов с ТВ, бесконечных собраний РНБО с комитетами, планов и сетований дело бы не пошло.
Повязки закончатся в течении недели,про костюмы инд. защиты хотя бы для врачей,как у китайцев,можно только помечтать.
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shatenerbi
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Додано: Нед 26 січ, 2020 20:42
vovan_prm написав:Рискну предположить "уклонение от уплаты налогов" "организованной группой лиц".
Предполагаю, что предположение ошибочное.
Что нарушает человек получающий из Китая товара до 150 евро ?
Ну а насчет организованной группы лиц
Это на уровне доказать государственную измену Порошенко при подписании Минских соглашений, примерно одинаковая вероятность.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Нед 26 січ, 2020 20:46
pesikot написав: freeze написав:
А какой закон нарушают пиджачники ? За что их сажать ?Когда будем сажать за оффшоры
, следующим этапом можно переходить к другим группам, или хотя бы делать это одновременно.
Бубочка имеет оффшорные счета. Бабушка имеет оффшорные счета.
Ты хочешь их сажать ? Но это же твои бизнес-партнёры, или ты связан с ними через других лиц
Или ты хочешь сажать за оффшоры других ?
Ну тогда, ты сам знаешь, или крестик, или трусики
Тьфу, ты, бестолочь, тут взрослые дяди беседуют о важном для государства, а ты тут как всегда со своими какашками
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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